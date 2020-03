Myös Ford siirtyy täyssähköaikaan: IS pääsi upouuden Mustang E-Machin kyytiin Lontoossa

Legendaarisen Mustang-brändin alle asemoitu Ford-uutuus muistuttaa yllättäen enemmän Teslaa kuin perinteistä ameriikan ponisporttia.

Automaailman yksi suurimmista mullistajista on tällä vuosituhannella ollut kiistatta pohjoisamerikkalainen Tesla, jonka ansioksi voi laskea erityisesti sähköauton yhdistämisen luksukseen, seksikkyyteen ja voimaan.

Nyt samaa reseptiä hyödyntää Ford, jonka Mustang E-Mach on suorastaan hämmentävän teslamainen.

Siis Model X:n (ja tulevan Y:n) tapainen tilava katumaasturi, jossa on pitkä toimintamatka, perinteiset kojelautanappulat korvaava jättimäinen kosketusnäyttö sekä tietysti hiukan yliannostellusti voimaa ja kiihtyvyyttä.

Tällaisen etukotelon voi käytännössä toteuttaa vain täyssähköautoon.

Muotoilullisesti Fordin superuutuudessa on paljon ikonista Mustangia, mutta rehellisyyden nimissä on pakko todeta, että autolle olisi ihan hyvin voitu antaa jokin toinenkin mallinimi. Toisaalta Mustangiksi nimeäminen alleviivaa, että Ford on todellakin tosissaan ja on valmis laittamaan peliin ehkä jopa kaikkein arvokkaimman alabrändinsä.

Ovet avautuvat sähkönappiin yhdistetystä minikahvasta. Puhdasta kikkailua kuten Teslassakin.

Mustang E-Mach on myös siksi merkittävä, että ensimmäinen Ford, joka on suunniteltu alusta alkaen puhtaasti sähköautoksi. Edelliset täyssähkö-Fordit kuten Focus Electric eivät tähän joukkoon ole kuuluneet, sillä niissä on jouduttu huomioimaan saman perusauton soveltuminen myös muille voimanlähteille.

Käyttäjälle uudet suunnitteluvapaudet näkyvät ehkä selvimmin auton ”konepellin” alta löytyvässä 136-litraisessa (märkääkin kuljetettavaa kestävässä) etutavaratilassa, joka on mainio paikka esimerkiksi likaantuneille harrastevarusteille.

Auton akut on sijoitettu lattian alle ja matkustamo on takaistuinta myöten paljon tilavampi kuin ulkoa katsellen ehkä kuvittelisi.

Takavalot ovat suoraa muistumaa alkuperäisestä Mustangista, katumaasturikori taas todellakaan ei.

Voimalinjan puolesta Mustang E-Mach on tarjolla Suomessa toistaisekseksi ainoastaan nelivetona ja kahtena eri perusversiona, eli asiakas pääsee valitsemaan käytännössä värin ja varustepakettien ohella vain moottorin ja akun. Malleista tehokkaampi eli 337-hevosvoimainen on varustettu 98kWh:n ja pienempi 258-heppainen 75 kWh:n ajoakuilla.

Toimintamatkojen suhteen asian voi vielä kääntää niin, että isommalla teho- ja akkupaketilla yltää Fordin mukaan 540 kilometrin ja pienemmällä taas 420 kilometrin matkalukemiin – ainakin suurempia revittelemättä ja tyypillisissä suomalaisissa kesäoloissa. Talvella luvuista voi arvella sähköautojen yleiseen tapaan leikkaantuvan karkeasti noin 20-30 prosenttia.

Ison keskinäytön erikoisjuttu on pyöriteltävä valintarulla. Apuna on myös pienempi ja hiukan perinteisempi erillinen mittaristonäyttö.

Kiihtyvyysarvoja ei ole vielä lanseerausmalleille ilmoitettu, mutta Fordin edustaja kertoi IS:lle lopputulemien alkavan kuutosella ja seiskalla. Myöhemmin luvassa on myös GT-tehoversio, jolla selän kuin selän pitäisi todella painautua penkkiin.

Lataamisen osalta Mustang E-Mach tukee kiinnostavasti myös 150 kWh pikalatausta, jonka turvin autoon saadaan sadan kilometrin edestä ajosähköä parhaimmillaan noin kymmenessä minuutissa.

Valaistu latausluukku löytyy vasemman puolen etulokasuojasta. Pikalatausta varten pitää avata vielä sisempi suojaluukku.

Sähkö-Mustangin euromallin ensiesittelyn yhteydessä auton kyydissä oli myös mahdollista matkustaa muutaman kaupunkikilometrin mittainen matka.

Sen osalta voi todeta, että alustan viritys on selvästikin tähdätty eurooppalaiseen makuun sopivaksi, mutta mukavuusluonteeltaan Mustang Mach-E on ainakin kaupunkiajossa silti selvästi enemmän miellyttävyyspainotteinen kuin mikään varsinainen urheilukivireki.

Takatiloja voi luonnehtia jopa taksimaisen tilaviksi. Tästäkin on alkuperäinen Mustang todella kaukana!

Autoa ajaneen tuotekehitysinsinöörin mukaan viritysmuutoksia on tehty euromarkkinoiden ehdoilla myös ohjaukseen sekä ajonhallinta- ja nelivetojärjestelmiin.

Hieman isommassa kuvassa Mustang E-Machin voi siis nähdä eräänlaisena lähtölaukauksena Fordin jokseenkin koko malliston sähköistymiselle. Sen osalta luvassa on yhtiön oman ilmoituksen mukaan kaikkiaan yhteensä 14 sähköistettyä mallia tämän vuoden loppuun mennessä. Eikä tahtia aiota senkään jälkeen varsinaisesti höllätä.

Ai, niin, se hinta. Suomessa Ford Mustang Mach-E maksaa halvimmillaan 57872 euroa.

Suuremmat tehot, isompi ajoakku sekä kattavampi vakiovarustelu nostavat pakettihinnan toiseen vaihtoehtoonsa eli yhteensä 71726 euroon. Lisävarusteita on värien ohella toistaiseksi tarjolla vain yksi, melko kattava muutaman tuhannen euron hintainen teknologiapaketti, jonka voi ruksia itselleen lasikaton kera tai ilman.