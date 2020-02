Uuden lain myötä harvinainen liikennemerkki rajoittaa entisestään liikkumista

Lähinnä maaseutukunnissa käytetty ajokieltomerkki muuttuu vastaamaan nykypäivää, ja samalla sen alle tulee uusi ajoneuvoluokka.

Hytitön traktori ja kuljettaja poistuvat liikennemerkistä ”traktorilla ajo kielletty”.

Uudistus on sikäli ymmärrettävä, että traktoreissa on jo pitkään pitänyt olla turvahytti, ja vanhalla hytittömällä traktorilla saa tieliikenteessä ajaa vain sen omistaja. Uudessa kieltomerkissä traktoria ei aja mies, nainen eikä pallopäinen henkilö, eikä hytillisessä traktorissa ole pakoputkea.

Väistyvä kieltomerkki.

Traktorin ulkonäköä huomattavasti merkittävämpää on se, että jatkossa merkin sivuuttaminen on kielletty paitsi traktorilla, jonka rakenteellinen nopeus on enintään 60 kilometriä tunnissa, mutta myös moottorityökoneella ja kevyellä nelipyörällä.

Traktorilla ajo kielletty -merkin traktori on uudistunut, ja samalla merkki koskee myös kevyttä nelipyörää ja kevyttä maantiemönkijää.

Nykyisissä liikennemerkeissä ei ole ajokieltomerkkiä, joka koskisi kevyttä nelipyörää eli tutummin mopoautoa. Näin ollen on selvää, että ”traktorilla ajo kielletty” -merkit tulevat lisääntymään.