Jos on ostamassa alle 5 000 euron autoa, erityishuomio kannattaa kiinnittää ennen kaikkea kulkineen käyttöikään vaikuttaviin seikkoihin.

Autokaupoilla monilla usein unohtuu, että tärkeimmät seikat, joita pitää ottaa huomioon käytettyä autoa ostaessa, vaihtelevat auton hintaluokan mukaan. Pienellä rahalla ei voi saada uutta, kaunista ja vähän ajettua. Ulkonäkö kannattaa usein jättää pienen rahan autoissa pienemmälle huomiolle.

– Teknisen puolen pitäisi olla ykkösasia huomioitavana kuluttajalle, joka etsii autoa alle 5 000 euron budjetilla. Kulutusosien, kuten renkaiden ja jakopäiden, tulee olla hyvässä kunnossa. Kannattaa myös huomioida, miten pitkä aika seuraavaan katsastukseen on ja tarkastaa, ettei autosta löydy esimerkiksi rakenteellista ruostetta, Kamuxin myymälävastaava Harri Ijäs ohjeistaa edullista autoa etsiviä.

Kalliit osat tärkeitä

Huomio kannattaa kiinnittää moottorin lisäksi myös ennen kaikkea kalliiden komponenttien, kuten vaihteiston ja kytkimen toimintaan. Automaattivaihteiston öljyn koostumuksesta ja kunnosta voi päätellä paljon automaatin mahdollisesta jäljellä olevasta eliniästä.

Jos kyseessä on auton manuaalivaihteisto, on syytä muistaa, että kuluneen kytkimen uusiminen voi tulla yllättävän kalliiksi. Harva on valmis tekemään isompia remontteja itse. Harmillisia voivat olla myös öljyvuoto- ja sähköviat, joiden korjaaminen saattaa muodostua työlääksi ja aikaa vieväksi.

– Jos autoon tulee vikaa, se tulee korjata saman tien, jottei vian aiheuttaja riko mitään muuta. Myös merkin valinnalla voi laskea todennäköisyyksiä merkittävien vikojen ilmenemiselle: varsinkin Mercedes-Benz ja myös BMW ovat tunnettuja luotettavuudestaan ja siitä, että ne kestävät paljon ajokilometrejä. Dieselit ylipäätään (varsinkin isommat moottorit) kestävät tyypillisesti enemmän käyttöä kuin bensiinimoottorit, Ijäs jatkaa.

Kalliimmissa kosmetiikkaakin

Seuraavassa, 5 000–10 000 euron hintaluokassa kosmeettiset seikat vaikuttavat autokauppiaan mukaan hintaankin jo merkittävästi. Myös tasainen ja luotettava huoltohistoria alkaa olla isosti vaikuttava tekijä tässä ryhmässä.

– Neuvoisin tämän hintaisen auton ostajia tarkastamaan ennen kaikkea korin, sisustan ja tuulilasien yleisen kunnon. Tässä hintaluokassa saa monenlaisia autoja monenlaisin moottorein, joten kannattaa miettiä, mikä moottori, korimalli ja automalli palvelee eniten ja pisimpään omaa tarvetta, Ijäs täsmentää.

Pikkuautojakaan ei kannata unohtaa, vaan kannattaa aina tutkia muutamaa eri vaihtoehtoa, myös sellaisia, jotka eivät ensimmäisenä tule mieleen. Autot ovat kaikki yksilöitä. Edullisessa hintaluokassa on myös saatavilla uudempia, mutta vähän ajettuja pikkuautoja, joissa saattaa olla jopa tehdastakuutakin voimassa.