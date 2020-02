Autonvalmistajat varoittavat sydänsairaita: Sähköauton lataaminen ja tahdistin voi olla vaarallinen yhdistelmä

Osa sähkötoimisten autojen valmistajista varoittaa, että lataaminen voi häiritä muun muassa sydämentahdistimen toimintaa.

Onko sinulla tai läheiselläsi sydämentahdistin? Autonvalmistajan mukaan sähköauton lataaminen voi olla terveyden kannalta vaarallista, jos kehoon on asennettu sydämentahdistin.

Vara ei venettä kaada, lienee Toyotan motto tässä asiassa. Japanilaisvalmistaja, jonka mallistossa ei ole vielä täyssähköautoa ja pistokehybridejäkin vain kaksi, varoittaa jopa radioaaltojen vaikutuksesta elektronisiin laitteisiin:

”Sydämentahdistimen, sydämen rytmihäiriötahdistimen tai implantoidun defibrillaattorin käyttäjien tulisi pysyä etäällä älyavainjärjestelmän antureista. Radioaallot saattavat haitata tällaisen laitteiden toimintaa. Avaimeton avaus- ja lukitustoiminto voidaan halutessa kytkeä pois käytöstä.”

Toyotan varoituslinja kattaa myös koko ajan yleistyvät älypuhelimien langattomat latausasemat.

– Noista varo-ohjeista voi olla varmasti monta mieltä ottaen huomioon nykytekniikan sekä lainsäädännölliset vaatimukset sähkömagneettisen säteilyn suhteen, mutta tuo on Toyotan virallinen kanta – ja silloinhan homma säilyy takuuvarmasti turvallisena, kommentoi Toyotan tiedotuspäällikkö Pekka Karvinen edustamansa merkin valitsemaa linjaa.

Toyotan varoitus: Älä lähesty latauslaitteita tai latauskaapelia latauksen aikana.

Pistokeladattavan hybridin latauksen osalta Toyotalla ollaan vielä jyrkempiä:

”Implantoidun sydämentahdistimen tai sydämen rytmihäiriötahdistimen käyttäjien ei tule suorittaa lataustoimenpidettä. Pyydä toista henkilöä suorittamaan se. Älä lähesty latauslaitteita tai latauskaapelia latauksen aikana. Lataustoimenpide saattaa vaikuttaa sellaisten laitteiden toimintaan. Älä mene autoon edes ottaaksesi jotain tavaratilasta.”

Luulisi, että kalifornialaisessa Teslassa varoitetaan Amerikan tyyliin suurin kirjaimin näistä samoista asioista, mutta Tesla-autoilijoiden mukaan täyssähköautoissa ei ole minkäänlaisia varoituksia.

Mercedes-Benzin sähköauto EQC 400 ei aiheuta ongelmia sydämentahdistinta käyttävälle, maahantuoja kertoo.

Samoilla linjoilla ollaan myös mallistoaan voimallisesti sähköistävällä Mercedes-Benzillä:

– Meillä ei ole varoitusta, koska sähkölaitteet on suojattu niin hyvin. Eli ei siis synny niin voimakasta magneettikenttää, että se vaikuttaisi tahdistimeen tai defibrillaattoriin, kertoo Mercedes-Benzin maahantuojan Vehon lehdistöpäällikkö Pekka Koski.

Pekka Koski.

Volkswagenin ja Audin sähköautot eivät valmistajatahojensa mukaan aiheuta vaaraa sydämentahdistimella tai implantoidulla defibrillaattorilla varustetuille henkilöille.

– Sähköauton sähkökenttä on niin hyvin suojattu, kun auto on käynnissä. Mutta kun auto on käynnissä tai latautumassa, niin tällainen henkilö ei kuitenkaan saisi avata konepeltiä, sillä silloin voi ilmetä voimakkaampia sähkökenttiä. Henkilö, jolla on sydämentahdistin tai implantoitu defibrillaattori, voi kuitenkin olla latauksen aikana auton sisällä, kertoo Audit ja Volkswagenit Suomeen tuovan K Auton viestintäpäällikkö Riitta Karjalainen.

Nissanin ohjeet ovat höllentyneet.

– Ensimmäisen sukupolven Leafissa laturi on sijoitettu takapenkin taakse, ja kyseisessä mallissa sama ohjeistus koskee myös takapenkkiä ja tavaratilaa. Maininta johtuu voimakkaiden sähkömagneettisten kenttien mahdollisesta vaikutuksesta lääkinnällisten laitteiden toimintaan. Suurimmillaanhan tämä on latauskaapeleiden läheisyydessä, joten ohjeissa on myös maininta 15 senttimetrin eli kuuden tuuman vähimmäisetäisyydestä sydämentahdistimen tai defibrillaattorin sekä latauslaitteen välillä, kertoo Nissanin viestintäpäällikkö Mika Särkelä.

Leafissa oleva ohjeistus on muuttunut hieman malliuudistusten yhteydessä. Vuoden 2011 ohjeistuksessa todetaan, että jos henkilö käyttää pysyvää sydämentahdistinta tai implantoitua defibrillaattoria, hänen ei pidä olla latauksen aikana auton sisällä, eikä hänen pidä lastata tavaraa takapenkille tai tavaratilaan.

Nissan on vaimentanut varoituksiaan tuoreimman mallisukupolven Leafin kohdalla.

Nykyisessä Leafissa todetaan huomattavasti miedommin, että ”jos käytät sähköisiä lääkinnällisiä laitteita, kuten pysyvää sydämentahdistinta tai implantoitua defibrillaattoria, tiedustele lääkinnällisen laitteen valmistajalta mahdollisista latauksen haittavaikutuksista lääkinnälliseen laitteeseen, ennen kuin aloitat lataamisen.”

Uusiin sähköautovalmistajiin lukeutuva Hyundai on sen sijaan varoituslinjassaan jyrkällä kannalla: ”Latauslaitteen muodostamat sähkömagneettiset aallot voivat vaikuttaa erittäin voimakkaasti lääketieteellisiin elektronisiin laitteisiin, kuten sydämentahdistimeen. Jos sinulle on asennettu sydämentahdistin tai muu lääketieteellinen elektroninen laite, tiedustele lääkäriltä, vaikuttaako sähköauton latauslaite sen toimintaan.”