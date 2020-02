Jeep Renegade uudistuu muodin mukana.

Euroopassa tällä hetkellä hyvin voimakkaana vellovaa ”mukamaasturibuumia” ei tunnu pysäyttävän mikään. Ehkäpä siihen ei ole aihettakaan, sillä onhan asiakas aina oikeassa – vai onko?

Toisaalta SUV-invaasio on jo sillä tasolla, että markkinoilla alkaa ilmetä puuduttavaa ylitarjontaa. Joka tapauksessa kompaktit, enemmän tai vähemmän erilaisia muovisia maastokyvykkyysviitteitä viljelevät, tavanomaiset bensiini-etuveto-automaatti -yhdistelmät ovat nyt erittäin suosittuja koko vanhalla mantereella. Onhan niitä silloin valmistettava.

Trendin voiman alla alkaa taipua myös Jeep, joka tunnetaan alun perin aitona neliveto- ja maastoautona. Jeepillä on voinut möyriä myös hankalammassa maastossa, ja monesti se on pahan paikan edessä pannut kilpailijansa poikki ja pinoon juuri nelivetonsa ansiosta. Kannattaako tästä maineesta aivan kevyin perustein antaa periksi?

Takaosastaan Renegaden ilme on jopa sarjakuvamaisen pelkistetty. Takavalot ovat helposti tunnistettavissa.

Vastauksen tarjoaa uudistunut Renegade, jenkkimerkin pienin painos, joka on saanut vahvoja italovaikutteita yhteistyökumppani Fiatin suunnalta. Niinpä auto on saanut mallielinkaaren puolenvälin kevyen päivityksen ja uuden voimanlähteen – ja asiakkaan niin halutessa edelleen myös sen hankintahintaa pudottavan etu- eli vajaavedon, kuten asia voidaan Jeepin kyseessä ollessa ilmaista.

Saman auton taannoisen nelivetoversion Ilta-Sanomat on koeajanut 140-heppaisena jo aiemmin. Nyt nelivetoisissa Renegade-versioissa on 180 hevosvoimaa, vaikka iskutilavuus on selkeästi pienempi.

Vaikeaan maastoon edestä ruopivalla muunnoksella on tuskin tarkoituskaan lähteä, mutta vetotöistä kiinnostuneille kerrottakoon, että etuvetoisen Renegaden suurin jarrullinen vetomassa on 1 450 kiloa ja maavara 17,5 senttiä. Ihan kunnollisia lukemia vertailuryhmässään.

Renegaden uusi bensiinimoottori on nyt desin pienempi kuin ennen, eli 1,3-litrainen turbonelikko, joka kantaa nimeä FireFly. Etuvetoisissa versioissa siitä irrotetaan pirteät 150 hevosvoimaa. Voiman siirtää etupyörille kuusiportainen kaksoiskytkinvaihteisto, joka toimii autossa tavanomaisen vaivattomasti, vaikkakaan ei aina aivan sulavimmilla tavalla – tämähän usein on kyseisen vaihteistotyypin ominaisuus.

Kuljettaja eteen avautuu Renegadessa Jeep-tyyliin hieman pelkistetty, mutta käytännöllinen ohjaamo. Paksukehäinen ohjauspyörä istuu hyvin käteen.

Etuveto-Renegaden 150 pollea tuntuvat ajossa hieman paperisilta, sillä vakiokiihdytys valahtaa reilusti yli yhdeksään sekuntiin. Ajossa vauhtia kuitenkin tuntuisi olevan ihan riittävästi arkiajoihin, joihin auto on tarkoitettukin. Tärkeämpää on, että autoon kulku sujuu edelleen miellyttävän vaivattomasti korkeahkon korin ansiosta.

Selkeälukuisten viisarimittareiden väliin jää nykyaikainen diginäyttö.

Peruutuskameran välittämän kuvan laatu on keskinkertainen.

Edessä istuessa voi aistia, kuinka matkustamo on Renegadessa sijoitettu huomattavan taakse – tuulilasi tuntuu olevan erikoisen kaukana etumatkustajista. Edessä on ihan mukavasti tilaa, mutta takana polvitilat saattavat loppua kesken yllättävän helposti, ellei etuistuimilla jousteta jalkojen ojentelusta.

Jousitus on anteeksiantava, ehkä hieman pehmeäkin – mikä on vain hyvä asia Suomen teillä – mutta samalla hieman rauhaton. Tämä johtuu osittain myös korin mittasuhteista. Muutoin uusi etuveto-Renegade on miellyttävä ajettava, auto kulkee suorilla vakaasti, eikä ohjaustuntumasta löydy arkiajossa mainittavia heikkouksia vetotavan muutoksesta johtuen.

Takaistuintilojen suhteen Renegade on kahtiajakoinen: pääntiloja on reippaasti, mutta polville tilaa jää aikuisia ajatellen vain välttävästi.

Muodin mukaisesti myös Jeep on siirtymässä pian sähköaikaan. Tarjolle on loppuvuoden aikana tulossa pistokehybridi myös Renegadesta, jossa 4xe -mallin teho on 240 hevosvoimaa. Jeep 4xe:n etenemiskyky on varmistettu huonoissakin olosuhteissa, sillä neliveto on uusissa 4xe-malleissa aina saatavana, vaikka akku olisikin vähissä. Jenkkimerkki ei siis sittenkään ole unohtanut juuriaan, vaan tämäkin rasti hoidetaan poikki ja pinoon -periaatteella.

Takakannen avauskahva on sitä mallia, joka kuraantuu hanakasti huonoilla keleillä.