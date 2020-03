Tässä on Škodan ensimmäinen pistokkeella ladattava RS-malli

Octavia RS iV:n julkistus kuihtui koronaviruksen vuoksi – kuten monen muunkin uutuuden, joiden ensi-illan piti tapahtua Genevessä tällä viikolla.

Škodan oli määrä esitellä RS-mallistonsa ensimmäinen lataushybridi Geneven autonäyttelyssä. Koronaviruksen vuoksi peruutetun kansainvälisen autonäyttelyn sijasta Octavia RS iV sai ensi-iltansa tiedotteessa.

Uudessa Octavia RS iV:ssä on 1,4-litrainen bensiinimoottori ja 85-kilowattinen sähkömoottori. Voimalinjan yhteisteho on 180 kW (245 hv). Vääntöä löytyy 245 newtonmetriä.

Octavia RS iV:n sisätiloja hallitsee musta väri.

Kolmipuolaisessa, nahkaverhoillussa ja vRS-logollisessa monitoimi-urheiluohjauspyörästä löytyy DSG-vaihteiston vaihteenvalitsimet. Vakiovarusteisten Sport-etuistuimien verhoiluna on musta kangas. Lisävarusteiset Ergo-istuimet on verhoiltu alcantaran ja nahan yhdistelmällä, ja näissä istuimissa on myös istuinosan syvyyssäätö. iV-mallia voi ladata tavallisesta 230 voltin kotitalouspistorasiasta tai kiinteistöön asennetusta Wallbox-kotilatauspisteestä.

Škodan neljänteen mallisukupolveen ehtineen Octavian mallisto täydentyy myös kolmella muullakin sähköä voimalinjassaan hyödyntävällä versiolla. Octavia iV:n teho on 150 kW (204 hv). Se on saatavissa Ambition- ja Style-varusteluversioina. Kahden e-TEC-mallin tehot ovat 81 kW (110 hv) ja 110 kW (150 hv). Nämä mallit ovat Škodan ensimmäiset kevythybridit.