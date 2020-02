Kommentti: Ministereiden ja puhemiehen kuljettamiseen tilatut BMW:t oli fiksu teko

Juuri nyt

Mitä tuhlausta! Valtioneuvoston kuljetusryhmälle on tilattu yhdeksän 5-sarjan BMW:tä, ja vielä niiden lisäksi puhemiehelle pidennetty 7-sarjan Bemari! Onko tuossa nyt mitään järkeä?

Tietenkin on!

Hankinta vaikuttaa ihan fiksulta. Tuon tasoisia ja hintaisia – ja vielä niitäkin hintavampia – autoja on vain oltava valtioneuvoston käytössä. Harvassa taitavat olla ne sivistysvaltiot, missä ministereitä ja korkea-arvoisia vieraita ei kyyditä kunnollisilla autoilla.

Mahtaakohan missään muualla kuin Suomessa syntyä tällainen haloo siitä, että valtio hankkii kymmenen uutta edustustason autoa? Tuskin, sillä korkean autoverotuksen Suomessa naapureiden autojen kadehtiminen kuuluu asiaan. Se kävi hyvin ilmi esimerkiksi Ilta-Sanomien julkaiseman uutisen perään ilmestyneistä lukijoiden kommenteista.

Oman osansa autojenhankintakeskusteluun tuovat sellaiset hallitusohjelmassa olevat tavoitteet, jotka näyttävät olevat ristiriidassa nyt tehdyn hankintapäätöksen kanssa.

Nyt tehdyssä hankintapäätöksessä ei sinänsä ole mitään outoa, sillä pitäähän valtionkin vaihtaa autojaan uusiin. Koska valtio ei maksa autoistaan veroja, noiden ”ökyautojen” hinnatkaan eivät ole pahat – esimerkiksi varsin kattavasti varusteltu pääministerin uusi virka-auto maksaa kymppitonnin vähemmän kuin BMW 745Le xDrive ilman yhtään lisävarustetta tavalliselle autonostajalle.

Ilta-Sanomien koeajossa on tällä hetkellä ”puhemiesauto”, jonka autoverollinen hinta on lisävarusteineen 130 000 euroa – siis lähes 30 000 euroa enemmän kuin puhemiehen autosta maksetaan. Vaikka koeajoautossa on varsin mukavasti lisävarusteita, siitä puuttuu paljon sellaista, mitä valtiolle tilatussa autossa on – ja mitä tällaisessa edustusautossa pitääkin olla.

On selvää, että tämäntasoisessa autossa pitää olla esimerkiksi lounge-tyyppiset takatilat (puuttuvat koeajoautostamme) ja sellainen varustus, joka mahdollistaa sekä turvallisen liikkumisen että hyvät takapenkin työskentelyolosuhteet. Pitää toivoa, että valtioneuvoston uusissa Bemareissa on esimerkiksi sellainen tärkeä mukavuus- ja turvallisuusvaruste kuin adaptiivinen vakionopeudensäädin, joka puuttuu koeajoautosta.

Nyt tilatut BMW:t ovat pistokehybridejä, eli niissä on alhaiset kulutus- ja päästöarvot. Sinänsähän WLTP-arvoilla ja todellisella kulutuksella ei ole mitään tekemistä keskenään, eikä koeajoautolla todellakaan pääse normaaliajossa keskikulutukseen, joka on alle kolme litraa sadalla – mutta hienosti kehräävä 3-litrainen bensakone huomioiden keskikulutus pysyy silti varsin siedettävällä tasolla eli alle kymmenessä litrassa.

Pistokehybrideille luvattu noin 50 sähköistä toimintakilometriä kuulostaa olemattomalta, mutta tosiasiassa painavalla pistokeladattavalla hybridillä pystyy ajamaan taajamapyörittelyssä melkoisen osan ajoista sähköllä.

Nyt keskustelun alla olevien autojen käyttö huomioiden niiden ajoakkujen pitäminen kutakuinkin aina täydessä latingissa ei pitäisi olla mikään ongelma – kuljettajien tehtäviin kun pitää kuulua se, että he lataavat autojaan aina, kun kyydityksissä on taukoa.

” Arvaus, että autolla saisi helposti naisseuraa, ei tullut ainakaan Ilta-Sanomien koeajon aikana toteennäytetyksi.

Vaikka ymmärrän tällaisten ”ökyautojen” hankinnat, niin sitä on pakko ihmetellä, miksi eduskunnan puhemiehellä, joka ei taida liikkua samalla tavalla kuin ministerit, on edustavampi auto. Ehkä se johtuu siitä, että pidennetyllä 7-sarjalaisella kyyditään myös merkittäviä vieraita.

Vaikka moni kansalainen närkästyi hankinnan kohteina olevista autoista – niiden hinnasta ja varustelusta – niin enemmän olisi syytä närkästyä siitä, että uusien autojen tieltä ei laiteta vanhoja vaihtoon. Eli ”ministeriautojen” määrä lisääntyy merkittävästi. Tämä johtuu tietysti siitä, että myös erilaisten virkamiesten määrä on lisääntynyt merkittävästi – taitavat valtiosihteeritkin ajella kohdakkoin kuljettajien kyyditseminä? Tai mistä sen tietää, vaikka niin olisi tapahtunut tähänkin asti. Toivoa sopii, että avustajakunnan kasvusta on se hyöty, että taksilain uudistamisen tapaisia virheratkaisuja ei enää synny.

Valtioneuvoston automäärän lisääntymisellä on onneksi myös pieni työllistävä vaikutus: kuljettajia palkataan lisää. Vaikka kuljettajien palkat muodostanevat merkittävimmän osan ministeriautojen käyttökuluista, niin ei nyt viitsitä kadehtia heitä, jotka saavat töitä – yhden valtiosihteerin palkalla palkkaa muutaman autonkuljettajan.

Eikä kannata kadehtia edes puhemies Matti Vanhasta uudesta BMW 745Le xDrive -edustusautosta: Ilta-Sanomien autonhankintauutisen lukijakommenteissa esitetty arvaus, että autolla saisi helposti naisseuraa, ei tullut ainakaan Ilta-Sanomien koeajon aikana toteennäytetyksi.

Kirjoittaja on Ilta-Sanomien avustaja.