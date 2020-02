Jääkaappi- ja pakasteautojen välistä löytyy myös hiukan erikoisempi kylmäautoluokka – saatat tunnistaa takaovesta

Uusissa lääkekuljetusautoissa on haluttu myös ratkaista kuljettajien työturvallisuuteen vaikuttavia seikkoja.

Uudet vaatimukset muuttavat kuljetuskriteereitä.

Jos isossa tai pienessä kuorma-autossa pitää kuljettaa lämpöherkkiä tuotteita, on kuljetusalalla on totuttu käytännössä selkeään luokkajakoon: FNA-luokitelluissa koreissa kuljetetaan jääkaappilämpötilaisia tuotteita ja FRC-luokitelluissa pakastelämpöisiä.

Molemmissa mainituissa luokissa lämmönsäätölaitteistona on herkästi pilaantuvien elintarvikkeiden kuljetuksia koskevan sopimuksen mukainen kylmäkone, jossa on siis yleisesti ominaisuutena myös lämmitystehoa.

Useimmissa olosuhteissa jako toimii hyvin – siitäkin huolimatta, että talvipakkasilla jääkaappitason pluslämpötiloissa kuljetettavaksi tarkoitetut tuotteet ovat saattaneet joskus paleltua ja jopa jäätyä pilalle.

Näitä tapauksia varten käytössä on kuitenkin kuitenkin ollut eräänlainen epävirallinen kylmäkorien väliluokka, eli kuljetusyhtiöt ovat teettäneet käyttöönsä myös lattialämmitysjärjestelmillä varustettuja jääkaappiautoja.

Kyseisten autojen ideana on siis ollut herkkien tuotteiden, kuten jääkaapissa säilytettävien lääkkeiden jäätymisen estäminen.

Korivalmistajat ovat pyrkineet ratkomaan uusia vaatimuksia erilaisin lämmitysjärjestelmin.

Tämä on ollut toimiva järjestely, kun asiakkaat eivät ole vaatineet lämmitysjärjestelmälle virallista luokitusta ja ajoittaisen jäätymisen aiheuttama hukka on ollut yleisesti ja yhteisesti hyväksyttyä.

Lääkefirmojen vaatimus puskee nyt myös ruokakuljetuksiin

Nyt takavuosien kylmäkuljetustilanne on kuitenkin muuttunut, sillä lääkealan logistiikkayhtiöt ovat jo jonkin aikaa vaatineet testauksia ja dokumentaatiota talviolosuhteissa tapahtuvaan lääkekuljetukseen.

Lääkekuljetusauton korilämpötilaa voi ohjata yhdestä käyttöpaneelista.

Korivalmistajat ovat pyrkineet ratkomaan uusia vaatimuksia erilaisin lämmitysjärjestelmin, joista erään pisimmälle viedyn on kehittänyt Närpiössä toimiva NEK Oy.

– Lähtökohtana on, että korin sisälämpötila pystytään pitämään jopa +20 asteessa, vaikka ulkona olisi kolmekymmentä astetta pakkasta, kertoo NEK Oy:n myyntipäällikkö Tero Saari.

Virallisten vaatimusten mukaisen lääkekuljetusauton korilämpötilaa voi ohjata yhdestä käyttöpaneelista, jonka avulla säädetään haluttu korilämpötila. Sen jälkeen laitteisto tunnistaa kumpaa tarvitaan, lämpöä vai kylmää ja tavarat ovat lähtökohtaisesti aina oikeassa lämpötilassa.

Saari mainitsee, että lääkeyhtiöille kelpaavan luokituksen lisäksi uusissa lääkeautoissa on haluttu myös ratkaista kuljettajien työturvallisuuteen vaikuttava yksityiskohta:

– FNA-luokitellut korit ovat yleensä Suomessa hyväksytetty vain takaovellisena. Tällöin kuljettajan on joka jakelukerralla avattava ensin takalaitanostin ja sen jälkeen astuttava laudan päälle avaamaan takaovia. Ja tietysti sulkemaan takaportti päinvastaisessa järjestyksessä. Talvisin korin ulkopuolelle asennettu metallinen nostotaso on lumessa ja jäässä ja aiheuttaa paljon työtapaturmia. Me asetimme riman siten, että uusien luokitusten lisäksi tästä ongelmasta oli päästävä eroon.

Käytännössä takaovet on siis korvattu osassa lääkeautoja eristetyllä lauta-ylälippa-yhdistelmällä, mikä tehostaa tilastojen mukaan kuljettajien työaikaa selvästi.

– Uudet luokat ovat jo tulleet arkiseen käyttöön varsinkin lääkejakelussa, mutta myös elintarvikepuolella uudet edut on huomattu ja kysyntä herännyt. Miksi hyväksyä pientäkään tavarahukkaa, kun sen voi välttää, korostaa Tero Saari.