Leijonamerkin uusi pistokehybridi: Autoveroa vain reilu tonni, 225 hv ja perävaunuakin voi vetää

Uudella pistokehybridi-Pösöllä onnistuu perävaunun vetäminen ja autoverokin on maltillinen.

Kuluvalle vuodelle ajoittuva runsas pistokehybridien lanseerausaalto saa lisää voimaa jo muutaman viikon kuluttua, kun maahamme saapuvat uudet Peugeot’n 508-, 508 SW- ja 3008-hybridimallit. Autot ovat pistokehybridejä.

Maaliskuussa Suomeen saapuva uusi Peugeot 508 Hybrid ei ole mikään nuhapumppu tai hintelä pikkukippo, niin kuin sähköistyviä automalleja usein aiheetta arvostellaan. Omamassaltaan noin 1 800 kilon auto kiihtyy sataseen 7,9 sekunnissa ja saavuttaa 240 km/h huippunopeuden. Nämä riittävät arkiajoihin jo vallan mainiosti.

Suorituskyvyn taustalla vaikuttaa se tosiseikka, että auto tarjoaa kuljettajan käyttöön bensiini- ja sähkömoottorin yhdistelmänä̈ yhteensä 225 hevosvoiman tehon ja 360 newtonmetrin väännön. Peräkärryäkin autolla voi vetää.

Mietittyjä ratkaisuja

Iskutilavuudeltaan 1,6-litraiseen PureTech-bensiinimoottoriin (180 hv) on etuvetoisessa 508 Hybrid -versiossa yhdistetty 81 kW:n tehoinen sähkömoottori, joka on sijoitettu etuakselille. Vaihteistona toimii 8-nopeuksinen EAT8-automaattivaihteisto, jossa on lisänä vielä ns. B-tila tehostettua jarrutusenergian talteenottoa (rekuperaatio) varten.

Täyssähköllä ajettaessa toimintamatka on parhaimmillaan 54 kilometriä, ajotavasta ja olosuhteista riippuen. WLTP-yhdistelmäkulutus on 1,3 litraa sadalla ja 29 CO2-grammaa kilometrillä. Tämä edellyttää liikkeellelähdössä tietenkin täyttä ajoakun varaustasoa, ja sehän pistokehybridin idea juuri onkin – autoa ladataan mahdollisimman usein sen seistessä käyttämättömänä.

Huomionarvoista on, että 508:n pistokeladattava ja itselataava litiumioni-ajoakusto on kaikissa malleissa sijoitettu auton EMP2-alustarakenteeseen toisen rivin istuinten alle siten, ettei se vie lainkaan tilaa takamatkustajilta tai tavaratilasta. Tämä on hyvä ratkaisu ja osoittaa, että Peugeot’lla on mietitty teknisesti nopeasti uudistuvan malliston nykytrendit jo hyvissä ajoin. Uusi tekniikka ei saa nousta esiin käytettävyyden kustannuksella.

Niukasti autoveroa

Ajoakun kapasiteetti on 11,6 KWh ja ajoneuvolaturin teho 7,4 kW. Latausaika on peruspistokkeesta (8A) seitsemän tuntia, neljä tuntia vahvistetusta pistorasiasta (14A) tai 1,45 tuntia Wallbox-kotilatauslaitteella (32A). Wallbox-latauslaite on luonnollisesti maksullinen lisävaruste.

Lataushybridi 508:n hinnat alkavat 43 974 eurosta, jolloin auto on 508 Allure Hybrid 225 EAT8. Hinnassa on autoveroa maltilliset 1 324 euroa, mutta silti auto on noin 10 000 euroa kalliimpi kuin keskimääräinen Suomessa uutena ostettu auto tällä hetkellä.

Peugeot’n 1,6-litraisen PureTech-bensiininmoottorin pariksi on hybridissä istutettu 110 hevosvoiman sähkömoottori, joka ei kuvassa valitettavasti sen sijainnin vuoksi näy.

Toisaalta, sähköllä ajettaessa polttoainekuluissa voi säästää ison pinon euroja vuoden mittaan, ja lataushybridi on myös 2 000 euroa edullisempi kuin lähin vastaavan tehoinen 508-polttomoottorimalli. Samaan hengenvetoon on jälleen kerran on todettava, että pistokehybridit vanhenevat aivan samaan tahtiin kuin muutkin autot, joten myös käytettyjen markkinoille on ajan mittaan tulossa edullisempia pistokehybridejä.

Mökkiaktiiveille ja muille perävaunua säännöllisesti tarvitseville hyvä uutinen on se, että Peugeotin ladattava hybridimalli soveltuu myös perävaunun vetämiseen. Maksimi perävaunupainot ovat 745 kiloa (jarruton) ja 1 330 kiloa (jarrullinen).

Palaamme Peugeot 508-hybridimalliston ensitestivaikutelmiin tarkemmin ensi viikolla.