Nopeusrajoituksen päättymismerkin merkitys muuttuu uuden tieliikennelain myötä.

Isommissa taajamissa suositaan nopeusrajoituksia alle 50 km/h pääasiassa liikenneturvallisuuden parantamiseksi.

Rajoitukset 40 km/h ja 30 km/h tietävät liikenneturvallisuuden lisäksi myös rahallista säästöä: jos nopeusrajoitus on 50 km/h tai korkeampi, niin kaikista tasa-arvoisista risteyksistä on varoitettava ”tienristeys”-liikennemerkillä – siis sillä kolmion sisällä olevalla mustalla X:llä.

Tieliikennelain uudistettuun versioon on jäämässä ilmeisen tahattomana lapsuksena se, mikä on nopeusrajoitus sen jälkeen, kun on sivuutettu liikennemerkki ”nopeusrajoitus päättyy”.

Nykyisen tieliikennelain aikana nopeusrajoituksen päättyminen tarkoittaa siirtymistä kadulla tai tiellä olevan korkeamman nopeusrajoituksen piiriin – 30 km/h:n rajoituksen jälkeen siirrytään siis yleensä 40 km/h:n rajoitukseen.

Uudessa tieliikennelaissa nopeusrajoituksen päättymismerkin sivuuttaminen tarkoittaa sen sijaan siirtymistä yleisen nopeusrajoituksen piiriin.

Jos päättyvä nopeusrajoitus on 40 km/h, tästä ei ole sinänsä mitään haittaa, sillä taajamassa yleinen nopeusrajoitus on 50 km/h. Jos kuitenkin päättyvä rajoitus on esimerkiksi 30 km/h ja sitä seuraava rajoitus 40 km/h, niin tätä ei voida ilmoittaa 30 km/h:n päättymisestä kertovalla merkillä vaan 40 km/h:n nopeusrajoitusmerkillä.

Merkkien määrään tämä ei sinänsä vaikuta, mutta se saattaa edellyttää nykyisten päättymismerkkien vaihtamista nopeusrajoituksen alkamisesta kertoviin merkkeihin.