Timanttikoristeisen, yksipuolaisen etusäleikön vakioväri on hopea, mutta se on saatavissa myös mustana Night package -varustepaketin yhteydessä.

Hiljattainen kasvojenkohotus toi GLC Mercedekseen myös uutta moottorivalikoimaa.

Mercedes-Benzin hiljattain kasvojenkohotuksessa käynyt GLC käy Suomessa useimmiten kaupaksi järkevän 200d tai 220d -dieselmoottorin ja asiallisen peruskorin yhdistelmänä.

Mutta millaiseksi tuttu katumaasturituote muuttuu, kun myllyksi valitsee toiseksi suurimman dieselin ja korimalliksi hiukan tavanomaista vaihtoehtoa eksoottisemman viistokaton?

No, ainakin tarjolla on sekä uutta että tuttua, joista jälkimmäistä edustaa esimerkiksi Coupé-mallin kaareva kattomuotoilu.

Se madaltaa tuttuun tapaan hiukan myös auton korkeutta, mikä ei kuitenkaan tunnu takapenkillä ihan niin paljon kuin ulkonäöstä ehkä uskoisi.

Viistolinja vähentää pääntilaa takapenkillä vähemmän kuin luulisi.

Varsinaiset kasvojenkohotusmuutokset odottavat kuitenkin auton sisällä, jossa oleellisinta on GLC:n ohjaamon päivittyminen merkin uusimman käyttöliittymän eli MBUX:n aikaan.

Käytännössä tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että niin vakiona kuin varsinkin lisävarusteisina tarjolla olevia runsaslukuisia toimintoja voi siis käyttää aiempaakin monipuolisemmin ja luontevammin.

Aivan uusinta käyttöliittymätekniikkaa edustava yksityiskohta on esimerkiksi katon etureunaan sijoitettu kamera, joka rekisteröi kosketusnäyttöä käyttävän käden liikkeet. Keskikonsolissa on lisäksi uusi ohjauslevy ja myös monitoimiohjauspyörän toteutus on uudistunut.

Suuri näyttö on vakiona seitsentuumainen, lisävarusteena 10,25-tuumainen.

Todellista erikoisluksusta edustaa Energizing-toiminto, joka integroi yhteen auton valaistuksen, äänentoiston ja musiikin, ilmastoinnin sekä istuinten hieronta-, lämmitys- ja tuuletustoimintojen hallinnan matkustusmukavuuden parantamiseksi ja vireystilan ylläpitämiseksi.

Turhaa vai ei – ainakin erikoista ja hienosyistä!

Entäpä se moottori? Kovin yllättävää ei ehkä ole, että iso ja väännökäs dieselmylly on niin voimakas ja pehmeä, että paketin kaikkien ominaisuuksien ulosmittaaminen vaatisi alle vapaiden nopeuksien Autobahnia.

Viistokattomallin tavaratila on periaatteessa tilava, mutta käytännössä aika matala. Iso luukku helpottaa lastausta.

Mersun 9-portainen automaatti vaihtaa sulavan pehmeästi ja meno on jokseenkin niin mukavaa kuin tämän luokan autolta vain voi kuvitella. Eräänlaista arkivoiman luksusta siis. Lukuja tarkastellessa huomaa, että 300d:ssä on nyt lähes yhtä paljon kuin vanhassa 350d:ssä – jota ei siis tässä kohtaa jää enää pätkääkään kaipaamaan. Uusi 300d-malli korvaa siten sekä vanhan hinnaston 250d- että 350d-versiot.

Alustan osalta voi todeta, että GLC Coupéssa on vakiona säätyvä urheilujousitus mukautuvalla vaimennuksella ja lisähinnasta tarjolla on muun muassa ilmajousitus. Neliveto on luonnollisesti vakioherkku, mutta autoon luonteen mukaisesti enemmän maantielle kuin maastoon tarkoitettuna.

Mikään ihan halpa peli isokoneinen diesel-Coupé ei muodikkaana coupé-katumaasturina kuitenkaan tässäkään tapauksessa ole, – varsinkin, kun itse perusauton päälle joutuu maksamaan myös monista kivoista pikku lisävarusteista.