Kaupungit edistävät autojen yhteiskäyttöä – etuina maksutonta pysäköintiä ja huojennusta taloyhtiöiden pakollisiin parkkipaikkoihin

Yrityksille yhteisautobisnes on haastava toimiala.

Osa suuremmista kaupungeista pyrkii edistämään yhteiskäyttöautojen yleistymistä sallimalla niiden käyttäjille ilmaista pysäköintiä. Taloyhtiöt saattavat myös saada huojennusta pakollisten autopaikkojen määrästä, jos ne hankkivat pihaansa yhteisauton.

Liikenneviraston vuonna 2018 teettämän selvityksen mukaan juuri kaupunkien taloyhtiöistä löytyy käyttäjäpotentiaalia yhteisautoille. Kysyntää näkyy myös opiskelijataloissa. Esimerkiksi Tampereen opiskelija-asuntosäätiö ja Pirkan Opiskelija-asunnot ovat hankkineet asukkaiden vuokrattavaksi sähköautoja.

Yhteisautoja asukkailleen tarjoaa myös Kojamo-konsernin Lumo-kodit. Autoja, jotka ovat itselataavia hybridejä, on noin 30 osoitteessa ympäri Suomen. Autojen käyttäjiksi on rekisteröitynyt noin 3 000 vuokra-asukasta. Kojamon mukaan käyttäjämäärät ovat kasvaneet selvästi parin viime vuoden aikana.

Projektipäällikkö Sanna Ovaska Tampereen kaupungilta arvioi, että yhteisautoihin kohdistuva kiinnostus ja kysyntä ovat kasvussa, mutta niitä on vielä melko vähän potentiaaliin nähden.

– Myös kaupungin paine vähentää esimerkiksi kadunvarsipysäköintiä lisännee kiinnostusta. Etenkin keskustassa asuu paljon nuoria perheitä, joille oma auto ei enää ole mikään itsestäänselvyys. Autoa silti välillä tarvitaan, ja yhteisauto vastaa tähän tarpeeseen.

Yhteisautoilulle vauhtia

Ainakin Tampere, Helsinki, Espoo, Vantaa, Oulu ja Lahti myöntävät yhteisautoille pysäköintilupia esimerkiksi keskustoissa ja asukaspysäköintialueilla. Helsinki ja Oulu veloittavat pysäköinnistä maksua operaattoreilta, muissa kaupungeissa se on käyttäjien lisäksi myös yrityksille ilmaista.

Tampereella lupia on annettu kahdelle yritykselle yhteensä 28 kappaletta. Lahti aloitti viime vuonna kolmevuotisen kokeilun maksuttomasta pysäköinnistä.

Vantaa on osoittanut yhteisautoille ilmaispaikkoja Tikkurilan, Myyrmäen ja Kivistön keskustoissa. Espoo on varannut parkkipaikkoja metroasemien tai radan läheltä. Helsingissä pysäköintitunnus oikeuttaa pysäköimään laajasti kaupungin pysäköintipaikoilla.

Osa kaupungeista myös lieventää vaatimusta pakollisten autopaikkojen määrästä, jos pihaan tulee todistetusti yhteisauto. Esimerkiksi Tampereella yksi yhteisautopaikka korvaa viisi muuta paikkaa, kuitenkin enintään 10 prosenttia kaupungin pysäköintinormista.

Samantapainen käytäntö on Helsingissä, Oulussa ja Lahdessa. Myös Espoossa kokeillaan pilottikohteessa taloyhtiön autopaikkavelvoitteen vähentämistä. Sen sijaan Vantaa ei myönnä lievennystä autopaikkanormiin, koska aiemmassa kokeilussa yhteiskäyttö ei osoittautunut suosituksi.

Taloyhtiö on tottunut jakamiseen

Tamperelainen asunto-osakeyhtiö Koskentie hankki yhteiskäyttöauton toukokuussa. Koskentie on esimerkki taloyhtiöstä, jolle yhteisauto on käyttökelpoinen ratkaisu. Asukkaita yhdeksässä rakennuksessa on paljon, noin 400. Yhtiö sijaitsee melko lähellä keskustaa Kalevassa, jonne on hyvät joukkoliikenneyhteydet.

Monet asukkaat eivät siis tarvitse omaa autoa päivittäin, mutta kaipailevat autoa satunnaisille reissuille. Pihassa on myös rajoitetusti parkkipaikkoja omille autoille. Taloyhtiössä on totuttu muutenkin jakamiseen.

– Meillä on esimerkiksi mahtava puulämmitteinen sauna, viljelylaatikoita ja kuntosali sekä oma talkkari. Palvelut lisäävät taloyhtiön vetovoimaa, pohtii asukas Matti Koistinen.

Yhteisautolle on riittänyt vientiä. Ensimmäisen viiden kuukauden aikana autoa vuokrattiin 62 kertaa. Kilometrejä kertyi 14 000.

Ei ihan helppo bisnes

Liikenneviraston selvityksen mukaan yhteisautojen yleistymistä on hidastanut ihmisten tietämättömyys niistä. Nesteen kyselyssä viime kesältä yhteisautojen kysyntä ainakin autoilijoiden parissa oli hiipunut edellisvuodesta.

Julkisuudessa on myös kerrottu alan yritysten taloudellisista vaikeuksista. Viimeisimpänä takaiskuna uutisoitiin OP:n tarjoaman DriveNow-palvelun lopettamisesta Helsingissä. Näyttääkin siltä, että alalla vielä etsitään menestyviä liiketoimintamalleja.

Kuitenkin alan suurimpiin kuuluva 24 Rental Network laajentaa edelleen toimintaansa. Myynti- ja markkinointikoordinaattori Elina Toimisen mukaan yritys on kasvattanut liikevaihtoaan reilun 20 prosentin vuositahtia. Yritys vuokraa 350:tä yhteiskäyttöautoa 30 kaupungissa, ja keväällä kalusto kasvaa liki 150 autolla.

– Taloyhtiöiden osalta kysyntä on kasvanut todella reilusti erityisesti uudiskohteissa, sillä avullamme rakennusyhtiöt voivat saada vähennystä rakennettavien parkkipaikkojen määrään. Olemme mukana useissa rakennuskohteissa, jotka valmistuvat 2021–2022.

Jaakko HaikonenHertz Car Sharingista arvioi, että yhteisautojen tunnettuus on parantunut suuremmilla paikkakunnilla. Hänen mukaansa myös kaupungit ja kunnat ovat kiinnostuneita liisaamaan sähköautoja, joita viranhaltijat käyttävät virka-aikana ja kaupunkilaiset muulloin.

Hertzillä on tätä nykyä vuokrattavana noin 50 yhteiskäyttöautoa kuudessa kaupungissa. Niistä sähköautoja on kolmannes.