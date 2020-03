Renault lupaa: Auton pituutta voi venyttää 40 senttimetriä

Renault Morphoz on ranskalaisen autonvalmistajan visio tavasta liikkua vuoden 2025 jälkeen.

Morphoz-nimellä kutsuttu visio pohjautuu CMF-EV-perusrakenteeseen, joka on muunneltavissa monipuolisesti tehon, ajoakun energiasisällön ja sen päälle suunniteltavan kokonaisuuden suhteen. Morphoz vihjaa myös samalla, miten Renault’n tulevina vuosina esiteltävät sähköautot muotoillaan.

Valmistaja luonnehtii Morphozin vaikuttavimmaksi ideaksi sitä, että auto muuttuu käyttäjän tarpeen mukaan, sillä siinä on kaupunkitila ja matkailutila. Jokapäiväisessä käytössä akseliväli on 2,73 metriä ja korin kokonaispituus 4,4 metriä. Kaksi metriä leveä ja 1,55 metriä korkea Morphoz loksahtaa katumaasturien luokkaan, mutta sen muotoihin on yhdistetty myös coupémaisuutta.

Taajamassa liikuttaessa ei tarvita pitkää toimintamatkaa, eikä mukana kannata kuljettaa suurta ajoakkua. Niinpä ajoakun energiasisältö on tällöin 40 kWh, mikä riittää noin neljänsadan kilometrin toimintamatkaan. Sähkömoottorin teho on kaupunkitilassa sata kilowattia ja se antaa voimansa etupyörille. Akkua voidaan ladata sekä pistokkeella että induktiivisesti. Kaupunkitila riittää Renault’n tutkimusten mukaan 90 prosenttiin käyttäjien tarpeista.

Kun Morphozilla lähdetään pitkälle matkalle, auto muutetaan matkailutilaan. Silloin auto ajetaan valmistajan mukaan ”erityiselle asemalle”, jossa auto venytetään 40 senttiä pidemmäksi. Lisäpituudesta puolet tulee akseliväliin ja toinen puoli korin pituuteen. Tasaisesta lattiasta aukeaa luukku, josta lisätään autoon 50 kWh akku, minkä jälkeen energiasisältöä on käytössä yhteensä 90 kWh. Samalla moottorin teho kasvaa 160 kilowattiin ja auton toimintamatka 700 kilometriin.

Matkailutilaan vaihdettaessa auton sisätilat kasvavat ja takaistuin siirtyy automaattisesti taaemmaksi. Myös tavaratilaan mahtuu kaksi matkalaukkua enemmän kuin kaupunkitilassa. Auton ulkonäkö ja aerodynamiikka muuttuvat niin, että ilmanvastus pienenee.

Matkalta takaisin tullessa poiketaan samalla tai vastaavanlaisella asemalla, jätetään lisäakku pois ja palataan kaupunkitilaan. Akku ladataan seuraavaa käyttökertaa varten. Kun akut eivät ole kiinni autoissa, niillä voidaan tasata energian käytön vaihteluita. Renault ei tiedotteessaan kerro, kuinka kauan akunvaihto-operaatio kestää.

Morphozissa yhdistetään tulevaisuuden tekniikkaa ja Renault’n historian aikana hyväksi havaittuja oivalluksia. Jälkimmäisiin kuuluvat pituussuunnassa siirtyvät takaistuimet.

Etumatkustajan istuin voidaan kääntää 180 astetta. Keksintö ei ole uusi, vaan vastaava toiminto oli jo ensimmäisen sukupolven Renault Espacessa 1980-luvulla.

Morphoz on rakennettu autonomisen autoilun tasolle 3: kun lainsäädäntö sen sallii, ajajan ei tarvitse pitää käsiään ohjauspyörässä, vaan hän voi antaa auton kulkea itsenäisesti moottoritiellä tai ruuhkissa.

Morphozissa on muun muassa vaihteenvalitsin, joka otetaan käyttöön tulevaisuudessa tuotantomalleissa. Perinteinen valitsin on korvattu neljällä pääkonsoliin sijoitetulla hipaistavalla painonapilla (P, R, N ja D).