Fordin uusi ns. B-kokoluokan Puma on kevythybridi-crossover. Sitä ei voi ladata ulkoisella laitteella, eikä kulutussäästöäkään kerry kuin kolme prosenttia. Auton muotoiluun on Fordilla nyt panostettu tavallista rohkeammin.

Ford Puma kurottaa suoraan kilparyhmänsä huipulle.

Pitkään kannattavuusongelmien kanssa Euroopassa kamppaillut Ford lataa upouuteen pikku-Pumaansa erityisen paljon paukkuja. Syy on se, että ns. B-segmentin SUV-mallit ovat tällä hetkellä kovassa huudossa ja kilpailu merkkien kesken äärimmäisen kovaa.

Fordilla on Puman suunnittelussa ollut selkeä tahtotila. Nyt halutaan onnistua kaupallisesti, sillä isoveli-Kugan kanssa menestys olisi voinut olla parempikin. Myös Kuga on jo tänä keväänä menossa aivan uusiksi.

Ensin tulee kuitenkin pienempi Puma.

Se on suunniteltu samalle perusrakenteelle kuin pikkuauto Ford Fiesta, mutta Pumaa on tavoitteiden mukaisesti kasvatettu joka suuntaan reilusti. Pituutta on reilut 14 senttiä, korkeutta yli viisi senttiä, leveyttä runsaat seitsemän senttiä ja akseliväliäkin lähes kymmenen senttiä enemmän kuin Fiestassa.

Myös raideväli on lähes kuusi senttiä leveämpi, joten kokonaisuutena Puma seisoo Fiestaan nähden huomattavan tukevasti tassuillaan. Se näkyy auton yleisilmeessä.

Pumassa on laajennettu Start/Stop-järjestelmä, jonka toiminta alkaa hitaammilla nopeuksilla rullattaessa, eli alle 20 km/h vauhdeissa. Näyttävä Desert Island Blue -metalliväri on noin 620 euron arvoinen lisävaruste.

Näyttävyys on muutenkin huomioitu. Muotoiluun on panostettu sen verran työtunteja, että auto näyttää mukavan menevältä. Keulassa, etenkin ajovalojen järjestelyssä, ei voi olla näkemättä selviä yhtäläisyyksiä esimerkiksi vanhempiin Porsche Cayenne -malleihin, vaikka ne suurempia ja kalliimpia ovatkin.

Kylkiin ja pyöränkaarien muotoihin on haettu trendikästä lihaksikkuutta. Korityypiltään Ford luokittelee Puman tarkemmin crossoveriksi, sillä auto on aina etuvetoinen – ei siis minkään sortin maasturi.

Muotoseikkojen painotuksesta huolimatta tavaratilan koosta ei ole haluttu tinkiä, ja Pumassa onkin yksi luokkansa suurimmista konteista; parhaimmillaan perusmuodossa peräti 456 litraa. Se on 164 litraa enemmän kuin Fiestassa. Maavaraa löytyy reilut 16 senttiä. Alustarakenteiden osalta Puma ei tarjoa mitään uutta, vaan Fiestan palikat on vain päivitetty hieman isomman auton tarpeita vastaaviksi.

Ford Puma on Fiestan ja Focuksen tapaan miellyttävä ajettava. Auto kääntyy mutkiin täsmällisesti, eikä ohjaustuntumassa ole juurikaan moitteen sijaa.

Puman ohjaamossa viihtyy kohtuullisen hyvin, eikä ajoergonomiassa ole erityistä huomautettavaa. Titanium-varustelun etuistuinten istuinosa vaikutti kuitenkin ensitutustumisella lyhyenlaiselta. Ensitestin ST-Line-varustelussa emme tätä ominaisuutta havainneet.

Mittaristo on 12,3-tuumainen ja täysdigitalinen ST-Line-varustetasossa, mutta näyttötapa silti pääosin helppolukuisen analoginen.

Kahdeksantuumainen värikosketusnäyttö ja navigointi tulevat Pumassa aina vakiovarusteena suomenkielisen Sync 3 -tietoviihdejärjestelmän mukana.

Tiloiltaan Puma on onnistunut. Edessä pitkä kuljettaja löytää sopivan ajoasennon, eikä matkustajankaan puolella tarvitse kyyristellä. Ohjauspyörä säätyy mallikkaasti joka suuntaan.

Takaistuimella on tietenkin tässä kokoluokassa ahtaampaa, mutta autossa on silti ihan mukiinmenevät tilat ainakin neljälle aikuiselle. Jos valitsee autoon lisävarusteisen kattoikkunan, kannattaa huomioida, että se syö viitisen senttiä pääntilaa etenkin takana. Pidemmän henkilön frisyyri on jo vaarassa latistua.

