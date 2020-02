Toyota ei jättänyt yhtään kiveä kääntämättä suunnitellessaan neljännen

Toyotan uusimpien mallien muotoiluun on tullut Corollaa myöten aiempaa paljon enemmän persoonallisuutta.

Uusi Yaris jatkaa samaa linjaa, sillä se on valmistajan edustajien mukaan kuin lähtökuopissa oleva pikajuoksija. Dynaamisuus ja liikkeellä oleminen ovat olleet muotoilussa tärkeitä tekijöitä, eikä mittoja ole lähdetty kasvattamaan kovin paljon.

Takaviistosta uusi Yaris on varsin persoonallisen näköinen.

Yarisissa siirrytään nyt yhtenä viimeisistä Toyotan malleista käyttämään TNGA-perusrakennetta (Toyota Global New Architecture). Siitä on kehitetty pikkuautoihin tarkoitettu GA-B, jonka myötä akseliväli on venynyt viisi senttimetriä. Sen voisi kuvitella kasvattavan yhtä lailla tiloja, mutta näin ei ole tapahtunut.

Viisi millimetriä aiempaa lyhyempänä Yaris jää pituudeltaan edelleen reilusti alle neljän metrin. Leveyttä on tullut viisi senttiä lisää, joten edessä ei enää istuta hartiat yhdessä.

Takapenkillä on muuten kaikki hyvin, mutta jalkatiloista pitää keskustella edessä istuvien kanssa. Silti taakse mahtuu aiempaa luontevammin kolme matkustajaa. Kattoa on pudotettu neljä senttiä, mutta uuden ajattelun myötä autossa istutaan alempana, joten pääntilaa on riittävästi. Tavaratila on ennallaan vähän vajaassa kolmessasadassa litrassa.

Eteen mahtuu vaivattomasti kaksimetrinenkin ajaja, mutta takaistuimella on tiiviimpi tunnelma.

Kasvanut akseliväli on vaikuttanut eniten Yarisin ajettavuuteen. Kun vielä raideleveyttäkin on saatu viisi senttiä lisää, niin auto istuu paljon aiempaa tukevammin tiessä. Korin vääntöjäykkyyttä on parannettu peräti 37 prosenttia, ja se onkin nyt luokkansa paras. Vaikeasti hahmotettavasta lukuarvosta on käytännössä iloa niin ajo-ominaisuuksissa kuin matkustusmukavuudessa.

” Ensivaikutelma autosta on hyvin positiivinen.

Uusi Yaris on lyhyen ensikoeajon perusteella vakuuttava ajettava. Se tuntuu luokkaa suuremmalta, vaikkei näppäryydestä ole tingitty.

Ehkä suurimman vaikutuksen tekee jousituksen toiminta, mille tuo edellä mainittu jäykkä kori ja runko antavat hyvän lähtökohdan.

Vaikka autossa oli alla varsin matalaprofiiliset renkaat, alusta vaikutti mainiolta niin mutkaisella vuoristotiellä kuin kaupungin mukulakiveyksellä.

Ohjaamossa materiaalit ovat aivan toisella tasolla kuin nykymallissa ja varusteita on ainakin huippumallissa runsaasti, minkä näkee jo ohjauspyörän nappulaviidakosta.

Näennäisesti voimalinja on ennallaan, eli keulalla on 1,5-litraisen bensiini- ja sähkömoottorin yhdistelmä.

Kaikki on kuitenkin täysin uutta. Moottori on nyt entisestä iskutilavuudestaan huolimatta kolmesylinterinen ja siinä hyödynnetään Atkinson-työtapaa. Mitä iloa moisesta on? No, tehoa on nyt 16 prosenttia enemmän kuin ennen ja samaan aikaan sekä kulutus että hiilidioksidipäästöt ovat pudonneet viidenneksellä.

” Kulutuslukemissa pääsee helposti kolmosella alkaviin arvoihin.

Ajossa moottori vaikuttaa pirteältä ja ainakin kahdella matkustajalla auto etenee riittävän sähäkästi. Kiihdytys nollasta sataan sujuukin kaksi sekuntia nopeammin kuin nykyisellä Yaris Hybridillä. Myös ohitukset saa tehtyä paljon aiempaa livakammin.

Tavaratila imee 284 litran verran kuljetettavaa.

Kulutuslukemissa pääsee helposti kolmosella alkaviin arvoihin. Kaupunkiajossa mennään suurin osa ajasta sähköllä. Sillä pystyy taitavasti edeten päästelemään jopa 130 km/h nopeudella, kun ennen bensiinimoottori tuli aina avuksi jo alle 80 km/h nopeudessa.

Innostus uudella Yarisilla ajamiseen oli niin suuri, että vasta testilenkin jälkeen malttoi pysähtyä tutkimaan auton sisustusta. Koeajossa oli tietenkin kaikilla herkuilla varustettuja yksilöitä. Niissä on nyt paljon ennen näkemättömiä varusteita, kuten tuulilasin heijastusnäyttö.

Materiaalit ovat aivan toisella tasolla kuin ennen, ovien kangasverhoilua ja kojelaudan pehmeää pintaa myöten. Kaikkia uusia turvallisuusvarusteita ei viitsi tässä edes luetella, mutta mm. älykäs, mukautuva vakionopeudensäädin on vakiona. Toyota haluaakin nostaa Yarisin turvallisuudeltaan maailman parhaaksi pikkuautoksi.

Bensiinimoottori on kolmisylinterinen.

Toyota esittelee uuden, neljännen sukupolven Yarisin virallisesti maaliskuun alussa Geneven autonäyttelyssä. Silloin saadaan ehkä jotain tietoa myös 1,0- ja 1,5-litraisista bensiinimoottoreista, jotka tulevat Hybridin rinnalle. Niiden osuus jää kuintenkin vähäiseksi, sillä Toyota uskoo 80 prosentin ostajista päätyvän Hybridiin.

Uutuuden valmistus alkaa kesäkuussa. Suomeen ensimmäiset seuraavan polven Yarisit tulevat syksyllä. Paljon on toki hinnasta kiinni, mutta ensivaikutelma autosta on hyvin positiivinen.

Itse asiassa koeajolenkki oli liian lyhyt; Yarisilla olisi halunnut ajaa pidempään.