Ranskalaismerkin sähköiset autot Suomeen: Mallimerkintä voi hämmentää?

Suomi on yksi ensimmäisistä maista, joihin PSA-konsernin luksusmerkki on toimittanut ensimmäiset lataushybridinsä ja täyssähköautonsa.

Citroënin ja Peugeot’n elegantimman sisarmerkin DS:n SUV-mallit 3 Crossback ja 7 Crossback ovat olleet Suomessa myynnissä jo viime syksystä lähtien. Nyt Suomeen ovat saapuneet myös kyseisten mallien sähköisemmät versiot, eli täyssähköinen DS 3 Crossback E-Tense ja pistokeladattava hybridi DS 7 Crossback E-Tense.

Ilmalämpöpumpulla lisää toimintamatkaa

E-Tense tarkoittaa sekä täyssähköautoa että lataushybridiä. Hiukan hämmentävää?

Kokonaisuudessaan täyssähköisen DS:n nimi on DS 3 Crossback E-Tense 136 Full Electric 50 kWh. Merkintä kertoo, että pikku-SUV:n sähkömoottorin teho on 100 kilowattia eli 136 hevosvoimaa ja ajoakun kapasiteetti 50 kilowattituntia.

Sähkömoottori on edessä polttomoottorin paikalla, joten auto on etuvetoinen. Litiumioniakusto on ohjaamon alla, joten sähköisessä Kolmosessa on yhtä iso – tai pienihän se on tämän kokoisessa autossa – tavaratila kuin bensiinimoottorisessa mallissa.

Täyssähkö-3:n WLTP-syklin mukainen toimintamatka on 320 kilometriä. DS:n mukaan toimintamatkaa saadaan maksimoitua Formula E -sähköformulasarjassa hyväksi havaitun energian talteenottotavan avulla ja käyttämällä ilmalämpöpumppua, joka on tehokas tapa lämmittää ja ylläpitää ajoakun sekä matkustamon optimaalista lämpötilaa.

Pistokeladattavan DS 7:n latausluukku on vasemmassa takalokasuojassa.

DS:n täyssähköauton latausluukku on vasemmassa takalokasuojassa.

Vasemmassa takalokasuojassa olevan latausluukun alla on kaksi latauspistoketta, eli Type 2 ja CCS Combo. Pikalatauksella ajoakun saa ladattua tyhjästä 80 prosentin varaukseen puolessa tunnissa, mutta kotioloissa voidaan puhua yön yli latautumisesta.

Edullisin täyssähkö-3 maksaa 41 391. Tarjolla on kaksi varustetasoa, ja hintaero suunnilleen vastaavan tehoiseen ja vastaavasti varusteltuun bensiinimalliin on reilut 8 000 euroa – sähköautojen tappioksi.

Business-hinnalla pimeänäkö

DS:n lataushybridin kauppanimi on kokonaisuudessaan DS 7 Crossback E-Tense 4x4 Plug-in Hybrid Automaatti. Kyseessä on siis automaattivaihteinen neliveto, jonka bensiinimoottorin teho on 200 hevosvoimaa eli 147 kW. Edessä ja takana on 110-hevosvoimaiset sähkömoottorit, ja hybridijärjestelmän kokonaistehoksi ilmoitetaan 300 hevosvoimaa ja väännöksi mukavat 520 newtonmetriä. Takapenkin alla olevan ajoakun kapasiteetti on 13,2 kWh.

Nelivetoisen DS 7 -pistokehybridin takapenkillä on mukavasti tilaa, vaikka ajoakku on penkin alla.

Selvästi bensiinimoottorisia sisarmallejaan rivakammin kiihtyvän lataushybridin sähköiseksi toimintamatkaksi ilmoitetaan 63 kilometriä. Näin siis ihanneolosuhteissa, ja esimerkiksi moottoritienopeutta ajettaessa toimintamatkasta hupenee pari kilometriä jokaista ajettua kilometriä kohden. Wallbox-kotilatausasemalla ajoakun luvataan täyttyvän parhaimmillaan parissa tunnissa.

DS:n lataushybridistä on varustetasot Chic (54 339 euroa), So Chic (60 894 euroa) ja Grand Chic (67 294 euroa). Huomattavasti pienemmistä CO2-päästöistä ja sen myötä selvästi pienemmästä autoverosta huolimatta hintaeroa vastaavasti varusteltuihin bensiinimalleihin on vähintään reilut 9 000 euroa. DS 7:n saa myös dieselmoottorilla.

Maahantuoja julkisti lataushybridin Suomen lanseerauksen yhteydessä Business Limited -hinnaston, jossa on So Chic- ja Grand Chic -varustellut bensiini- ja lataushybridimallit. Hinnat ovat samat kuin vastaavilla ei-erikoismalleilla, mutta varustelua on parannettu niin, että So Chic -tasolle on lisätty vakioksi Night Vision -pimeänäköjärjestelmä ja Easy Access -sisäänkäynti. Paremmalla tasolla varustukseen kuuluu niiden lisäksi pienimuotoisen automaattiajon mahdollistava Connected Pilot -järjestelmä.

Vaikka Business Limited -mallit on räätälöity yritysautoilijoita varten, niin niiden hinnat koskevat myös yksityishenkilöitä.