Renault Cliosta tutun perusrakenteen päälle valmistetun Capturin akseliväliä on venytetty 3,3 ja auton kokonaispituutta kokonaiset 11 senttimetriä aiempaan nähden.

Renault Captur on pirteä tuulahdus malliuudistusten joukossa.

Kuten jo ulkomaan auringonpaisteessa ajetussa ensitestissä joulukuussa kävi ilmi, toisen mallisukupolven Renault Captur on kehittynyt hyvään suuntaan.

Etelä-Suomen helmikuisessa harmaudessa ja nollatalven syömillä teillä Renault’n pienin crossover ei siitä huonommaksi muutu. Se selvisi koeajolla nopeasti.

Captur on kasvanut sopusuhtaisesti, laatuvaikutelma sisätiloissa on harpannut pari askelta eteenpäin ja tietotekniikaltaan se on hintaluokkansa etulinjassa.

Led-valot palavat etuvaloissa täysmääräisinä vakiovarusteena. Koeajoauton sinänsä hyödylliset lisävarusteet nostivat auton hinnan 29 568 euroon. Halvimmillaan Captur on käsivaihteisena, 100-heppaisena versiona, jolloin hinta jää alle 20 000 euron. Maavara 17,4 senttimetriä, kun auto on tyhjänä.

Etuistuimen ja ohjauspyörän säätöjen ansiosta luonteva ajoasento löytyy melko lailla vaivatta, joskin penkin ja oven väliin sijoitetun selkänojan kallistusta säätelevään vipuun on vaikea mahduttaa kättä.

Reilun tunnin ajamisen jälkeen tukea alkaa kaivata enemmän reisille ja alaselkään. Tässä auttaisivat jämäkämmät istuimet.

Pysäköintihallin ahtaudessa tulee tarve tarkistaa kääntöympyrän lukema, ja totta, 11,1 metriä ei ole ihan kokoluokkansa pienimmästä päästä. Kaupungissa ja sen varjoissa Capturin liikuttaminen sen sijaan sujuu sukkelasti.

Kuljettajan työskentely-ympäristö on kohentunut selvästi.

Maantiellä Captur kulkee suuntavakaasti, eikä auto kaipaa paimentamista kuin pahimpien asvalttivaurioiden kohdalla.

Pienet epätasaisuudet aiheuttavat tuntuvaa nypyttämistä, mutta ainakin kevyellä kuormalla isoimmmat heitot jousitus ottaa vastaan taiten. Toisenlaisella rengastuksella olisi mukava kokeilla, vähenisivätkö sisään kantautuvat äänet tiestä.

Seitsemänpykäläinen kaksoiskytkinautomaatti tuntuu ajoittain arpovan ratkaisujaan, mutta 130 hevosvoimalla täydennetty voimalinja riittää liikuttamaan autoa kyllin rivakasti maantieohituksissa.

Toisaalta tasan tuhannen euron lisäpanostuksella saisi 24 hevosvoimaa lisää. Vai kannattaisiko sittenkin säästää hiukan ekstraa ja odotella kesäksi luvattua, pistokkeella ladattavaa hybridi-Capturia?

Mittariston näkymää voi vaihdella, mutta lopulta rajoitetussa määrin.

Intens-varustetaso tuo runsaasti viihtyvyyttä ja turvallisuutta lisääviä ominaisuuksia, kuten automaattinen ajovalojen ja kaukovalojen vaihtojärjestelmä, lämmitettävä ohjauspyörä sekä sähkötoiminen seisontajarru.

Mallistossa mittariston saa suurimmillaan 10,3-tuumaisena. Muokattavuuden ulottuvuudet vaikuttavat enemmän silmäkarkilta kuin kaivatuilta sisältövaihtoehdoilta.

Tieto- ja viihdejärjestelmän kosketusnäytön hakutoimintoja on petrattu, ja tietoa löytyy nyt kaivamalla yli oman tarpeen. Erilaisten sisältöjen hakujen opettelun välttämättömyyttä seisovassa autossa on vaikea olla painottamatta.

Intens-varustelu tuo Capturiin 9,3-tuumaisen kosketusnäytön 7-tuumaisen sijasta. Ajotiloja on MySense, Sport ja Eco, joista ensiksi mainittu tekee muut miltei turhiksi.

Tavallinen tarina: taakse sijoitetun kameran tarjoama kuva suttaantuu huonossa säässä.

Järjestelmä opastaa kuljettajaa selvällä suomen kielellä. Erikoista on, että huomautus päällystämättömästä tiestä kuuluu tiuhaan, vaikkei sellaista ei näy edessä eikä sivuilla.

Nykyaikaa on sekin, että älypuhelimen voi ladata langattomasti keskikonsolin alle sijoitetulla, 115 euron arvoisella lataustasolla – jos omistaa teknologiaa tukevan puhelimen.

Peruutettaessa 360-asteinen kamerajärjestelmä on oiva lisävaruste. Kuten monessa muussa autossa, kameran sijoitus on altis kurakeleille, jolloin näyttö tarjoaa sumuista kuvaa.

Takaistuimella tilat ovat kasvaneet joka suuntaan.

Tavaratilan välipohjaa on helppo liikutella.

Jos on Renault petrannut monessa yksityiskohdassa Capturiaan, yksi vanha tuttu ominaisuus on onneksi säilytetty.

Mukana on nimittäin edelleen takaistuimen kätevästi toteutettava pituussäätömahdollisuus. Kuudentoista senttimetrin lisätila pituussuunnassa merkitsee tavaratilan litroissa kasvua 422:sta 536 litraan, mikä voi ratkaista monta kuljetusongelmaa. Tällöin tosin takaistuimella matkustavien polvitila jää surullisen vähäiseksi.