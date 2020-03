BMW vilautti uudenlaista logoa – parempi kuin perinteinen?

BMW:n uutta konseptiautoa koristaa uudenlainen keulamerkki.

BMW:n klassisen logon historia ulottuu yhtiön varhaisiin vaiheisiin viime vuosisadan alkuun.

Myös BMW:n uutta konseptiautoa koristava logo on edelleen pyöreä ja siinä toistuvat Baijerin sininen ja valkoinen. Sen sijaan musta, paksu ulkokehä on poistunut. Tilalla on läpinäkyvä, B-,M- ja W-kirjaimilla koristeltu kehä.

Ilta-Sanomien BMW:n Suomi Oy:stä saaman tiedon mukaan uudenlaista logoa hyödynnetään näillä näkymin vain brändin markkinoinnissa. Jo aiemmin BMW on esitellyt markkinointiviestinnässään mustavalkoista logoa.

Tältä se on näyttänyt pitkään.

Uudenlaisella logolla varustettu Concept i4 on vihjaus BMW i4 -sähköautosta, joka on valmistajan ensimmäinen täysin sähköinen keskikokoinen premium-auto. BMW i4:n tuotanto käynnistyy ensi vuonna. Uudessa mallissa esitellään useita muotoiluratkaisuja, jotka tuodaan jatkossa uuteen sähköiseen mallistoon.