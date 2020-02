Mercedes-Benz on käytettynä haluttu auto. Kuvassa S-sarjan dieselmalli.

Ulkomailta tuodaan Suomeen ennen kaikkea käytettyjä dieselautoja.

Ulkomailta tuotiin Suomeen viime vuonna käytettyjä autoja ennätysmäärä, kaikkiaan yli 50 000 kappaletta. Tuontibuumi ei osoita vieläkään hiipumisen merkkejä, päinvastoin. Tammikuussa tuontimäärissä oli edelleen kasvua viime vuoden tammikuuhun verrattuna.

Eniten käytettyjen tuonneissa on dieselkäyttöisiä autoja, sillä niiden osuus oli viime vuoden tammi-lokakuussa kaikista 45,9 prosenttia. Kuitenkin vain pieni osa tuoduista dieselautoista on uusimman Euro 6d -säädöksen mukaisia, joissa on typen oksideja tehokkaasti vähentävä SCR-laitteisto. Vastaavasti uusien autojen myynnistä dieselin osuus painui viime vuonna enää 20,9 prosenttiin.

Bensiiniautojen osuus käytettyinä tuoduista oli 36,2 prosentin verran, ja ladattavien hybridien 12,8 prosenttia. Kaasu- ja sähköautoille jäi loppuosa.

Raha ratkaisee valinnan

Käytettynä maahantuodut autot ovat ensisijaisesti korkean autoveron arvokkaita automalleja. Niinpä 20 suosituimman käytettynä maahantuodun automallin hinta onkin edullisimpien mallien hintojen perusteella laskettuna ollut uutena keskimäärin 45 000 euroa, mikä on noin 40 prosenttia korkeampi hinta kuin keskimääräisen, vuonna 2018 hankitun uuden henkilöauton hinta Suomessa, 33 400 euroa.

Koska käytettynä tuonti kohdistuu uutena kalliisiin ja suuripäästöisiin autoihin, on ilmeistä, että autoverotus kannustaa suurikokoisten ja -tehoisten autojen ulkomailta tuontiin. Suosituimpiin käytettyinä tuotaviin automalleihin kuuluvatkin Mercedes-Benzin C- ja E-sarjat, BMW:n 3-, 5- ja X-sarjat, Mitsubishi Outlander sekä Volvon V60- sekä XC60-mallit.

Käytettynä maahantuotujen autojen päästöt ovat noin 28 prosenttia suuremmat kuin uutena Suomessa ensirekisteröityjen autojen CO2-päästöt (116,9 grammaa kilometrillä).