Uusi Opel Grandland X PHEV: Nelivedosta luopuminen vie 75 hv, mutta 10 000 euroa säästyy

Noin 10 000 euroa edullisempi hinta kompensoi mukavasti takavedon ja 75 hevosvoiman puuttumista.

Ladattavien hybridien tulva jatkuu Suomessa, kun Opel sai maahan ensimmäiset seinäsähköä nauttivat Grandland X PHEV:t. Kirjainlyhenne tarkoittaa lataushybridiä.

Ilta-Sanomat kertoi Opelin ensimmäisen pistokehybridin Grandland X PHEV:n ensitestin yhteydessä, että GT-tason mallista on tulossa myös edullisempi versio.

Ensimmäiset uutuusmallit saapuivat Suomeen tällä viikolla. Samalla maahantuoja paljasti edullisemman version hinnan: sen hinnoittelu tuntuu aggressiiviselta, sillä malli maksaa vähimmillään 39 390 euroa, eli se on nelivetoista tehoversiota kymppitonnin edullisempi.

Kyseessä on tuolloin tosin Innovation Plus -varustetaso. Executive Business -varustelulla etuvedon hinta on 4 000 euroa korkeampi eli 43 390 euroa, mutta silloinkin hintaeroa 4x4-malliin on lähes 6 000 euroa. Lienee selvää, että moni Grandland X:n pistokehybridiä harkitseva yksityisostaja päätyy etuvetoon.

Opelin ensimmäisen lataushybridin latauspistoke on vasemmassa takalokasuojassa. Grandland X PHEV:ssä on vakiona 3,7 kilowatin laturi, mutta reilulla 500 eurolla sen tilalle saa 7,4 kW:n laturin. Suko-pistorasiasta ajoakun saa täyteen reilussa seitsemässä tunnissa. Tehokkaammalla laturilla ajoakun täyttyminen kestää kotilatausasemaa käytettäessä pari tuntia.

Etuvetoisen PHEV:n sähköinen toimintamatka on hiukan nelivetoversiota pienempi (57 km). Kummassakin mallissa on 13,2 kilowattitunnin ajoakku takapenkin alla, mutta kaksivedosta puuttuu takavedon synnyttävä takasähkömoottori. Etuvedossa bensiinimoottorin teho on 180 hevosvoimaa ja hybridijärjestelmän teho 225 hevosvoimaa.

Peugeot’n maahantuoja ilmoitti heti Grandland X:n etuveto-PHEV:n hinnan julkistamisen jälkeen, että X:n sisarmallin Peugeot 3008:n lataushybridin saa jatkossa myös etuvetoisena. Allure-varustellun 3008 Hybridin hinta on 42 994 euroa. Tiedossa ei ole, mitä Allure-varustelu sisältää.