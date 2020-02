Adria Astella 704 HP:llä on kokoa ja näköä - ulko-oviakin siinä on kaksin kappalein.

Matkailu: Adria Astella on niin ylellinen asuntovaunu, että nyt voidaan puhua melkein mökistä.

Slovenialainen matkailuajoneuvovalmistaja suunnitteli massasta poikkeavan luksusvaunun, joka hämmästyttää ainutlaatuisuudellaan.

Matkailuajoneuvoalalla on pitkään kitketty pois sanaa asuntovaunu, sillä vetokoukuissa kiskottavat vaunut on pääsääntöisesti tarkoitettu matkailuun. Siksi niitä pitäisi kutsua matkailuvaunuiksi.

Slovenialaisen Adrian uusin vaunumalli on kuitenkin sellainen, että sitä on syytä kutsua asuntovaunuksi – tai peräti luksusmökkivaunuksi.

Adria Astella ei ole suinkaan ainoa kesämökkikokoluokkaa oleva luksusvaunu, mutta tälle mallivuodelle esitelty uutuusmalli poikkeaa sekä ulkoa että sisältä kilpailijoiden edustajista.

Etukeittiöön tulvii paljon luonnonvaloa niin ikkunoista, kattoikkunasta kuin ulko-ovestakin.

Adrian mukaan uusi Astella vie kohti matkailuvaunujen uutta aikakautta. Uutuuden suunnittelussa ei lähdetty liikkeelle olemassa olevien tuotteiden muokkaamisesta vaan siitä, mitä lomalaiset kaipaavat vaunultaan.

Astellan hopeanhohtoinen kori on muotoiltu massasta poikkeavalla tavalla tyylikkääksi. Vaikka vaunussa on aivan pysty keula, se on valmistajan mukaan varsin aerodynaaminen. Tässä Adria käytti apunaan muun muassa Pipistrel-lentokonevalmistajaa.

Ihan pienellä kipottimella ei vedetä edes pienintä Astella-mallia, sillä senkin kokonaismassa on 2 500 kiloa. Eipä tämän kokoluokan vaunuja muutenkaan vedetä Suomea ristiin rastiin, vaan ne toimivat pääsääntöisesti kiinteinä kesä- tai talvimökkien korvikkeina.

Uutuusvaunussa on tilaa ja väljyyttä sekä patentoidut panoraamaikkunat ja tuplaovet. Led-valoin toteutetussa vaunussa on Al-Ko:n alusta, lattialämmityksellä varustettu Alden lämmitys ja ilmastointilaitteen asennusvalmius. Astellat on suunniteltu ympärivuotiseen käyttöön.

Makuuhuoneessa on pitkittäin sijoitettu parivuode. Etu- ja takaikkunalle on sijoitettu kunnollinen kukkalauta.

Uudesta Astellasta löytyy kolme pohjaratkaisua. Ilta-Sanomat tutustui kahteen pienimpään Astella-malliin Vantaalla Helsinki Caravanilla – suurimman mallin yritys oli jo myynyt.

Pariovi jalkopäässä

Kaikissa malleissa on vähintään yksi kaksiosainen akryylilasiovi, joka mahdollistaa auringonoton vaikka sisällä loikoillen. Erikoisin ratkaisu on pienimmässä 704 HP -mallissa: makuuhuoneessa poikittain olevan parivuoteen jalkopäässä on pääsisäänkäyntiä pienempi pariovi.

Takapariovesta pääsee suoraan parivuoteelle.

704 HP:n korin pituus on 760 senttimetriä ja kokonaispituus yhdeksän metriä. Tämä pariskunnille suunniteltu malli on muiden Astelloiden tapaan 252 senttiä leveä. Vaunussa on koko ajan yleistymässä oleva etukeittiö, ja 704 HP:ssä on enemmän kokkaustilaa kuin isommassa 754 DP:ssä.

Etukeittiön jatkeena 704 HP:ssä on avara olohuonetila, jonka sohvaryhmästä on mahdollista rakentaa vuode, jolla nukkuu yksi aikuinen tai pari lapsenkokoista. Olohuoneen ja makuuhuoneen välissä on käytävän eri puolilla vessa ja pesuhuone.

Paremmin perhekäyttöön sopiva malli on 754 DP, jonka korilla on pituutta 809 senttiä ja mittaa kitkavetopäästä takaseinään noin 9,5 metriä. Myynnissä olevan mallin kokonaismassa on kolme tonnia.

754 DP:ssä on edessä sohvaryhmä, jonka saa muokattua kahden hengen vuoteeksi. Takana olevassa makuuhuoneessa on pitkittäinen parivuode. Makuuhuoneen ja ulko-oven välissä on oikealla seinustalla keittiö. Käytäväleveyttä on aavistuksen niukasti, sillä toisella seinustalla on iso yhdistetty WC ja pesuhuone sekä lasiovin siitä erotettava suihkutila.

Sekä 704 HP:n että 754 DP:n lähtöhinta on 59 900 euroa. Vaunujen perusvarustelu on niin korkea, että kummassakin mallissa oli lisävarusteita vain reilulla tonnilla, eli ilman toimituskuluja ne maksavat 61 075 euroa.

Astella-mallisarjan lippulaiva (64 700 euroa) 904 HP on 9,54-metrinen (kokonaispituus lähes 11 metriä). Se on pohjaratkaisultaan sekoitus kahdesta pienemmästä mallista. Pitkittäisellä saarekeparivuoteella varustetun makuuhuoneen etupuolella on käytävän eri puolella vessa ja suihku.

Etukeittiön tuntumassa on ulko-oven kohdalla baarijakkarallinen ruokailuryhmä. Vaunun keskellä on molemmilla seinustoilla sohvat, ja Adrian mukaan makuupaikkoja syntyy tarvittaessa jopa kuudelle.

Matkailuajoneuvojen normilinjasta poiketen Astellan pöytiä tai suurimman mallin baarijakkaroita ei ole kiinnitetty koriin, vaan niitä pystyy siirtelemään vapaasti.

Astella-vaunuille myönnetään kahden vuoden yleistakuun lisäksi seitsemän vuoden tiiveystakuu.