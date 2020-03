Poliisi on löytänyt ulkomaalaisista rekoista elektronisia ajopiirturin manipulointilaitteita. Kuljetusalan ammattilaisen mukaan kyseisten laitteiden löytäminen on todella vaikeaa.

Tien päällä liikkuu melkoisia unipommeja, sillä raskaan liikenteen ajo- ja lepoaikarikkomukset ovat todella yleisiä.

Itä-Uudenmaan poliisi twiittasi alkuviikosta, että sen raskaan liikenteen ryhmä paljasti viime viikonloppuna ulkomaalaisesta yhdistelmäajoneuvosta kaksoisanturin ja kaukosäätimen. Poliisi kirjoitti julkaisemansa kuvan yhteydessä, että ”tällä systeemillä manipuloidaan digipiirturin ajo-lepoaikoja. Kuski oli ajanut vuorokauden aikana vajaa 20h, 4h levolla!”

” #LPS, raskaan liikenteen ryhmä nappasi viikonloppuna ulkomaalaisesta yhdistelmästä kaksoisanturin ja kaukosäätimen. Tällä systeemillä manipuloidaan digipiirturin ajo- lepoaikoja. Kuski oli ajanut vuorokauden aikana vajaa 20h, 4h levolla! 😤😤👎#isosakko, #ajokielto pic.twitter.com/2OZExL60qK— Poliisi Itä-Uusimaa (@IUPoliisi) March 2, 2020

Poliisin mukaan Suomeen on rantautunut Euroopasta kansainvälinen kuljetusrikollisuuden muoto, jossa kuljetusyritys asennuttaa ajoneuvokalustoonsa manipulointiin sopivia high tech -laitteita, joilla saadaan esimerkiksi kaukosäätimen avulla tallennettua ajopiirturiin väärää tietoa.

Nämä uutiset saavat aivan toisenlaiset mittasuhteet, kun kuuntelee pitkän linjan kuljetusyrittäjää, joka ajaa pääasiassa ympäri Eurooppaa. Itse yhtä autoistaan ajavan yrittäjän mukaan digipiirturien manipulointi ei rajoitu ulkomaiseen kalustoon, ja varsinkin pitkissä ajoissa se on hyvin yleistä. Vanhojen analogisten piirtureiden manipulointi on todella helppoa, mutta ei digipiirturinkaan kohdalla tarvitse kuin ajaa Tanskassa tai Hollannissa automerkin omaan liikkeeseen – jos ei hanki tarvittavaa tekniikkaa netistä ja tee asennuksia itse.

Liikkuvan poliisin lakkauttaminen vähensi merkittävästi raskaan liikenteen valvontaa – tai ainakin tämän sektorin valvonnan osaamista. Valvontaa onneksi kuitenkin tehdään edelleenkin. Kuten Ilta-Sanomien haastattelema kuljetusyrittäjä totesi:

– Ei noita manipulointilaitteita tavallinen poliisi helpolla löydä, raskasta kalustoa varten pitäisi olla omat osaajansa! Kuorma-auto ovat nykyään sellaista high techiä.

Manipuloinnin seuraus: mittari ei kerro todellisia ajokilometrejä

Helpoin tapa manipuloida digipiirturia on kiinnittää magneetti sopivaan paikkaan vaihdelaatikon kylkeen. Tällainen ”taikakivi” pidentää mukavasti työpäivää, kun auto ei matkamittarin mukaan liiku lainkaan.

Kuljetusyrittäjän mukaan kuljettaja saa kyllä ajaa työaikalain puitteissa riittävästi, mutta ajoaikalaki kaipaisi korjausta. Kun ajoaika täyttyy, auto ei saisi liikkua metriäkään. Eli vaikka kotiin olisi vain lyhyt matka, sen tekeminen veturilla ei ole luvallista.

– Kyllä siinä vaimo ihmettelee Lahdessa, kun mies kertoo, että on nyt kaksi päivää parkissa Mäntsälässä, koska ajoaika ei mahdollista ajoa kotiin! Digipiirturissa on out-asento, joka mahdollistaisi siviiliajon ajamisen veturilla, mutta kaikki viranomaiset eivät sen käyttöä hyväksy, koska he eivät voi varmistua siitä, ettei kyseisenä aikana ole tehty työtä.

Viime kesäkuusta alkaen uusiin autoihin on pitänyt asentaa GPS-seurantaan perustuva digipiirturi. Sen yleistyminen helpottaa viranomaisten valvontaa, sillä piirturi voidaan lukea auton ulkopuolelta ja herättää hytissä nukkuva kuljettaja vain tarvittaessa, jos ajoaika näyttää ylittyneen. Kyseistä piirturia ei kuitenkaan hyväksytä tällä hetkellä Venäjällä.

– Tuota laitetta ei voi huijata – mutta useampaa digipiirturikorttia voi käyttää! Digipiirturia paljon manipuloivien pitäisi pitää kaksinkertaista kirjanpitoa ajoistaan, etteivät auton huollot mene ihan poskelleen, kun mittarissa olevat kilometrit eivät vastaa ajettuja kilometrejä. Käytettyä autoa ostava ei voi olla varma, onko autolla ajettu mittarissa olevat 200 000 kilometriä vai esimerkiksi 350 000 kilometriä, varoittelee yrittäjä, joka itse ajaa uudella kalustolla