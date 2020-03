Moni ajaa tietämättään ajo-oikeudetta – iso auto ei takaa isoa vetomassaa

Tällaista auto-traileriyhdistelmää voi vetää BE-kortilla, jos vetoauto on rekisteröity pakettiautoksi. Mutta jos vetoauto on kevytkuorma-auto, niin sen vetäminen edellyttää vähintään kirjainyhdistelmää BEC1E – ei siis BEC1, joka ei tässä tapauksessa riitä.

Auton kokonaismassan korottaminen yli 3 500 kilogramman muuttaa yhdistelmän kuljettajalta vaadittavaa ajo-oikeutta merkittävästi.

Pakettiauton tai avolavan muuttaminen kuorma-autoksi merkitsee vuodessa reilun 600 euron säästöä ajoneuvolta poistuvan perusveron muodossa.

Matkailuautojen kohdalla kokonaismassaa ei nosteta veroedun vuoksi, sillä perusvero on sama, on matkailuauton kokonaismassa 3 500 tai esimerkiksi 5 500 kilogrammaa. Matkailuautoissa kokonaismassaa korotetaan kantavuuden kasvattamiseksi, sillä runsas varustelu ei ”mahdu” B-kortilla ajettavaan autoon.

Kuorma-autoluokkaan muutettua paketti- tai avolava-autoa tai saati yli 3,5-tonnista matkailuautoa ei ajeta enää henkilöauto- eli B-kortilla.

E-kirjainten määrän ja paikan merkitys

Henkilöauto ei ole kokonaismassan eikä ajokorttivaatimuksen suhteen yksiselitteinen. Alle 3 500-kiloisen henkilöauton ajaminen onnistuu B-kortilla. Jos henkilöauton kokonaismassa on 3 500–7 500 kiloa, niin sen ajaminen edellyttää vähintään C1-korttia. Tätä painavampien henkilöautojen ajaminen edellyttää vähintään C-korttia.

B-kortilla saa ajaa yhdistelmää, jossa vetoauton ja kärryn yhteenlaskettu kokonaismassa ei ylitä 3,5 tonnia. BE-kortti eli ”pikku-E” mahdollistaa puolet painavamman eli maksimissaan 7 000 kilon yhdistelmän ajamisen. B:n ja BE:n välissä on B96-ajokortti, jolla saa kuljettaa yhdistelmää, jossa on B-luokan vetoauto, perävaunun kokonaismassa on yli 750 kiloa ja yhdistelmän kokonaismassa on 3 500–4 250 kiloa.

Suurin virhetulkinta syntyy silloin, kun BEC-kortin – siis kuorma-auton ajo-oikeuden ja ”pikku-E:n” – hankkinut kuljettaja siirtyy pakettiautosta 50 kilogrammaa painavammaksi muutetun kevytkuorma-auton rattiin. Vaikka hän on saanut ennen vetää autolla isoa kärryä – yhdistelmän kokonaismassa on siis voinut olla jopa 7 000 kiloa – niin nyt tilanne on aivan toinen.

Vaikka C-kortilla saa ajaa yli 30-tonnista kuorma-autoa, niin BC-, BC1- tai BEC-kortillinen kuljettaja saa kytkeä C1- tai C-luokan ajoneuvon perään enintään 750-kiloisen kärryn. Jos C1- tai C-luokkaan kuuluvan auton koukkuun kytketään tätä painavampi kärry, niin yhdistelmän ajaminen edellyttää vähintään kirjainyhdistelmää BEC1E tai BECE. E-kirjaimia on tosiaankin kaksi, ja että BEC on eri asia kuin BECE, sillä jälkimmäinen on niin sanottu rekkakortti.

BEC1E- ja BECE-kortilla voi vetää C1-luokan vetoautolla yli 750-kiloista kärryä, mutta yhdistelmän kokonaismassa saa olla enintään 12 000 kiloa. C1:n ja C:n ero liittyy auton kokonaismassaan, joka on C1:n kohdalla rajattu enintään 7 500 kilogrammaan.

Enintään 750-kiloista kärryä saa vetää B-, C1-, C- tai D-luokan autolla ilman, että ajokortissa on yhtään E-kirjainta – muut kyseisen ajoneuvoluokan ajamisessa vaadittavat kirjaimet pitää tietysti olla.