Totuttua huomattavasti halvemmat kiinalaiset mönkijät vyöryvät nyt Suomeen – IS koeajoi yhden tuoreimmista

Tarkoittaako kilpailijoita halvempi hinta yhä myös radikaalisti huonompaa laatua? Ainakin CF Moton uutuustuote vaikuttaa ajossa ihan kelpo tuotteelta.

Suomen mönkijämarkkinat ovat juuri nyt menossa kovaa vauhtia täysin uusiksi.

Pakkaa sekoittaa muun muassa kiinalainen CF Moto, joka on noussut markkinajohtajaksi monessa Euroopan maassa, muun muassa Ruotsissa, Itävallassa, Saksassa, Sveitsissä ja Puolassa. Suomessakin CF Moto on mönkijöiden rekisteröintitilastoissa jo kolmantena.

Kiinalaiset mönkijät lyövät kiilaa markkinoihin nimenomaan hintalaatusuhteellaan.

Esimerkinä IS:n koeajossa ollut U Force on hinnoiteltu 14900 euron arvoiseksi, kun esimerkiksi samankokoinen markkinajohtaja Polaris maksaa 20490 euroa.

U Forcen ajamiseen vaaditaan T1b-luokan ajokortti jonka saa jo 15-vuotiaana. Alle 18-vuotias tarvitsee hyväksytyn teoriakokeen lisäksi ensimmäisen ajokortin suorittajan koulutuksen, jonka voi tehdä netissä, opetus maksaa noin 50–60 euroa. Teoriakokeen lisäksi ei ole ajokoetta. Kun kortti on taskussa, voi lähteä suoraan liikenteeseen, mikä voi olla riskialtista.

Joten hypätäänpä U Forcen puikkoin. Sitä liikuttaa 79-hevosvoimainen V-2-tyyppinen nelitahtimoottori. Vaihteita eteen on kaksi ja sen lisäksi löytyy peruutusvaihde.

Kytkintä ei ole, sillä vedon kytkeytymisen hoitaa variaattoriveto. Pienempi vaihde on tarkoitettu hitaaseen maastoajoon. Liikenteessä sitä ei tarvitse käyttää. Liikenteessä voi lähteä liikkeelle isommalla H-vaihteella. U Force vastaa kaasuun hienosti. Kuljettaja voi valita neli- tai takavedon väliltä. Maantiellä etenemiseen riittää takaveto.

Mittaristo on erittäin selkeä.

Mönkijöissä on tyypillisesti karkeat renkaat, jotka aiheuttavat yleensä jonkin verran epätarkkuutta etenemisessä. U Force on varustettu ohjaustehostimella. Se tekee ohjauksesta kevyen. Ohjaus on niin tarkka, kun se mönkijässä ylipäätään voi olla.

Joustovarat ovat U Forcessa pitkät. Maavaraa on peräti 29 senttimetriä, joten se selviää helposti pahassakin maastossa. Jarrut ovat erittäin tehokkaat. Talviliukkaita ajatellen on harmi, ettei laite ole varustettu lukkiutumattomilla jarruilla.

CF Moto U Force on tyypitetty kolmelle henkilölle. Suojaa tuovat tukeva turvakaaristo ja turvavyöt. Kuljetettavat tavarat voi laittaa lavalle, jossa on kippiominaisuus ja avattava takaluukku.

Ajossa U Force on yllättävän hiljainen. Tosin siihen saa talvikäyttöä varten paremman hytin, jossa on lisälämmitin. Hytti maksaa asennettuna 5000 euroa. Tuon jälkeen piisaa lämmintä, mutta sisämelu kasvaa. Kuuleman mukaan osa myyjäliikkeistä on parantanut melusuojausta, minkä jälkeen hytinkin kanssa melu on siedettävällä tasolla.

Lavassa on kippiominaisuus, joka helpottaa käyttöä esimerkiksi omakotitontin parannustöissä.

U Force on hyvä vaihtoehto kevytautoille, sillä huippunopeus on rajoitettu elektronisesti lukemaan 60 km/h. Tosin U Forcen kiihtyvyys on sen verran rajua, että ajo-opetuksen puuttumisen takia on syytä ensin tutustua mönkijällä liikenteeseen huoltajan tai kokeneen kuskin kanssa.

Kilpailijoihin verrattuna CF Moto on edullinen. Hinnanerosta huolimatta CF Moto vaikuttaa laadukkaalta tuotteelta. Syy tähän löytyy ehkä omistuspohjasta. Itävaltalaisen moottoripyörävalmistajan KTM:n pääomistaja Stefan Pierer omistaa CF Motosta 49 prosenttia. Loput, 51 prosenttia omistaa kiinalainen Lai Guogui.