Kokeneet poliisit kertovat, mikä suomalaisten käytöksessä auton ratissa on pielessä: ”Ihmiset kokevat sen todella ärsyttäväksi”

Liikennevalvonnan parissa pitkään työskennelleet vanhemmat konstaapelit tietävät myös, mikä saa suomalaiset näkemään punaista ratin takana.

Ajoja tiesulkujen läpi, oikomisia pyöräteille ja haistattelua ihmishenkiä pelastamassa oleville viranomaisille. Nämä esimerkit eivät ole otteita televisiossa esitettävistä rikosohjelmista vaan pelastajien kokemuksia suomalaisautoilijoiden edesottamuksista oikeilla onnettomuuspaikoilla.

Viranomaisten työtä häiritsevät autonkuljettajat nousivat hiljattain puheenaiheeksi, kun Lapin pelastuslaitoksen työntekijä avautui kokemuksistaan Rovaniemellä sijainneella turmapaikalla. Mies kertoi todistaneensa muutamassa tunnissa useita räikeitä tapauksia, jotka olivat omiaan aiheuttamaan vaaraa sekä pelastustyöntekijöille että muille tienkäyttäjille.

Rovaniemen tapaus ei ole ainutlaatuinen, sillä pelastuslaitokset ovat aika ajoin jakaneet samantyyppisiä kertomuksia eri puolilta Suomea. Autoilijoiden rattiraivosta ja välinpitämättömästä suhtautumisesta muihin tienkäyttäjiin ovat raportoineet myös kentällä liikkuvat poliisit.

Ilta-Sanomat otti selvää, millaisia epäkohtia kokeneet poliisit ovat havainneet suomalaisten liikennekäyttäytymisessä.

Vanhempi konstaapeli Hannu Huhta-aho Sisä-Suomen poliisilaitokselta on tarkkaillut kansalaisten edesottamuksia liikenteessä noin 15 vuoden ajan. Uransa aikana hän on nähnyt kuinka muun muassa viestintäteknologian kehitys on tuonut ongelmia myös liikenteeseen. Kaveria ei jätetä – nykyisin edes autonkuljettamisen ajaksi.

– Etenkin nuoret käyttävät WhatsAppia ja muita viestivälineitä sekä selaavat nettiä ajon aikana, mikä heikentää oleellisesti kuljettajan kykyä havainnoida liikennettä.

Haastavassa liikenneympäristössä, kuten vilkasliikenteisillä taajama-alueilla, keskittymisen herpaantuminen voi olla kohtalokasta.

– Kun katsoo kännykkää, kaikki muu ympärillä oleva jää havainnoimatta. Muutamassa sekunnissakin auto ehtii liikkua todella pitkälle.

Myös autoilijoiden kiire tuntuu Huhta-ahon mukaan lisääntyneen. Punaisia valoja ei kunnioiteta enää kuten ennen.

– Ajatellaan, että kyllä tuosta vielä ehtii, ja ettei se nyt ole niin iso juttu ajaa päin punaista. Siinä on aina se riski, että toisesta suunnasta lähestyvä ajattelee samalla tavoin, jolloin seuraamukset voivat olla todella huonoja.

Ehdottomasti pahimmaksi ongelmaksi liikenneturvallisuuden kannalta Huhta-aho näkee sen, että yhä useampi tarttuu rattiin huumepäissään. Alkoholin sijaan suurin osa poliisin pysäyttämistä rattijuopumusepäillyistä jää nykyisin kiinni huumeista. Osaltaan trendi selittyy kehittyneillä seulontamenetelmillä, mutta Huhta-ahon mukaan myös löysentyneillä asenteilla päihtyneenä ajamista kohtaan.

– Ihmiset ajelevat huumausaineiden vaikutuksen alaisina. Se on tavattoman yleistä.

Tien päällä Huhta-aholle on myös käynyt selväksi, mikä saa suomalaiset ratin takana raivon partaalle.

– Ihmiset kokevat sen todella ahdistavaksi ja ärsyttäväksi, että toinen ajaa valtatiellä tai moottoritiellä aivan puskurissa kiinni. Aina kun tällaisia tapauksia nähdään, niin totta kai niihin pyritään puuttumaan.

Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen vanhempi konstaapeli Sari Nuolikoski tuntee suomalaisten liikennekäyttäytymisen akilleen kantapäät. 16 vuotta kestäneiden liikennevalvontatoimien ohella Nuolikoski on tuttu Suomen surkein kuski -tv-sarjan tuomaristosta, missä hän on ollut arvioimassa osallistujien ajotaitoja.

Kysyttäessä mitä Nuolikoski muuttaisi suomalaisten liikennekäyttäytymisessä, ei vastausta tarvitse kauaa odotella.

– Yksi asia, mikä ärsyttää tosi paljon, liittyy ajoetäisyyksiin. Ajetaan tosi lähellä muita tienkäyttäjiä. Varsinkin moottoritiellä, missä olisi kilometreittäin tilaa, jotkut ajavat ohituskaistalta aivan ohitettavan auton eteen.

” Oletetaan, että kun ajokortti saadaan taskuun, niin ajotaitokin ilmestyy siinä samalla jostain.

Liikenteen sujumisen kannalta Nuolikoski peräänkuuluttaa autoilijoilta lisää joustavuutta. Sitä, että omista oikeuksista oltaisiin joskus valmiita tinkimään yhteisen edun hyväksi.

– Jos esimerkiksi moottoriteillä pidettäisiin riittävät turvavälit, liityntäkaistalta olisi helppo liittyä liikenteen sekaan.

Normiliikenteen surkeimmiksi kuskeiksi Nuolikoski luonnehtii niitä, jotka tarttuvat rattiin hällä väliä -asenteella tai suhtautuvat muutoin ylimielisesti muuhun liikenteeseen. Konkreettisesti välinpitämättömyys näkyy Suomen teillä muun muassa järjettöminä ylinopeuksina, mikä on omiaan aiheuttamaan vaaraa.

– Ei huomioida, että omalla tekemisellä saattaa olla vaikutusta kanssamatkustajiin ja muihin. Kisataan kaverin kanssa moottoritiellä tai testataan muuten, miten auto kulkee. Sitten ajetaan tuplaten kovempaa nopeusrajoitukseen nähden.

Nuolikosken mukaan hurjastelu kuuluu etenkin nuorten kuljettajien helmasynteihin, samoin kuin omien taitojen yliarviointi.

– Oletetaan, että kun ajokortti saadaan taskuun, niin ajotaitokin ilmestyy siinä samalla jostain.

Näin ei kuitenkaan ole, minkä vuoksi nuoret kuljettajat ovat yliedustettuina etenkin kesäöinä tapahtuneissa suistumisonnettomuuksissa. Kokemattomuuden ja asennevaikeuksien piikkiin menee Nuolikosken mukaan myös toinen hänen havaitsemansa kesätrendi.

– Nuoriso kokoontuu cruisingeihin, joissa illan aikana ajellaan paikasta toiseen jopa satoja kilometrejä.

” Joukossa tyhmyys tiivistyy.

Sinänsä viranomainen ei näe tällaisissa tapahtumissa huomautettavaa, mutta yksittäisten osallistujien haitanteoilta muille tienkäyttäjille ei poliisilta heru ymmärrystä.

– Niissä on tehty hurjia ohituksia ja haitattu muiden liikkumista ajamalla tiiviissä letkassa ja tukkimalla parkkipaikkoja. Joukossa tyhmyys tiivistyy, Nuolikoski kiteyttää havaintonsa.