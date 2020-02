Bentley Bentayga - Luksusta sähköllä

Bentley Bentayga saapui pitkältä tuntuneen odotuksen jälkeen Suomeen myös ladattavana hybridinä.

Bentley Bentayga Speed, yksi maailman nopeimmaksi tituleeratuista katumaastureista – W12-moottorilla ja 635 hevosvoimalla tietenkin. Sen lisäksi brittivalmistajalta löytyy Bentley Bentayga V8, jossa on 550 hevosvoimaa.

Edellä mainitut mallithan eivät oikein tähän maailman aikaan sovi, joten Bentley Bentaygasta piti saada myyntiin myös hieman enemmän ekologisuutta hivelevä malli, ja tulihan Bentleyltä hybridi viimein. Tosin se myöhästyi noin vuoden verran.

Bentley on muhkea auto. Runsautta korostaa pullea perä.

Myöhästymistä on selitelty sillä, että Continental GT:n lanseeraus oli Bentaygan hybridimallin kanssa päällekkäin, mutta tiedä häntä.

Nyt Bentaygan hybridimalleja alkaa saada myös Suomesta. Jo pelkästään Suomessa Bentayga Hybrid -mallin tulevaisuus uskoisi olevan ruusuinen, sillä kalliiden autojen myynti kasvaa ja toisekseen hybridiversiossa hinta putoaa muihin versioihin nähden huomattavasti.

Bentayga Hybridin alkaen hinta on hieman alle 200 000 euroa, kun muihin versioihin nähden tuohta saa vuolla takataskusta huomattavasti enemmän. Lisävarusteilla minkä tahansa version hintaa saa nostettua helposti kymmenillä tuhansilla euroilla.

Ylellinen nahkaverhoilu on huippulaadukas.

Bentley Bentayga on iso, ja jo pelkästään sen ulkomuoto saa uskomaan, että auto on vakaa ajettava: akseliväli on pitkä, muutamaa milliä vaille kolme metriä ja autoon alas sijoitetut akut pitävät sen painopisteen alhaalla.

Bentayga on hillitty, elegantti ja jopa aristokraattinen. Sen vuoksi se ei sovi myöskään kaikille, vaikka rahaa sellainen olisikin hankkia. Sporttisuutta tästä autosta on turha hakea. Tietynlainen arvokkuus korostuu, kun astuu sisään. Auton ovi ei pidä juurikaan ääntä sulkeutuessaan; viimeiset millit ovi imeytyy kiinni täysin äänettömästi.

Kahdeksanportainen automaatti komppaa nelivetoa sivistyneesti.

Sisällä tunnelma on rauhallinen ja erittäin arvokas. Kyseisessä testimallissa arvokkuutta korostavat kahden eri sävyn ruskea nahka, vaaleampi istuimissa ja tummempi kojelaudassa sekä tummasta eukalyptus-puusta tehdyt sisustan paneelit. Ratin kaksivärisyys viimeistelee kokonaisuuden.

Bentleyn voi sisustaa oman maun mukaan rastimalla pitkästä listasta mieluisat vaihtoehdot. Nahkavaihtoehtoja on valtavasti ja paneeleita eri puulajeista aina hiilikuituun.

Englannin Crewessa valmistettava auto tehdään hyvin pitkälti käsityönä. Samoin materiaalit valitaan tarkoin. Nahaksi ei käy minkä tahansa mullikan talja, vaan härän pitää olla kasvanut korkeassa ilmanalassa. Istuinten ompeleet tehdään käsin.

Arvaus vakaasta ajettavuudesta saa heti katetta, kun Bentleyllä lähtee liikkeelle. Tuntuma on todella miellyttävä, mutta samalla myös tukeva. Ohjaus on nykyautoihin verrattuna jopa aavistuksen raskas, mutta tuntuma tiehen välittyy kuljettajalle samalla kertaa tunnokkaasti ja eleettömästi.

Kuljettajalle syntyy ryhdikkäästä ajoasennosta ja mukavista penkeistä ylväs olo. Auton arvokkuutta korostaa hiljaisuus, jota on Bentleyn kohdalla luonnollisesti mietitty paljon. Äänieristys on huippuluokkaa.

Auton latausjohto on pakattu siististi tukevaan kassiinsa.

Koska Bentley on nykyään osa Volkswagen-konsernia, konsernin jaloa monistustaitoa ei ole Bentaygankaan kohdalla unohdettu, vaikkakin auton kokoonpano sisustan osalta onkin hyvin yksilöllistä. Bentaygan hybridivoimalinja on tuttu konsernisisar Porsche Cayanne E-hybridistä.

Hybridijärjestelmän yhteisteho Bentaygassa on 449 hevosvoimaa ja vääntöä hurjat 700 newtonmetriä. Pelkällä sähkökäytölläkin vikkelyyttä riittää, sillä sähkömoottori vääntää yhden tavallisen henkilöauton dieselmoottorin verran. Kun bensiinikäyttöinen V6-moottori tulee mukaan, yli 2 500-kiloinen painava auto kiihtyy todella rivakasti. Kiihtyvyydestä puuttuu kuitenkin välitön aggressio, voima välittyy tiehen arvokkaasti.

Kun Bentaygan 17,3 kWh:n kokoinen akku on ladattu täyteen, autolle luvataan 39 kilometrin toimintamatka pelkällä sähköllä. Todellisuudessa toimintamatka lienee 10–20 prosenttia pienempi, mihin vaikuttavat monet seikat, mutta monelle se voi olla myös ihan riittävä. Akun täyteen lataaminen kestää kaksi ja puoli tuntia.

Tärkeä toiminto Bentayga Hybridissä on myös satelliittinavigointiin pohjautuva voimalinjan optimointi. Auto siis seuraa navigoinnin kautta tarkasti ajettavaa reittiä ja pyrkii käyttämään hybridivoimalinjaa siten, että se ottaisi esimerkiksi maastonmuodoista kaiken mahdollisen hyödyn irti säästääkseen polttoainetta.

Klassinen Bentley-kello komeilee keskellä kojelautaa.

Bentley Bentayga on avannut luksushybridien peliä hienosti tuomalla luokassaan ensimmäisten joukossa ekologisen ladattavan version valikoimaansa.

Seuraavaksi voidaan odottaa, että nähdään Lamborghini Uruksen -hybridiversio, se kun tulee käyttämään todennäköisesti samaan voimalinjaan pohjautuvaa tekniikkaa kuin Bentaygakin. Ehkä teho ja vääntö on määritelty Uruksessa kuitenkin uudelleen.

Pian on myös Ferrarin vuoro, sen ensimmäisen katumaasturin huhutaan olevan myös hybridi.

KIITÄMME

+ Ylellistä yleisolemusta

+ Voimalinjan toimintaa

MOITIMME

- Hienostuneisuutta sporttisuuden kustannuksella