IS näyttää joukon uusia malleja, joita autonäyttelyssä ei voitu esitellä

Dacian sähköistyminen on alkanut. Dacia Spring Electricistä kehitetään kevyt ja kompakti tuotantomalli, joka esitellään vuoden 2021 aikana. Auton toimintamatka on aikanaan yli kaksisataa kilometriä, minkä ansiosta se on erittäin luotettava kumppani taajamakäytössä.