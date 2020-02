Grandland X PHEV 4x4 on Opelin ensimmäinen hybridimalli PSA:n alaisuudessa. GM:n alaisuudessa syntynyttä Amperaa ei ilmeisesti haluta enää muistella. Auton lähtöhinta on Suomessa 49285 euroa.

Opelin PSA-kauden ensimmäinen hybridi on riuska nelivetoinen.

Tämä on automaailman päivän mantra: sähköä siellä, sähköä täällä. Uusia, eri tavoin sähköistettyjä malleja esitellään nyt siihen tahtiin, että kuluttajaa vaanii jo kyllästyminen.

Sähköistyviä malleja ei kuitenkaan pitäisi nähdä uhkana vaan mahdollisuutena, sillä automaailman muutos on väistämätön. Mikä tärkeintä, uutena myydyt kalliitkin autot ovat viiden tai kymmenen vuoden päästä käytettyinä ihan tavallista kauraa, johon yhä useammalla on varaa.

Grandland X PHEV 4x4 on nimensä mukaisesti nelivetoinen SUV, jossa on tehoa 300 hevosvoimaa ja vääntöäkin rutkasti, 520 Nm.

Uusi Opel Grandland X PHEV 4x4 on juuri sellainen auto. Sen hinta on lähes 50 000 euroa, eli ei voida puhua edullisesta kaiken kansan kulkineesta. Kysymykseksi nousee väkisinkin, mitä rahalla saa? Hintataso asemoituu premium-leirin ytimeen, mutta tällä kertaa koettu lisäarvo on pinnan alla – tekniikassa, taloudellisuudessa ja ympäristöseikoissa. Autosta on tosin myöhemmin luvassa myös edullisempi, etuvetoinen versio.

Opelin logo istuu sen nykyiseen sähköistymisstrategiaan kuin nenä päähän, komeileehan saksalaismerkin keulalla tutusti salama. Samaan viitekehykseen asettuu hyvin myös Opelin mukaan sen ihka ensimmäinen hybridi, joka on samalla myös lataushybridi.

Ohjaamo on muista Grandland X -malleista pääosin jo entuudestaan tuttu, vain alaosastaan litistetty ohjauspyörä vihjailee auton suuremmista voimavaroista.

Mittaristo on toteutettu päänäyttöjen osalta viisarein, mikä on oiva ratkaisu. Vasemmasta päämittarista voi seurata energian kulutusta ja rekuperaatiota eli ajonaikaista latausta.

Kahdeksantuumainen kosketusnäyttö ja suomenkielinen navigointi ovat vakiovarusteita.

Nykyinen PSA-Opel ei ole sama kuin GM:n suojissa elänyt Opel, joten vuosia sitten kuollutta ja kuopattua Opel Amperaa ei enää ilmeisesti haluta muistella. Ampera oli myös käytännössä Chevrolet Volt Opelin merkein, eikä siksi aito Opel.

Pistoke-Grandland X:n sähköinen toimintamatka on 59 kilometriä, mikä riittää useimmille päivittäisiin ajoihin. Esimerkiksi auton synnyinmaassa Saksassa yli 80 prosenttia autoilijoista ajaa päivittäin yhteensä alle 50 kilometriä. Kun kaupan päälle tulevat vielä neliveto ja rivakka suorituskyky, on kasassa mielenkiintoinen uutuus.

Perusvoimanlähteenä puurtaa tehokas, 1,6 litran 200-hevosvoimainen bensiinimoottori, ja sen apuna on vielä kaksi sähkömoottoria. Ne tuottavat järjestelmätehoa yhteensä 300 hevosvoimaa ja vääntöä parhaimmillaan 520 newtonmetriä. Nyky-Opelin malliston uranuurtaja on oikea tehopakkaus.

Kahdeksanportainen automaatti toimii sivistyneen huomaamattomasti. Valitsinkahva on nykyisistä Peugeot-malleista tuttu.

Aivan salaman nopeudella Grandland X PHEV ei sentään kulje, mutta kiihtyy kuitenkin nollasta sataan 6,1 sekunnissa ja saavuttaa 235 h/km huippunopeuden. Suorituskykyarvot ovat hyvää GT-luokkaa.

Grandland X:ssä on neljä ajotilaa: täyssähköinen, hybridi, neliveto ja sport. Sähköajossa auto liikkuu taka-akselin sähkömoottorin avuin. Hybridi-tilassa auto valitsee itse taloudellisimman käyttövoiman.

Sport-tilassa pistoke-Grandland X saa selkeästi lisää puhtia tavalliseen hybriditilaan nähden, ja kaasuun vastaavuus terävöityy.

Sen sijaan nelivedon tarkempaa toimintaa ja käytännön ominaisuuksia emme valitettavasti ensitestin aikana päässeet lumettomissa Baselin maisemissa testaamaan. Neliveto kuitenkin kytkeytyy heti, kun kuljettaja vaatii autolta enemmän vääntöä, ja samalla kaikki voimavarat käytetään karkeloihin. Nelivetotila aktivoi taka-akseliston sähkömoottorin parhaan pidon saavuttamiseksi kaikenlaisilla tienpinnoilla.

Tavaratila on käytännössä saman kokoinen kuin muissakin Grandland X -malleissa, vaikka joitakin virallisia litroja onkin hävinnyt pikkulokeroiden poistumisen myötä.

Tavallisessa matkantaitossa tien päällä auto on miellyttävän hiljainen ja ohjaustuntuma neutraalin moitteeton. Jonkin verran korkeahko Grandland X PHEV kuitenkin kallistelee tiukemmissa mutkissa.

Taloudellisuus on aina kuulunut Opelin ydinarvoihin, eikä Grandland X PHEV 4x4 poikkea tästä linjasta. Opel Grandland X PHEV 4x4 mahdollistaa reilut säästöt polttoainekuluissa, varsinkin verrattuna lähimpään vastaavaan bensiiniversioon. Säästön saavuttamiseksi autoa täytyy tietenkin ladata ahkerasti, mikä lienee oletusarvo pistokehybridiä harkitsevalle.

Grandland X:n takaistuimella on asialliset oltavat. Musta nahkaverhoilu on Suomessa toistaiseksi ainoan Executive Business 4x4 -varustelutason vakiovaruste.

Liikkeelle kannattaa lähteä esilämmitetyllä tai -jäähdytetyllä autolla, minkä Grandland X PHEV 4x4 ajastustoiminnallaan mahdollistaakin. Lataukset sujuvat tuttuun tapaan. Akku voidaan ladata täyssähköauton tavoin kaikilla julkisilla latausasemilla sekä kotona peruskaapelin tai Wallboxin avulla.

Pistokeladattavien automallien suosio kasvaa Suomessakin tällä hetkellä kohisten. Pistokehybridejä ei kuitenkaan valmisteta pienen Suomen autoverotusta ajatellen, vaan kyse on suuremmasta kuvasta, jota koko nykyaikainen automaailma tällä hetkellä seuraa.

Auton mukana tulee ns. Mode 2 -yhteensopiva latauskaapeli.

Opelin uutuusmalliin kuuluvat vakiona muun muassa nahkaverhoillut urheiluistuimet ilmastoinnin kera ja sähköisesti säädettävä kuljettajanistuin muistitoiminnoin. Kuljettajaa avustavia järjestelmiä on lukuisia, kuten kuljettajan vireystilan tunnistus, etutörmäyksen varoitus, hätäjarrutus jalankulkijan tunnistuksin sekä kaistallapitoavustin.

Suomeen Opel Grandland X PHEV 4x4 saapuu maaliskuussa.