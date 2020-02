Ford Puman (punainen auto etualalla) muotoilu muistuttaa keulan osalta erehdyttävästi Porscen linjoja, kuten kuvan taustalla olevasta Panamera Turbo S e-hybrid –mallista (siniharmaa auto) on helppo havaita. Mikäli verrokkina olisi Porsche Cayenne, olisivat keulat myös korkeudeltaan lähempänä toisiaan.

Autojen muotoilu on tarkkaa ja hienovaraista työtä. Fordin uutuudessa voi nähdä jotain tuttua.

Puma, Fordin uusi pieni crossover saapuu Suomeen aivan lähiaikoina. Ilta-Sanomat on jo tutustunut autoon ensitestin merkeissä. Auto vaikutti onnistuneelta tulokkaalta Fordin tapaan: ajo-ominaisuudet ovat kunnossa ja muotoilu on tällä kertaa hintaluokassaan nuorekkaan tuoretta.

Pinnan alta löytyy muutakin kuin mitä ensi näkemältä voi havaita, sillä Fordin mukaan Puma esittelee merkin ”muotoiluidentiteetin uuden luvun”. Pumassa erityistä ovat persoonalliset, lokasuojan päälle sijoitetut ajovalot, ja urheilullisen aerodynaamiset linjat.

Mittasuhteet kunnossa

Puman huomiotaherättävät mittasuhteet on saatu aikaiseksi hyödyntämällä Fordin pienen kokoluokan autoarkkitehtuuria ja käyttämällä tarkkaan harkittuja akseli- ja raidevälejä.

Puman vertailuryhmässään poikkeuksellisen matala ja viisto katto tekee sen profiilista helposti tunnistettavan. Pumassa lopputulos on crossover-mallille tyypillisen kiilamaisen sivuprofiilin vastaisesti ei-kiilamainen, ja matalamman vyötärölinjan ansiosta mittasuhteet ovat paremmin tasapainoiset.

Keula on auton tärkeimpiä osakokonaisuuksia muotoilun kannalta. Puman selkeästi muotoillut pyöränkaaret tuovat sen urheilullista luonnetta edessä tykö. Erityisen huomionarvoista on, että etuosaa hallitsevat ”kanootin” muotoiset ajovalot, jotka on sijoitettu korkealle lokasuojiin, aivan etuosan ilmaverhoaukkoihin integroitujen led-sumuvalojen yläpuolelle.

Ford Puman mittaristoon ilmestyy käynnistyksen yhteydessä hetkeksi hauska animoitu puuman kuva.

Porschesta mallia?

Lopputulos on näyttävä, mutta tuo erehdyttävästi mieleen myös monen Porschen nykyisen keulailmeen. Se ei tietenkään ole huomattavasti edullisemmalle Fordille huono referenssi, mutta osoittaa, kuinka vaikea aidosti uusia muotoilullisia ilmeitä on luoda. Puman keula ja ajovalojärjestely muistuttavat erityisesti Porschen Cayenne- ja Panamera-mallien ratkaisuja.

– Halusimme heti alusta alkaen luoda tähän segmenttiin auton, jonka tunnistaa välittömästi – tulos on kompakti crossover-malli, jollaista emme ole koskaan aiemmin valmistaneet, taustoittaa George Saridakis, Fordin Euroopan-toimintojen sisä- ja ulkomuotoilun johtaja.

– Uusi, huomiota herättävä muotoilu edustaa aivan uutta lukua Fordin muotoilussa, Saridakis jatkaa.

Puma valmistetaan Romanian Craiovassa sijaitsevassa Fordin tehtaassa, johon investointiin 2008 kaikkiaan 1,5 miljardia euroa.