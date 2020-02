Käytettynä tuodusta autosta on tullut jo varteenotettava vaihtoehto pienemmälle uudelle autolle Suomessa.

Suomalaiset ovat edelleen innoissaan käytettyjen autojen tuonnista. Viime kuussa Suomeen tuotiin kaikkiaan peräti 5 036 käytettyä autoa ulkomailta, mikä on huomattavasti enemmän kuin vastaavaan aikaan vuonna 2019. Tuolloin kappalemääräksi kirjattiin 4 408 ajoneuvoa, joten kasvua oli noin 14 prosenttia.

Tiedot käyvät ilmi Traficomin rekisteröintitilastoista.

Merkittävä kasvu tuonneissa

Henkilöautoja kokonaismäärästä oli 3 965 kappaletta, kun viime vuoden tammikuun lukema oli 3 420 kappaletta – kasvua käytettyjen tuonnissa muodostui siis peräti 16 prosenttia. Lukema asettuu paremmin oikeaan mittasuhteeseensa, kun sitä vertaa maamme tammikuun uusien henkilöautojen rekisteröinteihin – niitä oli kaikkiaan 10 798 kappaletta, eli 8,0 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2019 tammikuussa.

Kun uusien autojen rekisteröinnit laskevat ja käytettyjen lisääntyvät, niin käytännössä kokonaisrekisteröinneistä oli tammikuussa jo noin 37 prosenttia käytettyjä autoja. Suuntausta voidaan pitää huolestuttavana siksi, että käytettyjen tuonnista on muodostunut selkeä vaihtoehto uudelle autolle, mikä taas vaikuttaa vanhentavasti Suomen jo ennestään suhteellisen vanhaan autokantaan, ja käytettyjen autojen CO2-päästöarvot ovat myös korkeammat kuin uusien.

Tuonti kannattaa verotuksellisesti

Yhtenä syynä käytettyjen autojen tuontisuosioon voidaan pitää Suomen autoveroa, joka jarruttaa nyt siis tosiasiallisesti maamme autokannan uusiutumista. Käytetyn auton tuonti ulkomailta kannattaa, koska sen verotusarvonmäärityksessä tehdään tietyt kaavamaiset vähennykset, ja usein ulkomailta saa samalla rahalla paremmin varustellun auton. Lisäksi valuuttakurssi esimerkiksi Ruotsista tuotaessa voi suosia autonostajaa, ja myös ajetut kilometrit ovat usein alemmat.

Käytetyistä autoista myyntiin tuovat noin 30 prosenttia alan aktiiviset yritykset, ja noin 20 prosenttia autoista tuodaan valmiina palveluna asiakkaille maahamme. Loput, eli arviolta noin puolet, tuovat yksityisasiakkaat itse.

Veroa viisi tuhatta

Suomeen käytettynä tuodun auton arvo on keskimäärin yhteensä noin 22 000 euroa, jossa autoveroa maksetaan tavallisesti 5 000 euroa. Noin 22 000 euron kokonaishinta on tasolla, jolla voi hankkia Suomessa lukuisia tavanomaisia pikku- ja keskikokoluokan autoja, eli tuonnista on muodostunut jo vaihtoehto tietyn luokan autoille.

Aiemmin viime vuoden lopulla autoalalla on arvioitu, että käytettyjen henkilöautojen tuonti alkaisi hiipua kuluvan vuoden aikana. Toistaiseksi tästä ei siis näy vielä merkkejä, päin vastoin.