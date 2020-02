Näin Suomen tiet turmeltuvat sahaavissa nollakeleissä – ensin hajoaa pinta, sitten runko

Runsaat vesisateet ja lämpötilan pyöriminen nolla-asteen ympärillä voimistavat nyt kulumis- ja hajoamisongelmia sekä päällystetyllä tiestöllä että soratieverkolla.

Ongelman ytimessä on muun muassa nastarenkaiden talvellakin märän tienpinnan yhdistelmä, joka kuluttaa päällysteitä entisestään. Jos päällystettä ei kunnosteta ajoissa, päästää reikäinen ja rapautunut päällyste veden läpi tien runkoon rikkoen myös sen.

– Meidän on päästävä tilanteeseen, jossa tiet päällystetään uudelleen jo ennen kuin ne vaurioituvat. Kunnossapidon pitää olla entistä enemmän ennakoivaa, jolloin säästetään kustannuksissa, vaatii Kansainvälisten Talvitiepäivien avajaisissa Tampereella puhunut Suomen Tieyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Juha Ojala.

Päällystämättömillä sorateillä pintakelirikko vaivaa puolestaan entistä useammin myös talvella, kun tiet eivät jäädy esimerkiksi tukkirekkojen alle entiseen tapaan.

– Nykyisin ei voida myöskään luottaa siihen, että pakkastalvi mahdollistaisi raskaat kuljetukset alemmalla tieverkolla. Teiden kantavuuksia pitää nostaa, jotta emme vaaranna teollisuuden kuljetuksia.

Vaikka talvet ovat muuttuneet kunnossa pitäjien kannalta haastavimmiksi, alan toimijat eivät ole jääneet toimettomina seuraamaan sivusta.

– Hoitourakoiden kilpailutuksessa on otettu käyttöön uudet toimintamallit vuonna 2019 kilpailutetuissa urakoissa. Malli jakaa vastuuta ja riskiä urakoitsijan ja tilaajan välillä.

Käytännössä toimintatapa tuo joustoa tilanteisiin, joissa talvien kelit ja olosuhteet vaihtelevat runsaasti talvien välillä. Myös talvikunnossapidon olosuhteet vaihtelevat Suomen sisällä voimakkaasti.

– Käyttö- ja kunnossapitovaihe on tien elinkaaren tärkein vaihe. On hienoa, että digitaalisia työkaluja teiden kunnon seurantaan ja kunnossapidon tekemiseen kehitetään voimakkaasti. Tässä on paljon mahdollisuuksia tulevaisuudessa, kiittelee Ojala.