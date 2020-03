Varo tätä sudenkuoppaa tien reunaan pysäköidessä – onko tämä auto parkkeerattu mielestäsi väärin?

Kuvassa etualalla oleva auto on pysäköity oikein, takana oleva väärin, koska se on osittain viheralueen puolella.

Kadun ja jalkakäytävän raja on selkeä, mutta missä menee hiekkapäällysteisen kadun ja viheralueen raja?

Hiekkapintainen katu puiston reunassa. Sellainen on Vanha Littoistentie Turussa. Auto on pysäköitynä kadun reunaan. Reuna tosin on paennut jo toista metriä nurmikon puolelle.

Paikassa on usein autoja pysäköitynä. Takaisin tullessa auton ikkunassa on pysäköintivirhemaksu. Rikkeen syy: luvaton maastopysäköinti.

Kadun ja jalkakäytävän raja on selkeä, mutta missä menee hiekkapäällysteisen kadun ja viheralueen raja?

Maastoliikennelaissa todetaan, että sen "tarkoituksena on ehkäistä haittoja, joita luonnolle tai muulle ympäristölle, luontaiselinkeinolle, yleiselle virkistyskäytölle tai muulle yleiselle edulle taikka yksityiselle edulle aiheutuu moottorikäyttöisten ajoneuvojen käyttämisestä maastossa ja moottorikelkkailureitillä, sekä edistää liikenneturvallisuutta".

Selvä. Mutta miten määritellä maasto? Laki tekee senkin. Maastolla tarkoitetaan "maa-aluetta ja jääpeitteistä vesialuetta, joka ei ole tie ja jota ei ole tarkoitettu moottoriajoneuvo-, kisko- tai ilmaliikenteeseen".

Tämä ei nyt lakikirjaa selaamalla täysin avaudu. Valvontakoordinaattori Teemu Peltonen Turun kaupungin pysäköinninvalvonnasta lähtee ystävällisesti kahden pysäköinnintarkastajan kanssa paikan päälle asiaa selventämään.

– On aika selkeä tapaus, jos pysäköinti on viheralueen puolella. Pari rengastakin on periaatteessa liikaa, mutta emme me millimetrin tarkasti niistä rokota, vaikka lain mukaan voisi, Peltonen sanoo.

– Se, että viheralueen reuna näyttää hiekka- tai mutakentältä, tarkoittaa, että siinä on ajettu niin paljon, että nurmikko on kuollut.

Hiekkaa tai mutaa, se on silti lain mukaan viheraluetta, jos se sellaiseksi on kaavassa määritetty ja siinä joskus on nurmikko kasvanut.

Takana väärin, edessä oikein. Oikea linja pitäisi katsoa päättyvästä kivetyksestä.

Peltonen myöntää, että rajanveto ei aina ole helppoa. Selkeiden rajojen merkitseminen pitäisi huomioida jo kaupunkisuunnittelussa. Se helpottaisi pysäköinnissä, mutta myös pysäköinnintarkastajien työtä, kun rajat olisi ongelmitta havaittavissa.

Asfalttipäällysteisellä kadulla näin on. Oikein pysäköidyn auton kaikki pyörät ovat asfaltilla.

Vanhan Littoistentien tapaus on Peltosesta selvä.

– Kun katsoo tuota mutavelliä missä autoja on ollut, pysäköinti ei siinä ole sallittua.

Kadulla on reunakivetys, mutta vain arviolta kymmenen metrin matkalla. Kivetys antaa linjan, jonka perusteella voi arvioida oikean pysäköintikohdan myös muulla kadun osalla.

Jos kadun varressa on omaa nurmikkoa, sille saa omistaja pysäköidä. Mikäli nurmikkoalue on jonkun toisen maata, pysäköinti ilman lupaa on laitonta.

Peltonen myöntää, että maastopysäköinti on laissa ilmaistu hiukan epäselvästi.

Kuvan etualalla olevat kaksi autoa on pysäköity oikein, kolmas on osittain viheralueella ja siksi sakkopaikalla.

Laissa sanotaan, että pysäköintivirhemaksuun johtaa "maastoliikennelain (1710/1995) tai sen nojalla annetun moottorikäyttöisen ajoneuvon pysäköintiä tai pysäyttämistä maa-alueella koskevan säännöksen tai määräyksen vastainen menettely".

Tampereella käytiin kolmisen vuotta sitten kriittisin äänenpainoin keskustelua maastopysäköinnistä. Se sai kaupungin pormestarin Lauri Lylyn kirjaamaan pormestarinohjelmaan lausunnon, joka lupaa, että "omakotialueiden kadunvarsilla sallitaan maastopysäköinti liikenneturvallisuutta vaarantamatta".

Tampereen kaupungin katupäällikkö Pasi Halme toteaa, että maastoliikennelain mukaan maanomistaja tai haltija voi antaa luvan pysäköidä maastoon. Jos lupaa ei ole, niin pysäköinnintarkastaja arvioi tilanteen aina tapauskohtaisesti.

– Oleellinen asia on tapauskohtainen harkinta. On kohtia, joissa maaston ja ajoradan väli on hämärtänyt pikku hiljaa, kun siihen on pysäköity. On haasteellista miten asia kussakin kohdassa tulkitaan, Halme sanoo.

Apuna arvioinnissa voi käyttää istutuksia, maaston muotoa, ojan vieruksien kallistuskulmia ja vastaavia. Tai kadun reunan osittaista kivetystä kuten Vanhalla Littoistentiellä.

Oleellista on Halmeen mukaan myös, että samoissa pysäköintipaikoissa tehdään samoja päätöksiä. Kaikkia pitää kohdella tasavertaisesti.

Halme muistuttaa, että kaiken pysäköinninvalvonnan taustalla on liikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden turvaaminen.

Pysäköinti herättää tunteita ja synnyttää mielipiteitä. Kun Peltosen kanssa keskustelemme kadun laidassa, paikalle tulee läheisen grillin yrittäjä ja viereisen talon omistaja. Grilliyrittäjä kantaa huolta siitä, mihin asiakkaat voivat asianmukaisesti pysäköidä. Talon omistaja harmittelee väärinpysäköinnin tuhoamaa nurmikkoa.