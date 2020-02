Grandland X PHEV 4x4 on Opelin ensimmäinen hybridimalli, jonka lähtöhinta on Suomessa 49 285 euroa. Autoveroa hinnassa on vain 1 485 euroa.

Opelin kaikkien aikojen ensimmäinen hybridi, Grandland X PHEV 4x4, on samalla myös nelivetoinen lataushybridi.

Opelin ensimmäisen pistokehybridin eli Grandland X:n voimanlähteenä ovat markkinoiden muihin ladattaviin hybrideihin verrattuna suhteellisen tehokas, eli 200-hevosvoimainen, 1,6-litrainen bensiinimoottori sekä sen apuna vielä kaksi sähkömoottoria. Ne tuottavat järjestelmätehoa yhteensä 300 hevosvoimaa ja vääntöä parhaimmillaan 520 newtonmetriä. Opelin malliston uranuurtaja on oikea tehopakkaus.

Auton sähköinen toimintamatka on 59 kilometriä ja yhdistetty WLTP-kulutus 1,3 l / 100 km sekä CO2-päästöt 29 g / km. Näiden lukemien saavuttamiseksi autoa täytyy tietenkin ladata ahkerasti ja lähteä liikkeelle esilämmitetyllä tai -jäähdytetyllä autolla, minkä Grandland X PHEV 4x4 ajastustoiminnallaan mahdollistaakin.

Reipasta menoa

Ajamisen kannalta reipasta menoa lupaa se, että Grandland X PHEV kiihtyy nollasta sataan vain 6,1 sekunnissa. Grandland X PHEV:ssä on neljä ajotilaa – sähköinen, hybridi, neliveto ja sport. Hybridi-tilassa auto valitsee itse taloudellisimman käyttövoiman. Taloudellisuus onkin aina kuulunut Opelin ydinarvoihin, eikä Grandland X PHEV 4x4 poikkea tästä linjasta.

Opelin synnyinmaassa Saksassa salamamerkin (Opelin logossa on tyylitelty salama, ”Blitz”) insinöörit ovat laskeneet, kuinka paljon sähköllä ajaminen säästää ajamisen kuluissa verrattuna bensiiniin. Saksassa sähköenergia on suhteellisen kallista, selvästi kalliimpaa kuin Suomessa. Eurostatin mukaan Saksan sähkön kuluttajakeskihinta vuoden 2019 ensimmäisellä puoliskolla oli 30,88 senttiä per kWh, Suomessa 17,34 senttiä per kWh. Koska bensiinin hinnassa ei ole yhtä suurta suhteellista eroa, ovat vastaavat säästöt Suomessa helposti Saksaa suuremmat.

Parin tonnin säästö

Kun vertailuautona käytettiin Opel Grandland X 1.6 T:tä, olivat sen vuosittaiset polttoainekustannukset noin 3 650 euroa, kun ajosuorite oli 30 000 kilometriä (noin 100 kilometriä per arkipäivä) vuodessa. Tähän nähden pistokehybridi-Opelilla säästyy valmistajan laskelmissa yli 2 000 euroa vuodessa – tarkemmin ilmaistuna 2 070 euroa.

Grandland X PHEV 4x4 on nimensä mukaisesti neliveto-SUV, jossa on tehoa 300 hevosvoimaa.

Säästön saavuttaminen vaatii päivittäin kahta täyttä latausta, mikä on kuitenkin aivan mahdollinen skenaario, jos lataaminen esimerkiksi kotona ja työpaikalla onnistuu. Jos ajaa vuodessa noin 30 000 kilometriä ja on ahkera lataaja, säästää saksalaisautoilija näin ollen energian nykyhinnoin mitaten viidessä vuodessa jo kymppitonnin. Se on paljon rahaa.

Mikäli ajosuorite on pienempi, esimerkiksi suomalaisautoilijoille tyypillinen noin 50 kilometriä päivässä, on säästö tietenkin suunnilleen puolet pienempi Saksan hinnoin. Suomessa sähköenergia on, kuten edellä mainittiin, edullisempaa, joten säästöä kertyy sen vuoksi enemmän.

Nykyisin Suomen bensiinin ja sähkön keskihinnoin, 1,53 euroa litralta (95E10-laatu) sekä 17,34 senttiä kilowattitunnilta (mikä saattaa olla myös yläkanttiin riippuen asiakkaan sähkön hinnan kilpailutuksesta), on tyypillinen säästö silti huomattava: sähköllä ajaen 100 kilometrin energiakulut ovat 3,85 euroa ja bensiinillä 11,40 euroa.

Grandland X PHEV 4x4:n kokonaismitta on 4,48 metriä ja akseliväli 2,68 metriä.

Lataaminen kannattaa

Suomessa sadalla kilometrillä eroa jää sähkön eduksi siis 7,55 euroa. Tyypillisin suomalaishinnoin ja ajosuorittein mitattuna säästö on 1 380 euroa vuodessa.

Jos ajaa enemmän, on säästö tietenkin suurempi. Kun ajosuorite lähentelee 30 000:a kilometriä vuodessa, on säästö tällä verrokkiparilla jopa 2 800 euroa vuodessa. Viidessä vuodessa säästö olisi peräti 14 000 euroa, mitä tuskin enää voi ohittaa pelkällä olankohautuksella.

Toisaalta dieselmoottori voisi olla yksi vaihtoehto sähkön sijaan säästöä tavoittelevalle, mutta Suomessa käyttövoimavero tasoittaa dieselin kulutuseroa bensiiniin nähden. Pistokehybridi-Grandlandin käyttövoimavero on 115 euroa vuodessa, lähimmän vastaavan diesel-Grandlandin 422 euroa vuodessa. Täytyy kuitenkin huomata, että tämäkään verrokki ei ole nelivetoinen kuten pistokeversio, eikä siinä ole hevosvoimia läheskään yhtä paljon, vaan huomattavasti maltillisemmat 180 kappaletta.