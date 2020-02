Geneven autonäyttely peruuntui – Sveitsi kielsi isot yleisötapahtumat

Ensi viikolla oli määrä avata portit autoista kiinnostuneille Genevessä, mutta tapahtuma on peruttu koronaviruksen takia.

Käytännössä peruuntuminen varmistui, kun Sveitsin hallitus kertoi perjantaina, että se kieltää yli tuhannen hengen yleisötapahtumat maaliskuun puoleen väliin asti koronaviruksen vuoksi.

Joka vuosi järjestettävä Geneven kansainvälisen autonäyttelyn oli määrä avautua yleisölle 5. maaliskuuta.

Vielä alkuviikosta tapahtuman järjestäjät kertoivat näyttelyn avautuvan suunnitelmien mukaisesti.

Esimerkiksi suomalaisista automaahantuojista osallistumisensa peruuttivat jo aiemmin ainakin Toyota Auto Finland ja Bassadone.

Bassadone Automotive Group on kansainvälinen yritys, jonka pääkallonpaikalla päätettiin, ettei sen henkilöstö lähde mistään maasta Geneveen koronavirusriskin vuoksi. Suomessa Bassadonen merkkejä ovat muun muassa Citroën, Dacia, DS, Hyundai, Peugeot ja Renault. Niistä tosin PSA-merkit Citroën ja Peugeot eivät edes osallistu näyttelyyn.

– Toyota Motor Europe NV/SA on antanut maaorganisaatioilleen ohjeistuksen, jonka mukaan matkustaminen Geneven autonäyttelyyn ei ole suositeltavaa. Näin ollen myöskään Toyota Auto Finland Oy:n osalta paikalla ei ole näyttelypäivinä edustusta, kertoi Suomen Toyotan tiedotuspäällikkö Pekka Karvinen ennen Sveitsin tämänpäiväistä ilmoitusta.

Seuraavaksi autonäyttelyiden sarjassa on vuorossa pääsiäisen seutuville sijoittuva New York. Koronavirus ei ole presidentti Donald Trumpin mukaan ongelma USA:ssa. Se ei ole myöskään syynä siihen, miksi saksalaiset premium-merkit Audi, BMW ja Mercedes-Benz jättävät näyttelyn väliin – kyse on puhtaasti säästötoimenpiteistä.

Huhtikuun loppupuolelle sijoittuvan Pekingin kansainvälisen autonäyttelyn eli Auto Chinan peruuttaminen ei sen sijaan tullut yllätyksenä. Kiinalaiset ovat ilmoittaneet, että näyttely siirtyy kertomatta ajankohtaa.

Uutistoimisto AFP kertoi perjantaina, että myös laatukellojen näyttely Genevessä on peruttu koronaviruksen vuoksi. Sen oli määrä avautua huhtikuussa.