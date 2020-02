Euroopan myydyimmän sähköauton ominaisuudet paranivat ja hinta putosi tonneja

Suurimmat ulkonäköuudistukset on tehty keulaan. Zoen valoteho parantui huimasti, kun halogeenit korvattiin täys-led-valoilla.

Renault Zoe ei ole hinnanalennuksen jälkeenkään markkinoiden edullisin sähköauto, mutta hintajohtajaan nähden sillä on yksi merkittävä myyntivaltti.

Renault Zoen voimalinja on pantu uusiksi. Aiempaa suurempi, 52 kilowattitunnin ajoakku (vanha oli 41 kWh) merkitsee selvää toimintamatkan kasvua. Nykyisen WLTP-mittaustavan mukaan yhdellä täyslatauksella päästään 395 kilometriin, mikä riittää valtaosalle suomalaisista jo useampaankin työmatkaan.

Pääosin istuimien alla olevan ajoakun paino kasvoi energiasisällön lisääntymisen myötä parikymmentä kiloa, mutta virtalähteen koko pysyi ennallaan.

Zoessa on pikkuautoksi varsin mittava tavaratila. Ajoakun syytä lienee se, että etuistuimissa ei ole korkeussäätöä, mikä kaventaa takamatkustajan kenkätilan minimiin.

Kahdessa edullisimmassa varustetasossa (Life ja Zen) sähkömoottori on entiseen tapaan 109-hevosvoimainen (80 kW), mutta korkeimmassa Intens-varustelussa tehoa on nyt 135 hv (100 kW). Tehon lisäksi tarjolla on lisää vääntöä.

Nyt myös pikalataus

Sähköautoja ladataan huomattavasti vähemmän pikalatausasemilla kuin julkisissa peruslatauspisteissä ja kotilatauslaitteilla. Tästä faktasta huolimatta Zoeen saa nyt myös pikalaturin (lisähinta 1 190 euroa), joka mahdollistaa lataamisen 50 kW:n teholla.

Tavallisella autoilijalle merkittävämpää on, että Zoe pystyy hyödyntämään julkisia latauspisteitä monia kilpailijoitaan tehokkaammin, ja 22 kW:n teholla ajoakkuun saa tunnissa 120 km:n ajoon riittävän virtamäärän. 7 kW:n kotilatauslaitteella akun saa täyteen 9½ tunnissa.

Perinteinen vaihdekeppi on korvattu sähköisellä ajosuunnanvalitsimella. ”Vaihdekaaviossa” on uutuutena jarrutusta tehostava B-asento. Pysäköinti- eli P-asento sen sijaan puuttuu, sillä uudistuksiin kuuluu paikallaanpitoautomatiikalla varustettu sähkötoiminen seisontajarru.

Tarkemmat arviot uuden Zoen käytettävyydestä, tiloista jne. selviävät myöhemmin tehtävän koeajon aikana.

4 000 + 2 000 euroa

Maahantuojan mukaan Zoen hinnat putosivat uudistuksen yhteydessä nelisen tonnia. Edullisimman mallin perushinta on 29 390 euroa. Zen-varustelu nostaa hinnan 30 990 euroon. Tehokkaamman moottorin ja parhaan varustetason saa 30 990 eurolla. Yksityishenkilö saa kaikista edellä kerrotuista hinnoista 2 000 euron hankintatuen.

Zoen 27 390 euroa on vielä kaukana Seat Mii electricin 17 900 euron hankintatuellisesta hinnasta. Tämän hetken edullisin täyssähköauto häviää Renault Zoelle kuitenkin esimerkiksi toimintamatkassa (260 km / 395 km).

Myös takana on nyt led-valo. Ulkovärivaihtoehtoja on aiempaa enemmän..

Sähkö-Miin kysyntä on ollut huimaa, joten nyt auton tilaava saa sen joskus vuoden 2021 aikana. Zoelle sen sijaan luvataan normaali muutaman kuukauden toimitusaika.

Sisustusmateriaalien laatuun on panostettu, samoin kierrätysmateriaalien käyttöön.