Ulkonäkö on tästä kulmasta käytännössä ennallaan, mutta auton etu- ja takaylityksiä on silti onnistuttu pienentämään muutamilla millimetreillä. Se auttaa maastossa.

Subaru Foresterin suurin uudistus on voimalinjan sähköistys.

Viidennen sukupolven Subaru Forester on käynyt läpi pienen ilmeenkohotuksen ja uudistunut voimalinjaansa myöten.

Uutuuden sydämenä on e-Boxeriksi kutsuttu kyvythybridikokonaisuus, jossa suorasuihkutuksella varustettu bokserimoottori on yhdistetty sähkömoottoriin.

Samalla Suomen mallistosta on poistettu perinteiset bensamallit, eli Foresterit myydään siis jatkossa ainoastaan kaksilitraisen bensiinibokserin ja 16,7 hevosvoimaa tuottavan sähkömyllyn yhdistelmänä.

Sähkön mukanaolon ideana on tietysti pienentää auton kulutusta, minkä ohella se antaa tarvittaessa myös lisävääntöä liikkeellelähtöihin ja kiihdytyksiin.

Auton ajoakku on sijoitettu taka-akselin päälle, mikä syö muutamia senttimetrejä Foresterin tavaratilan korkeudesta. Tasaisella ruumalla on silti normaaliasennossakin tilavuutta mukavat yli 500 litraa, joten mistään valtavan merkittävästä miinuksesta ei voida puhua. Bonuksena mallin aiemmin aika hitaan sähkötoimisen takaluukun toimintanopeus on puolitettu.

Kojelaudan keskiosan kosketusnäyttö on nostettu fiksusti mittariston tasolle. Myös etuistumia on hiukan muokattu.

X-Modeksi nimettyä -maastoajojärjestelmää käytetään nyt kiertosäätimellä.

Kuljettajan kannalta uusi kevythybridijärjestelmä on huomaamaton, eikä vaadi ylimääräisiä toimenpiteitä. Huviksi jääkin siis vain haluttaessa tapahtuva energiavirran seuranta, jos se sattuu kuljettajaa tai matkustajia kiinnostamaan.

Kulutuksen osalta koeajolla ei päästy Subarun lupaamaan keskikulutukseen, mutta alle kahdeksaan litraan kuitenkin. Hybridiksi Forester on siis vähän janoinen, ainakin mallin tavanomaisiksi jääviin kulkuhaluihin nähden.

Moneen otteeseen katumaasturiksi varsin kyvykkääksi todetun jatkuvan nelivetonsa osalta Subaru Forester on e-Boxerinakin ennallaan, eli voima etu- ja taka-akselien välillä jakautuu edelleen suhteessa 60/40-50/50.

Jo aiemmin aika reilut takatilat ovat kasvaneet.

Uutuutena Foresterissa voi nyt kuitenkin ensi kertaa valita myös kaksi eri ajotilaa ajo-olosuhteiden mukaan. Näistä Snow-dirt -tilaa suositellaan käytettäväksi pitävällä alustalla, kun taas D Snow-mud -tila on suunniteltu liukkaalle ja pehmeälle alustalle. Lauhan talven puitteissa moodien eroja ei kuitenkaan luotettavasti päästy kokeilemaan.

Niin tai näin, mutta alustan osalta Foresterin maantiekallistelua on niin ikään vähennetty, muun muassa kasvattamalla raideleveyksiä edessä ja takana 20 millimetriä. Ohjaustuntuma on Foresterissa yhä kevyt ja paikoin vähän tunnottomanpuoleinenkin.

Jarruissa merkittävää on jarrulevyjen suurentuminen niin ikään sekä edessä että takana. Jarrullisen perävaunun vetomassa on nyt puolestaan 1870 kilogrammaa.

Avaran matkustamonsa puolesta Forester on hiukan uudistunut (merkittävimpänä yksityiskohtana ehkä etuistuimet), mutta edelleenkin nykyautoksi hiukan retrohenkinen. Kameroita ja monenlaisia turva- ja älyvarusteita löytyy kuitenkin pitkän listan verran.

Kaikkiaan uudistunut Forester on kelpo tuttavuus, jolla kelpaa painella perustasoa huolettomammin yli vaikkapa asvalttien ajankohtaisista routa- ja vesivaurioista.