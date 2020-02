Suomen teiltä katoaa pian poikkeuksellinen merkintä

EU-maista Suomi on ilmeisesti ainoa maa, jossa teille on maalattu keltaiset sulkuviivat – mutta ei ole enää kauan.

Kesäkuun alussa tapahtuva tieliikennelain uudistus poistaa Suomen teiltä keltaiset sulkuviivat ja sulkualueet. Keltaisten tiemerkintöjen korvaaminen valkoisilla siirtää Suomen samaan värimaailmaan muun Euroopan kanssa.

Sulkuviivat ja sulkualueet pitää muuttaa valkoisiksi viimeistään 31.5.2023 mennessä. Siihen saakka tiemerkinnöissä saa käyttää keltaista väriä.

Sulkuviivahan on ajokaistojen välissä oleva yhtenäinen viiva. Ajoneuvolla ei saa ylittää kyseiselle ajosuunnalle tarkoitettua sulkuviivaa eikä ajaa sen päällä. Myös ajaminen vastakkaiset ajosuunnat erottavan sulkuviivan vasemmalla puolella on kielletty. Ohitusta ei siis voi tehdä sulkuviivan kohdalla niin, että ohitus alkaa ennen viivaa ja päättyy viivan jälkeen.

Sulkuviiva on tarkoitettu ajoneuvon ajosuunnalle silloin, kun sulkuviivan vieressä sen oikealla puolella ei ole katkoviivaa. Jos sulkuviiva on tarkoitettu molemmille ajosuunnille, käytetään kaksoissulkuviivaa.

Liikennemerkeistä ja tiemerkinnöistä vastaavilla tahoilla kuluu tulevina vuosina valkoista maalia myös siinä, että merkittävä osa nykyisistä suojateistä joudutaan maalaamaan uudelleen. Tämä johtuu siitä, että nykyisin valtaosassa suojateistä on viivoituksessa maaliton keskialue, joten ne ovat niin sanottuja pyörätien jatkeita.

Jatkossa pyörätien jatke merkitään vain silloin, kun muulle liikenteelle on osoitettu väistämisvelvollisuus, tai kyse on liikennevalo-ohjatusta ajoradan ylityskohdasta. Pyörätien jatke on merkittävä kahden vuoden siirtymäajan kuluessa. Eli tämä saman ajan puitteissa on maalattava umpeen sellaiset nykyiset pyörätien jatkeet, joita ei merkitä pyörätien jatkeiksi. Nykyisistä pyörätien jatkeista melkoinen osa kuuluu tähän ryhmään.