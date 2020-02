Neljännen mallisukupolven Seat Leon on muotoiltu, suunniteltu ja valmistettu Kataloniassa.

Sattuma vai vahinko, mutta Renault oli vähällä viedä pääosan uuden neljännen sukupolven Seat Leonin esittelytilaisuudessa. Samana päivänä levisi nimittäin julkisuuteen tieto, että Seatin mainioon kuntoon ja ennätystuotantoon nostanut Luca de Meo on nimitetty ranskalaisyhtiön uudeksi pääjohtajaksi.

Virkaatekevä Seatin toimitusjohtaja Carsten Isensee aloitti muistuttamalla, että Seatin myynti on kasvanut kolmena peräkkäisenä vuonna kaksinumeroisin lukemin. Hän totesi yhtiön olevan oikealla tiellä, mutta tavoitteena on tehdä asiat vielä paremmin. Sen jälkeen Isensee kiitti de Meoa tämän työstä Seatin hyväksi. Tyylikästä.

Seatin vt. toimitusjohtaja Carsten Isensee poseerasi hymyissä suin uuden Leonin vieressä.

Parhaissa varustetasoissa perään on asennettu yhtenäinen, muodinmukainen ledinauha.

Leonia tehdään jatkossakin viisiovisena ja farmarina (Leon ST), ja ne kumpikin ovat lähes kymmenen senttiä pidempiä kuin ennen.

Tyylikäs on myös aivan uusi Leon, jota on kehitetty yli neljän vuoden ajan. Koska malli on ainakin toistaiseksi Seatin eniten myyty, on siihen panostettu runsaasti. Rahassa se tarkoittaa yli miljardia euroa. Edellisten sukupolvien autoja myytiin 2,2 miljoonaa kappaletta, joten niiden varaan on hyvä rakentaa.

Vaikka Seat Leon on aivan oma mallinsa, sitä tulee tahtomattaankin verranneeksi lähes yhtä aikaa uudistuneisiin serkuksiin, Škoda Octaviaan ja Volkswagen Golfiin. Kaikille kolmelle on yhteistä MQB Evo -perusrakenne, jolle on helppo suunnitella varsin hyvä auto. Seat Leon tekee selvän pesäeron Golfiin siinä, että akseliväliin on tullut viisi senttiä lisää ja sitä on nyt saman verran kuin Octaviassa.

Korin muotoilusta vastannut Joaquin Garcia korostikin muuttuneiden mittasuhteiden vaikutusta linjoihin. Hieman yllättäen uusi Leon on puolitoista senttiä aiempaa kapeampi. Sisätiloihin sillä ei ole merkitystä, mutta kokonaisuuteen kylläkin. Nostamalla tuulilasia vähän pystymmäksi ja tuomalla sitä taaksepäin, eteen on saatu urheilullisuutta korostava pitkä konepelti. Keula onkin Garcian ylpeyden aihe, minkä lisäksi hän kiitteli perän onnistunutta tyyliä.

Ohjaamossa on siirrytty digiaikaan, vaikka mittaristoon saa perinteisenkin näkymän. Kojelaudan keskellä on 8-tuumainen kosketusnäyttö, joskin kaikissa Barcelonassa nähdyissä Leoneissa oli suurempi 10-tuumainen.

Leonia tehdään jatkossakin viisiovisena ja farmarina (Leon ST), ja ne kumpikin ovat lähes kymmenen senttiä pidempiä kuin ennen. Kasvaneet mitat tuntuvat sisätiloissa, sillä takaistuimella on mukavasti tilaa yli 190-senttisellekin samanpituisen kuljettajan takana.

Tavaratila on viisiovisessa ennallaan ihan hyväksyttävässä 380 litrassa. Farmarissa on noustu eli kuudensadan litran yläpuolelle. Kaiken lisäksi tila on muodoltaan hyvin käyttökelpoinen.

Ohjaamossa seurataan serkuksien viitoittamaa linjaa eli mittaristossa on siirrytty analogisista viisareista muunneltavaan digitaalinäyttöön. Samalla kojelauta on siivottu lähes kokonaan katkaisijoista, joiden toiminnot on sijoitettu kosketusnäytön uumeniin. Yhdistettävyys on nostettu ensi kerran Seatilla todella korkealle tasolle.

Lisärahalla saa sähkösäätöiset nahkaverhoillut istuimet.

Edellä kerrotun jälkeen ei ole mikään suuri yllätys, että voimalinjat noudattavat samaa kaavaa kuin kahdella serkuksella. Valikoima on todella monipuolinen. Kaikki bensiinimoottorit ovat turboja ja niissä on polttoaineen suorasuihkutus. Pienin on kolmesylinterinen 1,0-litrainen (66 tai 81 kW) ja keskimmäinen on nelisylinterinen 1,5-litrainen (96 ja 110 kW). Huipulla on kaksilitrainen 140-kilowattinen, jonka kanssa on aina vakiona kaksoiskytkinvaihteisto.

Mikäli pienempien moottorien vahvempien versioiden kanssa valitsee DSG-automaatti- eli kaksoiskytkinvaihteiston, saa samalla kevythybridin. Siitä onkin luontevaa siirtyä Leonin lataushybridiin, jossa on sama 1,4-litraisen bensiinimoottorin ja sähkömoottorin yhdistelmä kuin monessa muussakin Volkswagen Groupin lataushybridissä.

Lista jatkuu vielä metaanilla toimivalla 1,5-litraisella TGI-moottorilla, joka kehittää 96 kilowattia. Kaasusäiliöitä on kolme, joihin tankattavalla 17,3 kilolla bio/maakaasua voi ajaa yli neljäsataa kilometriä. Valikoimassa ovat lisäksi kaksilitraiset turbodieselit, joissa on tehoa joko 85 tai 110 kilowattia. Tehokkaamman saa farmariin myös automaatin ja nelivedon kera.

Uutta Seat Leonia ei joudu odottamaan kovin kauan, sillä ensimmäiset autot tulevat Suomeen jo maaliskuussa. Aluksi saapuu erilaisia hybrideitä ja TGI-moottorilla varustettuja vaihtoehtoja. Sen sijaan dieseleiden tulo ei ole vielä varma, ja jos niitä aletaan tuoda, ensimmäiset tulevat kauppoihin vasta loppuvuodesta.

Seat Leonilla on uuden sukupolven avulla kasvattaa myyntiä Suomessa viime vuoden 852 kappaleesta ylöspäin. Hinnalla on tässä tietysti suuri merkitys. Taksat kerrotaan reilun kuukauden kuluttua, jolloin selviävät myös varusteet. Varmaa on, että Leon jatkaa omalla espanjalaisella tyylillään, jossa on annos urheilullisuutta ja persoonallisuutta kahteen serkukseen verrattuna.