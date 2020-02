Näin paljon kuskin ikä ja asuinpaikka vaikuttavat auton vakuutushintoihin

Nissan Qashqai on yksi suomalaisten todellisista suosikkimalleista, sillä se on ollut vuodesta 2012 alkaen joka vuosi kolmen myydyimmän automallin joukossa. Ykköspaikan Qashqai saavutti sekä 2012 että 2018. Viime vuonna Qashqai oli Škoda Octavian ja Toyota Corollan jälkeen 4 339 kappaleella kolmas.

Nuori helsinkiläismies maksaa autovakuutuksistaan kaikilla turvalaajuuksilla selvästi enemmän kuin puolet pidempään elänyt turkulainen.

Ilta-Sanomat selvitti suomalaisten suosikkimallin Nissan Qashqain vakuutusten hinnat Vakuutuslaskuri.fi-palvelun avulla. Hinnat haettiin sekä 58-vuotiaalle turkulaismiehelle että 29-vuotiaalle helsinkiläismiehelle kolmelle erilaiselle vakuutustasolle. Kumpikin mies ajaa vuodessa 10 000 kilometriä, mutta vanhemmalla miehellä liikennevakuutuksen bonusprosentti on 70, kun se on nuoremmalla 60.

Hinnat haettiin vuosimallin 2019 Qashqaille, jossa on 1,3-litrainen bensiinimoottori ja manuaalivaihteisto. Autolla oli ajettu kyselyhetkellä 8 000 kilometriä.

Pakollisen liikennevakuutuksen lisäksi muut haetut turvalaajuusvaihtoehdot olivat Vakuutuslaskuri.fi:n terminologiassa Perus+ ja Laaja+. Kyseisten turvalaajuuksien hinnat sisältävät myös liikennevakuutuksen osuuden.

Vakuutusten hintoihin vaikuttavia seikkoja ovat vakuutuksenottaja itse (ikä ja asuinpaikka), hänen vahinkohistoriansa sekä valitun vakuutusturvan laajuus. Lisäksi hintaan saattavat vaikuttaa muun muassa ajoneuvon ikä ja tietyt tekniset ominaisuudet.

Liikenne- ja Perus+-tasoilla on mukana seitsemän vakuutusyhtiötä, mutta Pohjantähdellä ei ole kaikkia Laaja+-tasolla edellytettäviä lisäturvia, joten tässä osiossa on vain kuuden yhtiön hinnat.

Pisteytykseen ja suositukseen vaikuttaa vakuutusehtojen sisältö, tarjouksen hinta ja omavastuu. Paras tarjous saa aina täydet sata (100) pistettä ja muut sitten vähemmän.

Vakuutusten hintoja tarkasteltaessa kannattaa muistaa, että ne ovat hintarobotin antamia. Hinnat antavat kuitenkin hyvän osviitan siitä, mitkä ovat ne yhtiöt, joilta näiden esimerkkihenkilöiden kannattaisi pyytää vakuutustarjoukset.

Kilpailutuksella säästää satoja euroja

Vertailu tuo hyvin esiin sen, miten vakuutuksenottajan ikä, asuinpaikka ja bonusprosentit vaikuttavat hintoihin, ja sen, että jos yhtiö A on kokonaistaloudellinen henkilölle X, niin se ei ole välttämättä – tai edes todennäköisesti – sitä henkilölle Y.

Todella silmiinpistävää on se, että jo pelkästään pakollisen liikennevakuutuksen hinnoissa on nuoremman henkilön kohdalla satojen eurojen erot, ja hänen kohdallaan edullisinkin liikennevakuutus on yli sata euroa kalliimpi kuin 58-vuotiaan saama kallein tarjous.

Nuorempi helsinkiläismies maksaa vakuutuksistaan kaikilla turvalaajuuksilla selvästi enemmän kuin puolet pidempään elänyt turkulainen. Esimerkiksi Perus+- ja Laaja+-vakuutusturvat turkulaiselle muita yhtiöitä edullisemmin myyvä If laskuttaisi 29-vuotiasta kyseisistä vakuutuksista 540 euroa enemmän.

Isot erot: 29-vuotiaan helsinkiläismiehen kohdalla Qashqain parhaan vakuutusturvan hintahaarukka on lähes 400 euroa. 58-vuotiaan turkulaismiehen ja 29-vuotiaan helsinkiläismiehen ei kannata vakuuttaa vuoden 2019 Nissan Qashqaita samassa vakuutusyhtiössä.