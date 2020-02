Uusi Cupra Leon yrittää auttaa Seatista irronnutta merkkiä kasvattamaan myyntiään.

Kaksi vuotta sitten Volkswagen Groupin espanjalaissiipi ilmoitti yllättäen, että siihen saakka suorituskykyisimpien Seatien mallimerkintänä olleesta Cuprasta tehdään itsenäinen merkki. Maailmalla asiaan suhtauduttiin aivan suomalaistyyliin eli epäilijöitä oli paljon enemmän kuin rajusta liikkeestä rohkaisijoita.

Cupra on kuitenkin nopeasti osoittanut elinkelpoisuutensa ja merkki on yksi konsernin parhaiten tuottavista. Menestystä halutaan kasvattaa ja Cupran myynti on tarkoitus kaksinkertaistaa.

Millä aikavälillä tuo tapahtuu - jos taphtuu - jäi epäselväksi uuden Cupra Leonin ja pääkonttorin esittelyssä.

Keulamerkki uusiksi

Vaikka Leon Cuprat laskettiin jo viime vuonna Cupra-merkin myyntiin, niin niiden keulalla on tähän saakka ollut Seatin merkki. Nyt keulamerkki vaihtuu ja Cupra Leon ottaa enemmän välimatkaa Seat Leoniin.

Korin muotoilu on silti pääosin yhteinen, mutta eroa on keulassa ja perässä. Lisäksi kaikki vanteet ja korin värit ovat Cupralla aivan omia, eikä niistä voi Seatilla unelmoida.

Merkittävä ero on myös sisustuksessa. Istuimet ovat melkein kuin kuppi-istuimet mutta itse asiassa aika tavallisen näköiset. Ne kuitenkin todella ottajat ajajan huomaansa ikään kuin syliinsä ja antavat mainion tuen. Se liitettynä uuteen ohjauspyörään ja Cupran imagoon kuuluvaan kuparikoristeluun tekevät ohjaamosta varsin hienon.

Cupra Leonin mitat ovat lähes samat kuin Seat Leonin eli akseliväli on venynyt viidellä sentillä ja korit ovat paljon suurempia kuin ennen. Se tuntuu myös niin sisä- kuin tavaratiloissa.

Perustekniikka on lähes ennallaan eli tehokkaimmassa versiossa on 228 kilowattia (310 hv) ja neliveto. Täysin uusi vaihtoehto on lataushybridi, jossa on Škoda Octavia RS:n ja Volkswagen Golf GTI:n tapaan 180 kilowattia (245 hv). Sen uskotaan nousevan vuoden loppupuolella Suomeen saapuvan Cupra Leonin suosituimmaksi vaihtoehdoksi.