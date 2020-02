Pian alkavat talvilomat merkitsevät täysiä hiihtokeskuksia sekä meno- ja paluuviikonloppuina lomalaisista täyttyviä liikenneväyliä. Se vaatii tiellä liikkujilta malttia ja pelisilmää, etenkin kun lumirajan huonommalla puolella on alkuvuosi saatu ajella ilman huolta liukkaudesta.

– Ajokelit ovat olleet osassa Suomea lähes kesäiset. Pohjoisemmaksi lähtiessä onkin hyvä palautella mieleen talviajon niksit, Autonrengasliiton puheenjohtaja Jarmo Nuora sanoo.

Autoilijalle talvitilaan siirtyminen merkitsee erityisesti riittävien turvavälien muistamista, sillä väärän tilannenopeuden lisäksi merkittävin tekijä onnettomuuksien taustalla on aika.

– Sovita aina ajonopeutesi keliin. Ajo-olosuhteet saattavat vaihtua nopeastikin.

Toisin sanoen, mitä liukkaampaa on, sitä enemmän aikaa tarvitaan.

– Sanon tämän aina uudestaan ja uudestaan, koska se on tärkeää. Merkitsevää ei ole se, kuinka pian pääsee perille, vaan se että perille pääsee jokainen. Maltti on valttia.

Lämpimällä kelillä ja siitä johtuvalla lumettomalla tienpinnalla on ollut vaikutusta talvirenkaiden kulumiseen.

Mitä huonommat olosuhteet, sitä tärkeämpi turvavaruste renkaat ovat. Niiden muodostama, noin kämmenen kokoinen alue pitää auton tien pinnassa kiinni.

Lain mukaan talvirenkaissa on oltava urasyvyyttä 3 millimetriä, mutta etenkin märkä- ja loskapito alkavat heikentyä merkittävästi urien kuluessa alle 5 millimetriin.

– Jos kilometrejä kertyy enemmän, kannattaa renkaiden paikkaa vaihtaa edestä taakse noin 8000 kilometrin välein. Se tasoittaa kulumista ja pidentää myös rengassarjan käyttöikää.

Urasyvyyden tarkistamisen ohella renkaista kannattaa tarkastaa myös ilmanpaineet sekä tasapainotuksen tarve.

Lakimuutos kasvattaa kuljettajan vastuuta

Omia renkaita ja niiden kuntoa on hyvä opetella tarkkailemaan, sillä kesällä uudistuvan tieliikennelain mukana myös säädökset talvirenkaista muuttuvat. Jatkossa kuljettajan on aiempaa tarkemmin huomioitava, että autossa on kelin mukaiset renkaat: kesällä kesä- ja talvella talvirenkaat.

– Talvirenkaiden suhteen laista tulee tavallaan aiempaa tiukempi. Kun tähän asti talvirenkaita on pitänyt käyttää joulukuun alusta helmikuun loppuun asti, ensi vuonna talvirengaskausi jopa pitenee osassa maata marraskuun alusta maaliskuun loppuun, mikäli keli on talvinen.

Nuora näkee hyvänä sen, että lakiuudistus rohkaisee ihmisiä ottaman ajoneuvostaan ja sen kunnosta aiempaa enemmän vastuuta.

– Lopulta juuri vastuu on tekijä, joka yhdistettynä riittävään aikaa vie perheet iloiselle hiihtolomalle ja sieltä myös takaisin kouluun.