Peugeot 3008 GT Hybrid johdattaa merkin hybridivyöryä.

Vuosi 2020 tullaan muistamaan automaailmassa ennen kaikkea massiivisesta pistokehybridien vyörystä markkinoille. Uusia töpselimalleja on luvassa Suomeenkin yhteensä useita kymmeniä, kun lähes jokaiselta Euroopassa toimivalta merkiltä on nyt putkessa omat versionsa.

Osansa runsaaseen lanseerausaaltoon tuo jo muutaman viikon kuluttua myös Peugeot, jonka 508-, 508 SW- ja 3008-hybridimallit ovat valmiit. Nämä autot ovat nimenomaan pistokehybridejä, joissa täyssähköauton perillepääsyn angsti ja polttomoottoriautojen päästökauhu ovat sopivassa tasapainossa.

Pistokehybridin idea on yksinkertainen: sähköllä mennään se osa matkasta, joka useimmille riittää päivittäisiin ajoihin, ja loppu hoituu tarvittaessa polttomoottorin voimin. Juuri tähän perustuu myös autojen pieni polttoaineen kulutuksen nykyinen WLTP-arvo: testisykli ei ole 100 kilometrin mittainen, koska se ei vastaisi maailmanlaajuisesti useimmiten ajettavaa päivittäistä suoritetta. Suomessakin keskimääräinen ajosuorite on vain reilut 50 kilometriä.

3008 Hybrid4 soveltuu myös tavallisimpiin vetotöihin: perävaunun vetopainot ovat 750 kiloa (jarruton) ja 1250 (jarrullinen).

Joka tapauksessa energiaa säästyy ja ajonaikaisia CO2-päästöjä syntyy pistokehybridillä vähemmän, kunhan autoa ladataan. Suomessa pistokehybridien pieni kulutusarvo vaikuttaa lisäksi alentavasti autoveroon, mutta kyse ei ole verottajan huiputtamisesta – Suomen CO2-pohjainen autovero ei ole millään tavalla autovalmistajien kiikarissa, päästöjen vähentäminen sen sijaan vahvasti on.

Uusi Peugeot 3008 Hybrid4 on tekniikan osalta sama auto kuin PSA-konsernin jo viikko sitten ensitestissä esittelemämme Opel Grandland X PHEV 4x4, mutta autoissa on kuitenkin oma ulkoinen ja sisäinen identiteettinsä.

Kiihtyvyydessä Peugeot hakkaa Opelin 0,2 sekunnilla, sillä 0–100 km/h taittuu 5,9 sekunnissa; tällä hetkellä 3008 GT Hybrid onkin merkin tehokkain sarjatuotantomalli.

Ohjaamo on Hybrid4:ssä 3008:sta ennestään tuttu i-Cockpit-ympäristö muutamaa uutta toimintoa lukuun ottamatta. Istuinten nappanahkaverhoilu on vakiovaruste, samoin sähkösäädöt ja etuistuinten reisituen pituussäätö.

Ranskalaisautossa on enemmän tyylittelyä; Peugeot’n brändistrategia perustuu tyyneyteen, mielihyvään ja yksinkertaisuuteen. Perusajatus on, että ratin takana ei saa olla tylsää.

Eikä 3008 Hybrid4 tylsä auto olekaan. Päinvastoin. Sen perusvoimanlähteenä ahkeroi sama 1,6-litrainen, 200-hevosvoimainen bensiinimoottori kuin Opel-serkussa.

Lisäksi etu- ja taka-akseleille sijoitetut kaksi sähkömoottoria tuottavat 110 ja 113 hevosvoimaa, ja järjestelmätehoa on yhteensä pyöreät 300 hevosvoimaa sekä vääntöä parhaimmillaan 520 newtonmetriä.

3008 Hybrid4:ssä on siis kaikkiaan kolme eri moottoria luomassa liike-energiaa vetäville pyörille. Auto mukautuu monentyyppiseen ajamiseen, eikä pistoke-3008:n ohjailu tunnu väkinäiseltä oikeastaan missään ympäristössä, vaan auto on miellyttävä ajettava. Toimintamatka täyssähköllä ajettaessa on enimmillään 63 kilometriä, ajotavasta ja -olosuhteista riippuen.

” Auto mukautuu monentyyppiseen ajamiseen.

Vaikka kaikkien moottoreiden tehoja ei lasketa suoraan yhteen, tekee myös neliveto autolle hyvää. Peugeot 3008 Hybrid4 ei ole enää umpiurbaani trendi-SUV, vaan nelivedon ansiosta autolla pärjää jonkin verran vaativammassakin maastossa.

Ajomoodeja auto tarjoaa neljä: täyssähkö-, hybridi-, sport- ja nelivetotilat. Sähköajossa auto on miellyttävän hiljainen aina 135 km/h nopeuteen saakka, mikä on sähköajon enimmäisnopeus.

Hybridiajossa auto huolehtii parhaasta polttoainetaloudesta itse, ja sport-tilassa otetaan luonnollisesti kaikki tehot irti.

Neliveto-ominaisuuksia pääsimme testaamaan lyhyellä maastoradalla tavallisin katurenkain. 3008 Hybrid4 selvittää asiallisesti jyrkätkin ylä- ja alamäet.

Hybrid4-versiossa on jouduttu hieman tinkimään tavaratilan koosta, joka on perusmuodossa 395 litraa.

Autossa on sekä mäkipidätin että alamäkihidastin vakiovarusteena. Uutuus selvittää myös keskivaikeat ristiriipuntatilanteet kohtuullisen hyvin joustovarojen sallimissa rajoissa.

GT-varustelutaso on luonnollisesti yltäkylläinen jo hankintahinnankin edellyttämänä, mutta erityisen hyvä uutinen on se, että varusteihin sisältyy myös ilmalämpöpumppu, jonka avulla auton esilämmitys- ja jäähdytys onnistuu ajastettuna – piuhan päässä, tietenkin.

Takavaloissa on säilytetty leijonan raapaisua jäljittelevä tyyli, ja vain pieni Hybrid4-merkki kertoo auton olevan nelivetoinen lataushybridi.