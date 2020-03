Lisää ajokieltomerkkejä tulossa: Mopoa ei rinnasteta jatkossa polkupyörään

Kevyen liikenteen ajokieltomerkkejä joudutaan uusimaan pikaisesti, sillä yhden merkin merkitys muuttuu merkittävästi.

Tämä polkupyörän kuvalla varustettu merkki kieltää nykyisellään myös mopolla ajon, mutta 1. kesäkuuta alkaen se koskee vain pyöräilijöitä.

Nykyisessäkin tieliikennelaissa on ajokieltomerkki, jossa on polkupyörän kuva ja ajokieltomerkki, jossa on mopon kuva. Uusi tieliikennelaki, joka astuu voimaan 1. kesäkuuta, modernisoi molemmat kulkuneuvot. Se, että pappa-Tunturi on muuttunut skootterin näköiseksi, ei aiheuta tarvetta vaihtaa vanhoja merkkejä pikaisesti uusiin, onhan merkkien vaihtamiselle kymmenen vuoden siirtymäaika.

Jos ajo halutaan kieltää sekä polkupyöräilijöiltä että mopoilijoilta, tarvitaan tällainen uusi merkki.

Pitkästä siirtymäajasta huolimatta valtaosa niistä merkeistä, joissa on polkupyörän kuva, on kuitenkin lähes pakko vaihtaa heti. Näin siksi, että ajokielto on yleensä tarkoitettu koskemaan sekä polkupyöriä että mopoja; onhan polkupyörän kuvalla varustetun merkin nykyinen nimi ”polkupyörällä ja mopolla ajo kielletty”.

Uuden tieliikennelain myötä jalankulkijan ja pyöräilijän kuvalla varustettu merkki ei koske enää mopoja, joten tarvitaan uusi ”jalankulku sekä polkupyörällä ja mopolla ajo kielletty” -merkki, jossa näkyy kävelijän ja polkupyörän kuvien lisäksi myös mopon kuva.

Jatkossa polkupyörän kuvalla varustetun liikennemerkin nimi on kuitenkin vain ”polkupyörällä ajo kielletty”. Eli jos ajokiellon on tarkoitus koskea sekä polkupyörää että mopoa, tarvitaan uusi ”polkupyörällä ja mopolla ajo kielletty” -merkki, missä on molempien ajoneuvojen kuvat.

Samaan kevyen liikenteen kulkukieltokategoriaan kuuluvat nykyisin myös merkit ”jalankulku kielletty” ja ”jalankulku sekä polkupyörällä ja mopolla ajo kielletty” – ensin mainitussa on keltaisella pohjalla yliruksattu kävelijä, toisessa sekä kävelijä että polkupyörä.