Takaistuimella on kohtuullisesti tilaa.

Suomeen parin viikon päästä rantautuvassa Pumassa käytetään aiemmin uudessa Focuksessa esiteltyä, 1,0-litraisen EcoBoost -moottorin toisen sukupolven versiota.

Moottorissa on vain kolme sylinteriä, niin kuin hyvin usein nykyisin tilanne on. Hauskaäänisestä puksuttimesta tulevat saataville 125:n ja 155:n hevosvoiman versiot, joista jälkimmäisen litrateho on tavanomaisessa käyttöautossa jo huomattavan korkea.

Ford on kuitenkin aiemmilla litraisilla EcoBoost-moottoreillaan osoittanut, että voimanlähde kestää normikäytössä tyypillisesti ainakin 300 000 kilometriä ilman suurempia huolia.

Selvää kuitenkin lienee, etteivät mitkään nykyisistä pikkupadoista ole lähtökohtaisesti mitään miljoonamoottoreita.

Pumassa moottorin suurin uudistus on siihen lisätty kevythybriditekniikka, joka yleistyy myös joihinkin muihin Fordin malleihin myöhemmin.

Kevythybridin toimintaperiaate on, että ajo tapahtuu aina polttomoottorin voimin, ja sitä avustetaan – mitenpä muutenkaan – kuin sähkömoottorin potkulla.

Säästötekniikka vähentää WLTP-normikulutusta kuitenkin vain kolme prosenttia, joten mitään erityistä ekoteemaa Puma ei tavoittele.

Auton kokoluokkaan nähden tavaratila on suuri.

Puman tavaratilan erikoisuus on 80 litran Megabox-erillispotero, joka sijaitsee välipohjan alla. Tila on suunniteltu erilaisiin käytännön tarpeisiin, esimerkiksi likaisille saappaille soveltuvaksi, ja se kestää myös vettä. Pohjassa on tyhjennystulppa.

Autovalmistajien on nyt vain pakko etsiä tarmokkaasti CO2-keskipäästötasojen laskua kaikilla rintamilla, jotta ne välttyisivät EU:ssa mahdollisten ylitysten myötä uhkaavilta huimilta päästösakoilta.

Fordin kevythybridijärjestelmä koostuu kahdesta pääosasta. Ensimmäinen on integroitu käynnistin-laturi, joka tuottaa parhaimmillaan 15,6 hevosvoimaa tehoa ja 55 newtonmetriä vääntöä.

Toinen järjestelmän keskeinen osa on litiumioniakku, jossa on 10 Ah:n kapasiteetti. Akun ja järjestelmän käyttöjännite on 48 volttia, eikä sitä voi ladata ulkoisesti.

Lisäksi moottorin ensimmäinen sylinteri voidaan poistaa käytöstä osakuormakäytön aikana. Tällöin edetään todellakin siis vain kahden sylinterin voimin, mikä luonnollisesti vähentää polttoaineen kulutusta.

Ensitestiin valikoitunut tehokkaampi moottoriversio vie Pumaa tavanomaisella tempolla eteenpäin, eivätkä 155 hevosvoimaa tunnu mitenkään ylimitoitetuilta vajaan 1300 kilon autossa. Paras puhti alkaa potkia vasta lähempänä 2 000 rpm:n käyntinopeutta. Tämän vuoksi manuaalivaihteistoa saa ajoittain hämmennellä ahkerasti.

Ohjaustuntuma on levollisen onnistunut, ja ST-Line-varustelun myötä tuleva töpäkämpi jousitus pitää auton mallikkaasti ojennuksessa tiukoissakin mutkissa.

Toisaalta jousitus on hieman kovahko epätasaisilla pinnoilla, ja karkeilla pinnoilla rengasmelu kuuluu selkeästi sisälle. Osansa tässä on varmasti matalan profiilin rengastuksellakin.

Puma vaikuttaa ensitestin perusteella tasapainoiselta ja mielenkiintoiselta pikkuautolta, jossa istutaan hieman korkeammalla kuin Fiestassa.

Myös isompi tavaratila saattaa olla joillekin mielenkiintoa huomattavasti lisäävä ominaisuus.

Lisäksi Puma ja Kuga klangaavat niminä hyvin – mutta mikä eläin on Kuga?

Cougar (Fordin mallinimi sekin) savolaisittain lausuttuna?

Mittaristoon ilmestyy käynnistyksen yhteydessä hetkeksi hauska animoitu puuman kuva.