Puolen miljoonan taksikyydin palvelu avasi tietojaan: Tässä ovat osoitteet, joihin taksi tilataan useimmin

Yli 500 000 kyytiä vuosittain välittävä taksintilauspalvelu listaa kohteet, joihin palvelun käyttäjät tilaavat eniten takseja sekä paikat, joista taksi useimmiten tilataan. Yksi oli ylitse muiden.

Suomalaiset tilaavat eniten takseja Helsinki-Vantaan lentoasemalle.

”02 Taksi” -nimisen välittäjäpalvelun käyttäjädatasta selviävä suosituin määränpää ei sinänsä ole yllättävä, mutta sen suhde toisiksi suosituimpaan kohteeseen on.

Viimeisen kuuden kuukauden aikana nimittäin lähes kolme (3) prosenttia kaikista kyytivälityspalvelun kautta tilatuista matkoista on päätynyt Helsinki-Vantaan lentoasemalle. Ero on huomattava, sillä toiseksi tulleelle Tampereen rautatieasemalle on suuntautunut alle 0,6 prosenttia kaikista tilatuista matkoista.

Tampereen aseman jälkeen kolmanneksi tulee Helsingin Rautatientori ja myös seuraavalla sijalla löytyy asema, sillä neljänneksi eniten matkoja on suuntautunut Turun juna-asemalle.

Vasta viidennellä sijalla on ensimmäinen muu kuin lento- tai rautatieasema, nimittäin Meilahden sairaala Kuudennella ja seitsemännellä sijalla tulevat puolestaan Helsingin Tripla sekä Narinkkatori.

Helsingin, Turun ja Tampereen ylivallan haastaa ainoastaan Vantaan Tulisuudelma, joka tulee kahdeksentena.

– Tulosten perusteella taksi vaikuttaa yhä olevan monelle suomalaiselle suosittu osa matkaketjua junan ja lentokoneen yhteydessä. Onhan se ennen lomalle lähtöä stressittömämpää ottaa taksi matkalaukkujen kanssa kentälle tai asemalle, 02 Taksin kaupallinen johtaja Juha Mertanen toteaa.

Välitysfirman datasta on pääteltävissä, että rautatieasemilla ja lentoasemalla monet joko ottavat taksin tolpalta tai matkustavat pois muilla keinoilla, sillä suosituin taksin lähtöasema on Helsingin Mannerheimintie 22, joka on Bio Rexin vieressä.

Top 10: suosituimmat taksien tilauspaikat

Mannerheimintie 22, Helsinki

Hatanpään valtatie 1, Tampere

Rautatienkatu 25, Tampere

Keskustori 1, Tampere

Hannikaisenkatu 20, Jyväskylä

Tievatie 2, Kittilä

Vesijärvenkatu 20c, Lahti

Välikatu 10, Kajaani

Saaristonkatu 3, Oulu

Kauppakatu 22, Jyväskylä

Top 10: Suosituimmat taksien määränpäät

Lentoasemantie 1, Vantaa

Rautatienkatu 25, Tampere

Kaivokatu 1a, Helsinki

Ratapihankatu 37, Turku

Haartmaninkatu 4, Helsinki

Ratapihantie 6, Helsinki

Urho Kekkosen katu 1, Helsinki.

Hertaksentie 2, Vantaa

Aninkaistenkatu 20, Turku

Lentorahdintie 141, Turku

Tiedot perustuvat 02 Taksin välitysdataan viimeisen kuuden kuukauden ajalta.