Kymmenet sympaattisen pikkumaasturin tilanneet jäävät ilman autoaan

Valmistajakohtainen CO2-sakkoraja lopettaa symppaattiseksi kuvaillun Suzuki Jimnyn myynnin Suomessa. Luvassa on kuitenkin pakettiautoversio.

Pienen auton huimat päästöarvot ovat saaneet Suzukin tekemään saman päätöksen kuin moni muukin autonvalmistaja: Euroopassa ei kannata myydä kaikkia nykymalleja, sillä ensi vuonna astuu voimaan valmistajakohtainen, keskimääräisen CO2-päästön raja 95 g/km. Rajan voimaantulon jälkeen autonvalmistaja joutuu maksamaan EU:lle sakkoa 95 euroa jokaiselta ylittyvältä grammalta jokaista valmistettua autoa kohden.

– Jimnyn hintoja pitäisi nousta todella rajusti, että hinnat kattaisivat päästösanktiot. Siinä ei ole mitään järkeä, joten Eurooppaan tehtävien autojen tuotanto loppuu toistaiseksi maaliskuussa, kertoo Suzuki Motor Finland Oy:n toimitusjohtaja Teemu Juntunen.

Maahantuojalla, joka toimii myös Baltiassa, on pitkä jono Jimnyn haluavia. Jonotusaika on nykyisellään toista vuotta, ja jonossa lienee yli sata asiakasta. Suomeen saadaan kesäkuuhun mennessä muutama kymmenen autoa, mutta melkoinen määrä auton tilanneista jää nuolemaan näppejään.

Tai eivät ehkä kaikki sittenkään, paljastaa Teemu Juntunen.

– Syksyllä Jimnystä tulee mahdollisesti N1-pakettiauto, eli siitä puuttuu takapenkki. Ja ensi vuonna Jimnyyn tulee todennäköisesti uusi moottori. Monet auton tilanneet ovatkin halunneet jäädä jonoon, vaikka toimituksia ei pystytä takaamaan. Takapenkittömyys ei haittaa kaikkia, mikä kertoo siitä, että Jimnyä ei hankita autoksi, millä kuskataan perhettä.

Suzuki ei ole saanut Jimnyn tuotantoa kysyntää vastaavalle tasolle.Suomessa autoa on joututunut jonottamaan yli vuoden. Meillä myytiin viime vuonna satakunta Jimnyä, mikä on auton koko ja hinta huomioiden huima määrä – pikku-Suzuki ei ole nimittäin mikään halpis.

Syksyllä 2018 esitelty ja vuoden verran Suomessa myynnissä ollut Suzuki Jimny lienee maailman edullisin todellinen maastoauto. Takavetoisessa Jimnyssä on hidas ja nopea neliveto, tikapuurunko ja jäykät akselit.

Maantieajossa pienennetyn Mercedes-Benzin G-sarjalaisen näköinen pikkumaasturi ei ole omimmillaan, mutta se ei ole vaikuttanut viivoittimella piirretyn näköisen symppismallin kysyntään. Äijämäisen tosimaasturin suosio yllättikin sekä tehtaan että autokauppiaat.

Jimnyn hinnat alkavat manuaalivaihteisen – pykäliä on vain viisi – 27 390 eurosta ja päättyvät paremmin varustellun automaattivaihteisen mallin 33 990 euroon. Sekä manuaalivaihteisen että automaatin saa GL- ja GLX+LED-varustelulla.

Ainoa moottorivaihtoehto on 1,5-litrainen vapaasti hengittävä, jonka teho on 102 hevosvoimaa ja vääntöhuippu vaatimattomat 130 newtonmetriä.

Moottorin päästöluokka on Euro 6, joten se on sikäli kelvollinen Euroopan markkinoille. Ongelmana on kuitenkin auton korkea kulutus ja sen myötä korkeat CO2-päästöt. Manuaalivaihteisen mallin WLTP-keskikulutus on 7,9 l/100 km ja CO2-päästöt 178 g/km, automaattivaihteisen 10,0 l/100 km ja 198 g/km.