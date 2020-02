Viime vuonna Suomessa rekisteröitiin vain 40 kolmeovista Miniä. Uusi sähkö-Mini muuttanee lukemat toisenlaisiksi.

Ensimmäisen Mini E:n esittelystä on kulunut jo toistakymmentä vuotta. Silloin tehtiin itse asiassa kuluttajatestiä BMW i3:lle yli viidelläsadalla autolla.

Nyt virta kulkee toiseen suuntaan, sillä uusimman sukupolven BMW i3 on toiminut elinluovuttajana uudelle Mini Cooper SE:lle. Tehtaan edustajat tosin nimittävät sitä useimmiten Mini Electriciksi, joka sopii autoon mainiosti.

Urheilussa tiedetään, miten tärkeitä ovat oikea harjoittelu ja kunnon ajoitus. Mini on harjoituksensa harjoitellut ja ajoituskin on nyt oikea, sillä uutuus tulee myyntiin juuri oikealla hetkellä Euroopassa sähköautojen myyntiboomin ollessa jo hyvässä vauhdissa.

Ohjaamon tunnelma on hyvin tuttu Minillä ajaneilla mittaristoa lukuun ottamatta.

Digitaalinen mittaristo on pienestä koostaan huolimatta varsin selkeä. Kuvan sähkönkulutuksen keskiarvo jää alle WLTP-normin.

Vaikka väitetään, etteivät autot ole juurikaan muuttuneet sadassa vuodessa, niin ainakin sähkömoottorisen Minin kehitys on hurjaa: ajoakun energiasisältö oli kymmenen vuotta sitten suunnilleen sama kuin nyt eli vähän yli 30 kWh, mutta enää akulle ei uhrata takapenkkiä, vaan akku on nyt sijoitettu lattian alle pienentämättä tavaratilaa. Samalla auton sähkönkulutus on pudonnut alle puoleen.

Minin tiedotusjohtaja Andreas Lampka haluaa uutuuden myötä herättää filosofisen keskustelun erilaisten sähköautojen käyttötarkoituksesta. Hän korostaa, ettei polttomoottorisissa autoissa verrata markkinoiden pienimpiä suuriin katumaastureihin. Sähköautoissa kaikki tuntuvat olevan samassa laarissa. Vertauksellaan hän viittaa auton toimintamatkaan.

Mini ei ole edes yrittänyt venyttää Cooper SE:n toimintamatkaa satoihin kilometreihin, vaan se on normin mukaan vähän yli kaksisataa kilometriä. Samalla tavalla ovat asiaa lähestyneet Honda ja Mazda myöhemmin tänä vuonna myyntiin tulevilla uutuuksillaan. Jokainen voi päättää, onko järkevää raahata mukana satoja kiloja akkuja, joiden energiasisältöä tarvitsee tosiasiassa hyvin harvoin.

Etuistuin on oikein mukava ja edessä on hyvin tilaa. Sen sijaan takana on ahtaampaa, sillä pitkän ajajan takana ei ole oikeastaan lainkaan polvitilaa.

Moottorin toimintatavan huomaa Minissä helpoimmin etusäleiköstä, joka on umpinainen; sähkömoottori kun ei tarvitse jäähdytystä, ja samalla ilmanvastuskin pienenee. Sitä alentaa myös pakoputken puuttuessa muita malleja tasaisempi pohja. Pienet keltaiset merkit sivuvilkkujen kehyksissä, säleikössä ja takaluukussa viittaavat nekin sähköön. Sen sijaan peilin suojuksien värin voi itse valita.

Sisällä suurimmat erot muihin Mini-malleihin näkyvät mittaristossa ja vaihteenvalitsimessa. Digitaalimittaristo on ihan mainio ja keskimmäisestä varustetasosta alkaen mukana on myös tuulilasin heijastusnäyttö.

Ei muuta kuin kone tulille ja matkaan. Vaivatonta, sähäkkää ja lähes äänetöntä! Sellainen on vaikutelma ensimmäisten kilometrien jälkeen.

Pienet yksityiskohdat, kuten keltainen merkki sivuvilkun kehyksessä tai keltainen ulkopeilin suojus ovat Sähkö-Minin tunnistuskohtia.

