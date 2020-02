IS Portugalissa: Tässä 10 tärkeintä faktaa täysin uudesta Toyota Yarisista

Ilta-Sanomat pääsi ajamaan täysin uudella Toyota Yaris -mallilla jo ennen kuin se maaliskuussa esitellään Geneven autonäyttelyssä.

Tällä kertaa voidaan hyvällä omallatunnolla puhua täysin uudesta Yarisista, sillä vanhasta on jäljellä vain jotain sisustuksen kiinnikkeitä ja ruuveja sekä muttereita.

1. Uusi perusrakenne. Tämä on Toyotan ensimmäinen pikkuauto, johon TNGA eli Toyota New Global Architecture on sovellettu. Valtaosa rakenteista on samanlaisia kuin suuremmissa malleissa Corollasta Camryyn, mutta ikään kuin kutistettuna.

Persoonallisuus on päivän sana, eikä uuden Yarisin muotoilua voi ainakaan tylsäksi luonnehtia.

2. Edelleen kompakti. Uuden rakenteen myötä Yarisin akseliväli on venynyt viidellä sentillä 2,56 metriin. Kori on kuitenkin edelleen selvästi alle neljä metriä pitkä ja jopa viisi milliä lyhentynyt. Leveyttä on tullut viisi senttiä lisää, mutta kori on neljä senttiä nykymallia matalampi. Paino on pudonnut hybridissä 20 kiloa lähinnä sen takia, että autossa on nyt litiumioniakku.

Kojelaudassa on nyt miellyttävä pehmeä pinta ja varusteita on saatavissa paljon enemmän kuin ennen.

3. Kuljettaja taaempana. Nähtävästi ennen kaikkea törmäysturvallisuuden takia keula on aiempaa pidempi ja ohjaamo on taaempana kuin ennen. Ajaja on siirretty kuusi senttiä taaksepäin. Hän on pari senttiä matalammalla, ja siirron yhteisvaikutus on positiivinen auton painopisteeseen ja painonjakaumaan.

4. Tilat ennallaan. Kasvaneesta akselivälistä huolimatta sisätilat eivät ole kasvaneet, vaan takapenkillä on ahdasta, mikäli ohjauspyörän takana on pitkä ajaja. Sama koskee tavaratilaa, joka on 284 litran kokoinen.

Toyota ei ole peittänyt moottoria suojamuovilla, vaan kaikki tekniikka on näkyvissä.

5. Neljännen sukupolven hybridi. Yarisissa on aivan uusi kolmisylinterinen 1,5-litrainen Atkinson-periaatteella toimiva bensiinimoottori. Se on kehitetty suuremmista 2,0- ja 2,5-litraisista, joita käytetään suuremmissa Toyotan hybridimalleissa. Kaikki muukin on uutta sähkömoottoria myöten. Nyt voimalinja kehittää 85 kilowattia (116 hv) eli 16 prosenttia enemmän kuin ennen. Suurinta yhteisvääntöä Toyota ei kerro, mutta sähkömoottori kehittää 141 ja bensiinimoottori 120 newtonmetriä.

6. Kasvaneesta tehosta huolimatta kulutus ja hiilidioksidipäästö ovat pudonneet viidenneksellä. Uuden WLTP:n mukainen yhdistetty kulutus on 3,7 litraa sadalla ja CO2 on 86 g/km. Alhaiseen kulutukseen päästään muun muassa sillä, että kaupungissa ajetaan sähköllä jopa 80 prosenttia ajasta. Sähkömoottorilla voi huristella suomalaisia moottoritienopeuksia, kun ennen rajana oli 75 km/h.

7. Jämäkkä rakenne. Rakenne on huomattavasti nykymallia tukevampi, sillä esimerkiksi korin vääntöjäykkyys on 37 prosenttia suurempi kuin ennen. Se onkin parempi kuin missään muussa autossa tässä luokassa. Rakenne on hyvänä lähtökohtana Yarisin ajettavuudelle, joka on hyvällä mallilla. Näppäryys on tallella, mutta maantiellä Yaris tuntuu luokkaa suuremmalta autolta.

Isoista ja kalliimmista autoista tutut varusteet, kuten tuulilasin heijastusnäyttö ovat pian arkipäivää pienimmissäkin automalleissa.

8. Ennennäkemättömiä varusteita. Toyota on tehnyt paljon työtä nostaakseen Yarisin tunnelmaltaan uudelle tasolle. Siinä on nyt esimerkiksi pehmeäpintainen kojelauta ja parhaasta varustelutasosta löytyvät niin tunnelmavalaistus kuin kookas tuulilasin heijastusnäyttö. Valot on toteutettu modernisti ledeillä vilkkuja myöten.

9. Luokkansa turvallisin. Toyotan tavoitteena on ollut tehdä Yarisista maailman turvallisin pikkuauto. Edelle mainitun jäykän rakenteen lisäksi siinä on nyt pitkä lista kuljettajaa avustavia järjestelmiä, joita autossa ei ole ennen ollut. Muun muassa älykäs liikennemerkit huomioiva mukautuva vakionopeudensäädin ja kaista-avustin ovat vakiovarusteita kaikissa Yarisissa.

10. Syksyllä Suomeen. Toyota Yaris esitellään virallisesti maaliskuussa Geneven autonäyttelyssä. Valmistus käynnistyy Euroopassa kesäkuussa ja meille ensimmäiset autot saapuvat syksyllä.