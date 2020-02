IS:n testi-istunta paljasti: Eduskunnan ostama luksus-BMW on varusteltu huomattavan hulppeasti – edes Bemarin perusnahka ei kelvannut

Takaoviaukko on leveimmästä kohtaa toista metriä. Ovien siististä sulkeutumisesta vastaa lisävarusteinen Soft-Close-toiminto.

Ilta-Sanomat istahti eduskunnan puhemiehelle tilatun BMW:n takapenkille. Tai ainakin niin lähelle vastaavaa kuin maahantuojan varastosta löytyi.

Ilta-Sanomien uutinen siitä, että valtioneuvoston kuljetusryhmälle on tilattu yhdeksän 5-sarjan BMW:tä ministerikuljetuksiin ja lisäksi eduskunnan puhemiehen käyttöön pidennetty 7-sarjalainen, nostatti valtavan keskustelutulvan itse autoista sekä niiden tarpeellisuudesta.

Koska puhemiehen turvaluokituksella varustettuun seiskasarjalaiseen olisi ollut huomattavan hankalaa päästä itse istumaan (ajamisesta puhumattakaan), lainasimme vastaavan auton eli BMW 745 Le xDriven käyttöömme sen maahantuojalta eli BMW Suomelta.

Auto luonnollisesti myös koeajettiin huolellisesti, mutta aivan ensimmäisenä istuimme tietysti tehdaspidennetyn limusiinin takapenkille.

”Olisiko perushintaan kuuluva Dakota-nahkaverhoilu riittänyt?”

Koeajamamme 745 Le xDrive -yksilö ei sinänsä ollut mikään karvalakkimalli, mutta sen varustelu poikkesi monelta osin eduskunnan puhemiehelle tilatusta autosta. Varsin merkittävät varuste-erot liittyivät nimenomaan takatiloihin, joiden osalta maahantuojan esittelyauto ei ollut lähellekään niin hulppeasti varusteltu kuin eduskunnan puhemiehen virka-auto.

Autojen hintatietoja vertaamalla on ensinnäkin helppo todeta, että eduskunnan autoon on tilattu paljon sellaisia takapenkkivarusteita, jollaisia tällaiseen käyttöön hankittavassa autossa niin sanotusti pitääkin olla, mutta joiden tarpeellisuudesta päättäminen on jätetty asiakkaan kontolle.

Tähän sarjaan kuuluvat takaistuimen lukuvalot ja tummennetut taka- ja takasivuikkunat.

Makuasia sen sijaan on, olisiko perushintaan kuuluva Dakota-nahkaverhoilu riittänyt, kun valtion tilaamassa autossa on ”nappanahkaverhoilu laajennetulla sisällöllä” – mitä tuo sitten tarkoittaakin. Valtiolle kyseisen verhoilun lisähinta on 1 078 euroa, kun sen autoverollinen kuluttajahinta olisi reilut 1 600 euroa.

Maahantuojan koeajoautosta puuttui valtiomiestason takapenkki

Koeajoautossa oli lisäksi ”vain” BMW:n 7-sarjan pitkäakselivälisen L-version perusmuotoinen takapenkki, mikä ei sellaisenaan vastaa eduskunnalle tilattua huomattavasti komeampaa ”Executive Lounge” -tason valtiomiesmallia.

BMW 745Le xDrive on tyylikäs edustusluokan auto, johon tankataan virtaa vasemmassa etulokasuojassa olevan pistokkeen kautta.

Tilaa ”Lang-Seiskan” perustakapenkilläkin on silti ruhtinaallisesti joka suuntaan. Takana istutaan aavistuksen liian alhaalla, mutta reilu jalkatila mahdollistaa jalkojen oikaisemisen, jolloin reisitukea on riittävästi. Istuinosassa saisi olla hiukan enemmän pituutta.

Reunapaikoilla selkänoja tuntuu mukavalta, pääntuet nousevat riittävän ylös ja pääntila riittää.

Keskipaikalla yli 180-senttisen pää alkaa hipoa kattoverhousta. Kun nojassa on lisäksi kookas kyynärnoja/suksiluukku, ja iso ”kardaanitunneli” vie jalkatilan, niin keskipaikalla ei mielikseen matkusta kovin pitkää matkaa.

Eli näinkin isossa autossa takapenkki on asiallinen vain kahdelle.

BMW:n näkemys takapenkkihieronnastakin jäi kokeilematta

Se, mitä koeajoautossa ei päästy testaamaan, oli puhemiehen autoon tilattu Executive Lounge -sisävarustepaketti. Valtiolle sen ”only for you” -hinta on 8 589 euroa, mutta tavallinen ostaja joutuu maksamaan siitä autoveroineen kaikkineen jo 13 000 euroa.

Tilaa on kaikkiin suuntiin reilusti ja pankki hyvä kahdelle, mutta tämän hinta- ja kokoluokan autossa pitäisi olla pituussäädettävät erillisistuimet.

Mitä rahalla sitten saakaan? No, kaikenlaista mitä pidennettyyn luksus-Bemariin valtiomiestasolla kuuluukin.

Eli automaattisen nelialueilmastoinnin, etu- ja takaistuimien tuuletuksen, sähkösäätöiset lounge-mukavuusistuimet (joissa on hierontatoiminto), lounge-keskikonsolin (josta löytyvät muun muassa taittuvat työpöydät) ja takatilan viihdejärjestelmän.

Lounge-mallisilla penkeillä autosta tulee myös nelipaikkainen, eli jopa BMW:n 7-sarjassakin hiukan b-luokan istuintilaksi jäävää keskipaikkaa ei löydy lainkaan.