Koeajon aikana todettiin, että moottori käyttää virtaa erittäin tehokkaasti eli autolla oli helppo päästä alle virallisen virrankulutuksen. Näin ainakin Floridassa, missä vallitsi suomalainen kesäkeli. Talven pakkasissa tilanne on eri, joskin ilmalämpöpumppu säästää energiaa lämmitystä tarvittaessa.

Aivan virheetön uusi sähkö-Mini ei ole. Siinä on kaksiasentoinen jarrutusenergian talteenotto. Mini kehuu, että tehokkaammalla asennolla voi ajaa lähes koko ajan yhdellä polkimella. Teoriassa niin onkin, ja kaasu/virtapolkimen toimintaan tottuu. Se tapahtuisi nopeammin, mikäli poljin toimisi lineaarisemmin eli auto vastaisi herkemmin kuljettajan toiveisiin.

Suurimman osan ajasta Mini Cooper SE käyttäytyy todella mainiosti ja kulkee hiljaisesti vain renkaiden toimiessa melun lähteenä.

Konepellin avaus paljastaa ihan tutun näköisen moottoritilan. Muovin alla on kuitenkin pieni, kevyt sähkömoottori, millä on suuri vaikutus painonjakaumaan ja ajettavuuteen.

Omamassaa on tullut vastaavaan automaattivaihteiseen Cooper S:ään verrattuna lisää vain 145 kiloa. Paino jakautuu nyt tasaisemmin akseleiden kesken, minkä pitäisi tehdä autosta näppärämmin ajettavan. Lisäksi painopiste on yli kolme senttiä polttomoottorisia sisarmallejaan alempana..

Hyvistä muutoksista huolimatta alla ei ole aivan valmistajan kuvailema mikroauto. Ne kun ovat erittäin kevyitä.

Nyt kahden kuljettajan kanssa massaa on liikuteltavana ja jousitettavana puolitoista tonnia. Painon huomaa terävissä kuopissa, mutta muuten jousitus toimii hyvin, eikä ikävää, täristävää pintakovuuttakaan esiinny.

Mini Cooper SE on kilpailukykyisesti hinnoiteltu. Varusteita on hinnat alkaen -mallissakin paljon enemmän kuin bensiinimoottorisissa sisarmalleissaan, kuten kaksialueinen automaatti-ilmastointi, ledivalot edessä sumuvaloja myöten, navigointi ja peruutuskamera. Hinnaston mukaan jopa metallivärin ja kontrastikaton saa kaupan päälle.

Erittäin kilpailukykyinen varustelu

Siinä missä perus-Minin hinnan ero Opel Corsaan tai Peugeot 208:aan on yli 10 000 euroa, sähkömoottorisissa eroa on enää vajaa 5 000 euroa. Sen lisäksi Mini hakkaa nuo kilpailijoiden perusmallit varustelullaan.

Tilanne on ihan sama, mikäli Mini Cooper SE:tä verrataan sen sisarmalliin Cooper S (automaattivaihteistolla). Sähkömoottorinen on alle 5 000 euroa kalliimpi. Vaikuttaa jännittävällä tavalla siltä, että ennuste sähkö- ja polttomoottoristen autojen hintojen lähentymisestä on jo toteutumassa – tosin ehkä tehtaan subventoimana ja Suomessa verottajan tukemana.

Mini on jo halvimmalla Essential-tasolla varsin hyvin varusteltu. Järkivalinta on kuitenkin vähän yli 2 500 euroa kalliimpi Experience, joka sisältää mm. suuremman keskinäytön, pysäköintiavustimen, tuulilasin heijastusnäytön, paremman äänentoiston ja nahkaverhoilun. Kolmantena vaihtoehtona on vielä pari tonnia kalliimpi Maximise, mutta se ei enää tuo niin paljon lisäarvoa panoraamalasikattoa ehkä lukuun ottamatta.

Siinä missä muissa Minin malleissa oikeasta takalokasuojasta tankataan polttoainetta, Cooper SE:ssä ladataan sähköä.