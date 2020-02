Huoleton kulkuri mopoauton tilalle? Tämä vaihtoehto-traktori kulkee jopa 80 km/h

Reeper Patton on omintakeinen vaihtoehtotraktori.

Kun kevytautoja joudutaan odottelemaan Suomen teille vielä jonkin aikaa, ovat mopoautot ja muut kevyet nelipyörät taas entistä kovempaa valuuttaa heille, joilla on kiire tien päälle eikä muuta vaihtoehtoa ole. Tuohon joukkoon kuuluu myös Reeper Patton 1.1, joka ei ole mikään edellä mainituista.

Mikä ihme se siis on?

Rengastuksesta riippuen Reeper Patton soveltuu niin katu- kuin maastokäyttöön.

Reeper Patton on erikoisuus, jonka päätyminen Suomen kamaralle on maahantuojan mukaan sattumusten summa. Oikeasti se ei ole siis auto, eikä edes traktorimönkijä ole sille virallinen nimitys, vaan Reeper kuuluu T1b-ajoneuvoluokkaan. Se on siis nimellisesti traktori, jota voi varustuksesta riippuen ajaa joko 15-vuotiaana T-luokan ajokortilla, rajoitettuna maksimissaan 60 km/h, tai aikuisikäisenä tavallisella B-ajokortilla enintään 80 km/h, kunhan varustukseen kuuluvat ABS-jarrut – ja kuuluvathan ne.

Kiinalaisvalmisteisessa traktorimönkijässä ollaan melko lailla sään armoilla: auton kori muodostuu palkki- ja putkirungosta, jonka ympärille on maastohenkisen ronskiin tyyliin rakennellut kevyet peltikuoret. Putkirungosta muodostuu samalla yläosan päätä suojaava kaari, joten kypärää Reeperissä ei tarvitse käyttää. Asiallinen tuulilasi suojaa pahimmalta ajoviimalta. Avonaisesta rakenteesta seuraa ajotunnelma, joka on kuin sekoitus autoa ja moottoripyörää.

Ohjaamo on parhaimmillaan alle 185-senttisille kuljettajille, sitä pidemmillä polvet jäävät helposti melko koukkuun.

Laitteessa ei ole paljon katteita, ja se tuo vahvasti mieleen 1960-luvun kulttiauton, rantakirpun, joka tavallisesti oli rakennettu Volkswagen Kuplan perusrakenteelle. Myös tämän kulkineen olemukseen tottuu nopeasti. Jos kaipaa ajopeliinsä lisää suojaa, kangaskatto maksaa 390 euroa lisää. Saatavilla on myös lämpöeristetty kovakatto lokinsiipiovin, mutta sen lisähinta on varsin tuntuva, noin 4 500 euroa.

Reeperin ohjaamo on suunniteltu kahdelle hengelle, ja istuimien takana sijaitsee 1,1-litrainen rivimoottori pitkittäin. Näissä suhtein Reeper on lähisukua esikuvalleen rantakirpulle eli Dune Buggylle. Bensiiniä syövä voimanlähde ei kuitenkaan ole tyypillinen mopoautoissa tavattava yksi- tai kaksisylinterinen säksätin, vaan nelisylinterinen moottori käy tasaisen sivistyneesti, jopa hiljaisesti.

1,1-litrainen bensiinimoottori kuluttaa keskimäärin kuusi litraa tunnissa.

Maastotraktori kiihtyy ripeästi muun liikenteen vauhtiin. Se ei ole ihme, sillä kevyessä traktorissa on 1,1-litrainen auton moottori, joka tuottaa roisit 68 hevosvoimaa. Tehon suhde verrattuna liikuteltavaan, noin 890 kilon omamassaan on hyvä, ja sen huomaa kiihtyvyydessä. Vaihteiden välitykset ovat lyhyet, ja pian ajetaankin jo suurimmalla vaihteella, viitosella. Huippunopeutta löytyisi ainakin 80 km/h asti, mutta ajaessa koettu nopeus tuntuu paljon todellista suuremmalta.

Maastorenkaiden karkea kuviointi ropisee asvaltilla korvinkuultavasti, mutta vaihtoehtona alle voi valita myös tavalliset katurenkaat. Vaihdekaaviossa on hieman epätarkkuutta ja ohjaus on tehostamattomana pienissä vauhdeissa raskas, mutta ajokin hallinta helpottuu vauhtiin päästyä.

Yleisilme on silti käyttötarkoitusta ajatellen hienostelematon, jopa spartalainen, sillä Reeper on tarkoitettu myös metsässä möyrimiseen soveltuvaksi. Sekä etu- että taka-akselilla on mekaaniset lukot pahimpia ryteikköjä varten, ja maavaraa on vähintään 25 senttiä. Pohja on tasaista peltiä, ja keulalla keikkuu sähkövinssi todellisia hätätilanteita varten.

Vinssi on vakiovaruste.

Reeper etenee metsäautoteillä ja haastavammassakin maastossa alimmalla vaihteella tasaisesti tyhjäkäynnillä, ja moottorissa riittää vääntöä kohtalaisen mukavasti hitaaseen etenemiseen. Ykkönen on hyvin lyhyeksi välitetty, joten vauhti ei kasva ylettömästi, vaikka ylämäkeen pitäisi hieman kaasua lisätäkin. Kytkin ottaa vasta ylhäältä kiinni, ja vaatii jämäkkää jalkatyötä.

Kaiken kaikkiaan Reeperillä kurvaillessa tulee huoleton olo, sillä sen yleisolemus on stressaamaton. Ajokki houkuttelee lähtemään liikkeelle erikoisella tavalla: ratin takana huomaan miettiväni, missä haluaisin tätä seuraavaksi testata. Toisaalta ajaminen vaatii kuljettajalta katuliikenteessä hieman henkilöautoa enemmän liikenteellistä läsnäoloa, mutta vastapainona saa enemmän käsin kosketeltavaa tunnelmaa ja rutkasti maastoajamisen vapautta.

Sellaisia ominaisuuksia harva mopoauto oikeasti tarjoaa.