Polttomoottoriautot jäivät Vuoden Auto Euroopassa 2020 -kisassa sivurooliin.

Muutamia kuukausia sitten ensiesitelty, toisen sukupolven Peugeot 208 äänestettiin viime tiistaina Vuoden Autoksi Euroopassa 2020.

Arvostettu Car of the Year 2020 -palkinto (COTY 2020) julkistettiin Genevessä live-lähetyksenä ilman yleisöä, sillä itse näyttely jouduttiin perumaan koronaviruksen aiheuttaman epidemiariskin vuoksi.

Tesla Model 3.

Peugeot 208 saavutti voiton melko selvän eron turvin 281 pisteellään, sillä toiseksi yltänyt Tesla Model 3 sai kaikkiaan 242 pistettä. Yhdysvaltalaiselle täyssähköautolle toinenkin sija oli varmasti miellyttävä yllätys.

Porsche Taycan.

Kolmanneksi ylsi Porsche Taycan – sekin täyssähköauto – 222 pisteellään, lyöden vain yhdellä pisteellä neljänneksi sijoittuneen Renault Clion.

Loput finaalisijat jäivät Ford Pumalle (209 pistettä), Toyota Corollalle (152 pistettä) ja BMW 1-sarjalle (133 pistettä). Vuoden Autoksi Suomessa äänestetty Skoda Kamiq ei sijoittunut finalistien joukkoon.

Miltei ainoastaan sähköä

Huomattavaa kärkikolmikossa on, että ne kaikki tarjoavat täyssähköisen vaihtoehdon. Sähköautot ovat siis nyt nousseet myös kansainvälisen autotoimittajakunnan huomion keskipisteeksi. Jo aiemmin Ilta-Sanomat on kertonut, kuinka täyssähköautot päihittivät myynnillisesti perinteiset hybridit Euroopan automarkkinoilla ensimmäisen kerran viime joulukuussa.

On tärkeä havaita, että erityisesti COTY 2020 -tuomaristo kiitti Peugeot 208:aa mallin tarjoamista käyttövoimavaihtoehdoista: täyssähkömalli e-208 sekä bensiini- ja dieselvaihtoehdot tarjoavat asiakkaille mahdollisuuden valita itselleen sopivimman. Täyssähkövaihtoehdon mukanaolo ei varmasti ainakaan vähentänyt pistepottia. Voittajan valitsi arvovaltainen tuomaristo, joka koostuu 60 eurooppalaisesta autotoimittajasta.

Peugeot 208 ja vapaus valita: auton saa täyssähköisenä, bensiini- ja dieselmoottorisena.

Peugeot’lle voitto on erinomainen merkkipaalu, sillä ranskalaismerkki on saavuttanut saman palkinnon myös 3008-mallillaan vuonna 2017 ja 308-mallillaan vuonna 2014 – hattutemppu on siis täydentynyt nyt kolmen vuoden välin tulleilla voitoilla.

Pitkäikäiset akut

Peugeot’lla uskotaan, että e-208:n tyyppisiä ratkaisuja tulee myöhemmin myös muilta autonvalmistajilta. Peugeot’ta valmistavan PSA-yhtymän käyttämät sähköautojen akut kestävät sen mukaan käytännössä koko auton pitkän elinkaaren ajan, sillä kennojen varaus voidaan tasapainottaa uudelleen tarvittaessa vaikka jokaisessa huollossa.

Lisäksi akun kapasiteetti on palautettavissa vähintään 70 prosenttiin alkuperäisestä, ja akulla on valmistajan kahdeksan vuoden tai 160 000 kilometrin takuu juuri tähän 70 prosentin vähimmäiskapasiteettiin. Takuun päättyessä akussa on siis vähintään 70 prosentin varauskyky tallella alkuperäisestä, eikä takuun päättyminen luonnollisesti merkitse akun käyttöiän välitöntä päättymistä.

Akkuihin voidaan tasapainottamisen lisäksi tarvittaessa myös vaihtaa yksittäisiä kennoja, jolloin säästytään koko akun vaihtamiselta.